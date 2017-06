Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé beschliesst Aktienrückkaufprogramm von bis zu 20 Mrd CHF bis 2020 skizziert künftiges Wertschöpfungsmodell Investitionsausgaben künftig auf Wachstumsbereiche fokussiert Nettoverschuldung im Verhältnis zu EBITDA von etwa 1,5 in 2020 erwartet nachhaltige Dividendenpraxis wird beibehalten Nestlé-Beteiligung L'Oreal verkauft The Body Shop an Natura Cosmesticos Nestleé: CS senkt Ausblick für Kreditrating 'Mid AA' auf 'negativ' - Bâloise übernimmt digitale Umzugsplattform MOVU - kein Preis - Swisscom erhöht Geschwindigkeit auf Schweizer Handynetz - GAM-Aktionär RBR von Rudolf Bohli hat Anteile am Markt platziert - Flughafen-Zürich-CFO und -CCO im AWP-Interview: Anzahl der Spitzentage wird im Sommer zunehmen Passagierwachstum wird sich ab 2019 normalisieren Vorvermietungsquote bei The Circle weiter bei 50% - Komax übernimmt französische Laselec - Marktsegment Aerospace gestärkt - AMS reicht GV-Beschluss nach - Aktionäre geben grünes Licht für Aktienrückkauf - BKW beruft Roland Küpfer in Konzernleitung als Leiter Geschäftsbereich Netze - Kudelski schliesst Lizenzvereinbarung mit Turner Broadcasting System - Luzerner Kantonalbank geniesst weiter Unterstützung des Kantons NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Publicitas gründet neue Vermarktungsorganisation BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: Harris Associates erhöht Anteil auf 5,01% - DKSH: George Loening erhöht Anteil auf 3,01% - Cicor: Quaro Capital senkt Anteil auf 9,9% - Interroll: Swisscanto senkt Anteil unter 3% - Castle Alternative erhöht Eigenanteil auf 10,004% - Partners Group: Morgan Stanley meldet leicht höheren Anteil von 15,66% - Wisekey hält eigene Veräusserungspos. von 47%; Inside Secure mit Anteil 4,125% - Aryzta: BlackRock erhöht Anteil auf 3,22% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - SHL: aoGV zu Wahl von externen Verwaltungsräten - Ypsomed: GV Donnerstag: - Titlisbahnen: Ergebnis H1 2016/17 - GV: Lem Freitag: - GV: 5EL, Swissmetal WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF Konjunkturbarometer (Freitag) - US: Energieministerium Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: UBS-Konsumindikator steigt im Mai auf 1,39 Punkte von 1,34 Pkte im April CS-CFA-Indikator sinkt im Juni auf 20,7 Punkte (VM +30,8) - GB: Etwas weniger lockere Geldpolitik könnte laut BoE-Chef angezeigt sein SONSTIGES - Bundesrat: Gone-concern-Anforderungen auch für inlandorientierte TBTF-Banken Bundesrat will Sorgfaltspflichten gegen Geldwäscherei ausdehnen - Nächster Eurex-Verfall: 21.07. - SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09. - Laufende Übernahmeangebote: - Lifewatch: BioTelemetry bietet 0,1617 eigene Aktien sowie 10,00 CHF oder 0,2350 eigene Aktien sowie 8,00 CHF in bar (Nachfrist 15.6.-28.6.; Vollzug per 12.7.) - Dekotierungen: - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt) - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt) - Pax Anlage (Übernahme durch Basler Leben, Termin noch unbekannt) - IPO/Neukotierung an SIX: - Zur Rose (am oder um 6.7.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: HBM (5,80 CHF) DEVISEN/ZINSEN (15.55 Uhr) - EUR/CHF: 1,1365 - USD/CHF: 0,9596 - Conf-Future: -47 BP auf 163,42% - SNB: Kassazinssatz -0,07% BÖRSENINDIZES (15.55 Uhr) - SMI: -0,23% auf 9'052 Punkte - SLI: -0,37% auf 1'418 Punkte - SPI: -0,30% auf 10'267 Punkte - Dax: -0,40% auf 12'621 Punkte - FTSE: -0,38% auf 7'406 Punkte - CAC40: -0,23% auf 5'246 Punkte - Dow Jones: +0,45% auf 21'406 Punkte - Nasdaq Comp: unv. auf 6'147 Punkte Schwächste Titel im SMI/SLI: - Sonova (-2,0%) - Sika (-1,8%) - Aryzta (-1,5%) - Vifor (-1,4%) - ABB (-1,3%) Stärkste Titel im SMI/SLI: - Nestlé (+1,1%) - UBS (+1,1%) - CS (+0,4%) - Swiss Life (+0,4%) - Bâloise (+0,1%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - GAM (-4,0%) - HBM (-3,7%); ex-Div. - Temenos (-2,9%) - Lifewatch (-2,8%) - VAT (-2,6%) - Valartis (+3,2%) - Hügli (+2,7%) - Carlo Gavazzi (+2,7%) - Idorsia (+2,9%) - Gurit (+1,8%)

