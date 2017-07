Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Fusion von Clariant/Huntsman: Widerstand von Corvex/Standard Industries Clariant bei Deal zu tief bewertet Clariant-Aktionäre sollten den Deal ablehnen Corvex/Standard Ind. halten 7,2% an Clariant Weiterer Ausbau der Beteiligung möglich Clariant: Nehmen erhöhtes Investment zur Kenntnis Wir führen mit all unseren Aktionären einen offenen Dialog - Credit Suisse lagert 58 IT-Jobs an indische Firma aus - Cham Paper Group H1: Umsatz rund 100 Mio CHF (VJ 103,8 Mio) Betriebsergebnis von 9 bis 10 Mio CHF (VJ 5,2 Mio) - AMS schliesst Übernahme von Princeton Optronics ab - Dormakaba übernimmt australische Kilargo Pty - Umsatz von knapp 13 Mio CHF - EFG schliesst Integration von BSI in Monaco ab - GLKB vertieft Kooperation mit Pax Versicherung - Hochdorf-Tochter Uckermärker Milch positioniert sich am Markt neu - Lifewatch: BioTelemetry hält laut Endergebnis 96,67% NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - SIX im Juni mit weniger Umsatz und Abschlüssen zum Vormonat - Halbjahr positiv will Geschäfte mit Umsetzung von Anlegerschutz-Vorschriften machen - Swisscanto und Stadler einigen sich auf Anschlusslösung in Altenrhein BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Clariant: White Tale/Corvex melden Anteil von 5,13% - Kühne+Nagel: Harris Associates Investment Trust senkt Anteil auf 2,99% - Meyer Burger: Dan Och senkt Anteil Erwerbspositionen auf 4,74% - Swissquote: Old Mutual senkt Anteil auf 2,94% - Temenos: Blackrock meldet leicht höheren Anteil von 5% - Walter Meier: Credit Suisse Funds melden Anteil von 3,14% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Keine Termine vorhanden Mittwoch: - Keine Termine vorhanden Donnerstag: - Zur Rose Group AG: Erster Handelstag an der SIX (erwartet) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS: Beherbergungsstatistik Mai 2017 (Donnerstag) BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2017 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Angebotspreise für Eigentumswohnungen im Juni gestiegen - EU: Erzeugerpreise 05/17 -0,4% g VM (Prog -0,2); +3,3% GG VJ SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.07. - SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09. - Laufende Übernahmeangebote: - Lifewatch: Vollzug per 12.7. geplant - Dekotierungen: - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt) - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt) - Pax Anlage (Übernahme durch Basler Leben, Termin noch unbekannt) - IPO/Neukotierung an SIX: - Zur Rose (am 6.7., Bookbuilding-Periode bis HEUTE) - Landis+Gyr im dritten Quartal 2017 EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: Burckhardt Compression (7,00 CHF) Lem (35,00 CHF) Ypsomed (1,30 CHF) per 11.7.: Adecco (0,90 CHF, 2. Teil der Dividende als Kapitalherabsetzung) DEVISEN/ZINSEN (15.55 Uhr) - EUR/CHF: 1,0955 - USD/CHF: 0,9657 - Conf-Future: -11 BP bei 162,14% - SNB: Kassazinssatz -0,01% (-0,03%) BÖRSENINDIZES (15.55 Uhr) - SMI: -0,13% auf 8'998 Punkte - SLI: -0,04% auf 1'424 Punkte - SPI: -0,21% auf 10'212 Punkte - Dax: -0,01% auf 12'474 Punkte - FTSE: +0,06% auf 7'382 Punkte - CAC40: -0,09% auf 5'191 Punkte - US-Börsen wegen Feiertag geschlossen Schwächste Titel im SMI/SLI: - Swatch (-1,4%) - Schindler (-0,9%) - ABB (-0,6%) - Sonova (-0,6%) - Nestlé (-0,5%) Stärkste Titel im SMI/SLI: - Clariant (+3,0%) - CS (+1,2%) - Swiss Life (+0,9%) - Vifor (+0,8%) - Swiss Re (+0,7%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - Huber + Suhner (-5,1%) - Idorsia (-4,2%) - Schaffner (-3,9% - Lem (-3,1%) - Adval Tech (-3,0%) - Wisekey (+5,8%) - Newron (+5,0%) - LumX (+4,6%) - Goldbach (+3,6%) - Edisun (+3,6%)

rw/tp

(AWP)