Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza schliesst Akquisition von Capsugel ab - Nestlé erleidet erneut Niederlage gegen Ethical Coffee Company - Novartis erhält in EU grünes Licht für Cosentyx-Zulassungserweiterung - Roche muss an Biotechfirma Prothena Meilensteinzahlung über 30 Mio USD leisten - Zurich nominiert Michel Liès für das Verwaltungsratspräsidium - ABB schliesst Übernahme von österreichischer Bernecker + Rainer ab - Zur-Rose-IPO: Angebot mehrfach überzeichnet Ausgabepreis bei 140 CHF (Preisspanne 135-140 CHF) Erster Kurs bei 151 CHF rechnet aus IPO inkl. Greenshoe mit Mittelzufluss von 233 Mio CHF eröffnet erste Shop-in-Shop-Apotheke in Berner Migros-Filiale - BKW erweitert Windkraftportfolio in Norwegen - DKSH vermarktet für Newell Produkte in Malaysia und Brunei - Kudelski schliesst Lizenzvereinbarung mit AT&T ab Tochterfirma Conax gewinnt chinesische ZTE als Reseller für IPTV-Lösungen - Leclanché: Hauptaktionär Golden Partner zeichnet Aktien über 3,5 Mio CHF - SFPI schliesst Kapitalerhöhung erfolgreich ab - SHL-VR ernennt Komitee zur Prüfung der Jahresresultate - Varia hat Kapital aus Börsengang vollständig investiert - 13 Objekte erworben - Bobst und Radex gründen Joint Venture Mouvent - Investis: Privera erhält Auftrag zur Sanierung vom Neumarkt Oerlikon NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: BlackRock erhöht auf 3,13% - Geberit: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 5,01% - Swiss Re meldet Anteil eigener Positionen von 10,86%/7,33% - Huber+Suhner: Norges Bank meldet leicht höheren Anteil von 3,002% - Kuros: Pegasus erhöht auf 4,2% - Valiant: ZKB senkt Anteil auf unter 3% - Valora: Norges Bank senkt Anteil auf 4,83% PRESSE DONNERSTAG - Swissquote-CEO: Einführung von Robo-Advising bei Postfinance verzögert (HaZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - keine Termine Freitag: - GV: Dottikon Montag: - Roche: Analyst Event anlässlich ISTH 2017 in Berlin (18.30 Uhr) - GV: PEH WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Energieministerium Ölbericht (Woche; 17.00 Uhr) - CH: Seco Arbeitsmarktdaten Juni 2017 (Freitag) SNB Devisenreserven per Ende Juni 2017 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BFS CPI Juni -0,1% auf 100,9 Punkte - Jahresteuerung +0,2% BFS Logiernächte Mai +4,5% zum VJ auf 2,78 Mio - DE: Auftragseingang Industrie 05/17 +1,0% gg VM (Prog +1,9) - US: Protokoll der letzten Fed-Sitzung veröffentlicht Mitglieder weiter für graduelle Leitzinsanhebungen Mehrere Mitglieder besorgt über Inflationsfortschritte Uneins über Beginn des Bilanzabbaus Markit-PMI Dienste Juni 54,2 Pkt (Prog 53,0) Handelsbilanzsaldo Mai -46,5 Mrd USD (Prog -46,3) ADP Beschäftigtenzahl Juni +158 000 Wöchentliche AL-Erstanträge +4.000 auf 248.000 ISM-Einkaufsmanagerindex Dienste Juni 57,4 Pkt (56,5 Pkt) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.07. - SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09. - Laufende Übernahmeangebote: - Lifewatch: Vollzug per 12.7. geplant - Dekotierungen: - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt) - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt) - Pax Anlage (Übernahme durch Basler Leben, Termin noch unbekannt) - IPO/Neukotierung an SIX: - Landis+Gyr im dritten Quartal 2017 EX-DIVIDENDE DATEN: per 11.7.: Adecco (0,90 CHF, 2. Teil der Dividende als Kapitalherabsetzung) per 14.7.: PEH (3,00 CHF) DEVISEN/ZINSEN (16.00 Uhr) - EUR/CHF: 1,0977 - USD/CHF: 0,9633 - Conf-Future: -50 BP bei 161,50% - SNB: Kassazinssatz 0,00% (0,00%) BÖRSENINDIZES (16.00 Uhr) - SMI: -1,22% auf 8'845 Punkte - SLI: -1,18% auf 1'404 Punkte - SPI: -1,28% auf 10'051 Punkte - Dax: -0,91% auf 12'340 Punkte - FTSE: -0,52% auf 7'329 Punkte - CAC40: -0,95% auf 5'131 Punkte - Dow Jones: -0,50% auf 21'370 Punkte - Nasdaq: -0,80% auf 6'102 Punkte Schwächste Titel im SMI/SLI: - Aryzta (-3,2%) - Swatch (-2,7%) - Richemont (-2,5%) - Lonza (-2,2%) - Schindler (-2,0%) Stärkste Titel im SMI/SLI: - Swiss Re (+0,6%) - Swiss Life (-0,1%) - Zurich (-0,2%) - Baloise (-0,4%) - CS (-0,4%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - New Venturetec (-4,2%) - Dätwyler (-3,8%) - Addex (-3,8%) - Adval Tech (-3,8%) - Kardex (-3,4%) - Wisekey (+11,1%) - 5EL (+9,8%) - Altin (+6,2%) - Perrot Duval (+5,0%) - ENR Russia (+3,2%)

mk/rw/tp

(AWP)