Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erhält EU-Zulassung für Zykadia bei bestimmten Lungenkrebs - Nestlé: Fitch senkt Kreditrating auf 'AA-' von 'AA' - Ausblick stabil Moody's bestätigt Kreditrating 'Aa2' mit Ausblick 'stabil' - Schindler übernimmt Dralle Aufzüge in Bielefeld mit 90 Mitarbeitern - Idorsia: Familie Clozel meldet Anteil von 22,84% - Logitech schlägt 10% höhere Dividende vor und nominiert neue Verwaltungsräte - Kuros platziert neue Aktien am untersten Ende der Preisspanne Kotierung der neuen Aktien für den 3. Juli erwartet - BLKB passt Organisation an - Neue Mitglieder der Geschäftsleitung - Lifewatch: BioTelemetry hält 17,8 Mio Aktien oder Anteil von 96,5% BioTelemetry-Vertreter für den Verwaltungsrat nominiert - BKW: Berner Regierungsrat verabschiedet Beteligungsgesetz zuhanden Parlament Regierung hält an Beteligungsrahmen von 34-60% fest - Hiag und Media Markt verlängern Mietvertrag in Dietikon um zehn Jahre - Implenia verlegt Hauptsitz nicht auf Areal Faisswiesen in Dietlikon - SHL-GV wählt zwei unabhängige VR-Mitglieder - Castle Alternative beendet Aktienrückkauf Ende Juni, dann Rückkauf via Puts - Wisekey kooperiert mit Schweizer Startup Business Investigation bei AI-Lösung - Cosmo: Phase-III-Studie mit Remimazolam erreicht Ziel NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Post investiert 150 Mio CHF in drei neue Paketzentren BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Clariant: BlackRock senkt Anteil auf 3,02% - Idorsia: J.P. und M. Clozel melden 22,84% - John Paulson baut auf 3,33% ab - Orior: Norges Bank meldet leicht tieferen Anteil von 2,94% - Walter Meier: Anja Egger-Meier senkt Anteil auf uh/tp/cp (AWP)