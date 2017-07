Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche unter Druck durch Shire - Vorläufige einstweilige Verfügung gegen ACE910 - SGS übernimmt Central Illinois Grain Inspection mit Umsatz von 1 Mio USD - Novartis geht mit Lizenzpartner Ophthotech schriftliches Abkommen ein - Zurich Schweiz schätzt Kosten für Unwetter in Zofingen/Oftringen auf 6,5 Mio - Dottikon ES stellt Rechnungslegung auf Swiss GAAP FER um - Pax Anlage werden per 10. Oktober von der SIX dekotiert - U-blox lanciert neues LTE-Modul für LPWA-IoT-Anwendungen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Swissport arbeitet mit mexikanischer Fluglinie Interjetzusammen - Jacobs Douwe Egberts bringt Aluminium-Kaffeekapseln auf den Markt BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: BlackRock senkt auf 2,97% - Evolva: Mark Angelo erhöht Anteil auf 15,41%; Evolva senkt auf 5,25% - Geberit: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 4,99% - Julius Bär: Wellington Management Group reduziert Anteil leicht auf 5,03% - Temenos: Norges Bank erhöht Anteil leicht auf 3,13% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Roche: Analyst Event anlässlich ISTH 2017 in Berlin (18.30 Uhr) - GV: PEH Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - Hypo Lenzburg: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2017 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - WIRTSCHAFTSDATEN - CH: SNB Total CHF-Sichtguthaben steigen in Woche zum 07.07. um 0,1 Mrd CHF - CN: Verbraucherpreise Juni +1,5% gg VJ (Prog: +1,6%) Erzeugerpreise Juni +5,5% gg VJ (Prog: +5,5%) - DE: Exporte Mai +1,4% gg VM (Prog +0,3); Importe +1,2 (Prog +0,3) - Eurozone: Sentix-Index Juli 28,3 Pkt (Prog 28,1); VM 28,4 SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.07. - SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09. SMI: Keine Anpassungen SLI: Logitech ersetzen Lindt & Sprüngli SMIM: Galenica ersetzen Sulzer - Laufende Übernahmeangebote: - Lifewatch: Vollzug per 12.7. geplant - Dekotierungen: - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt) - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt) - Pax Anlage (per 10. Oktober 2017) - IPO/Neukotierung an SIX: - Landis+Gyr im dritten Quartal 2017 EX-DIVIDENDE DATEN: per 11.7.: Adecco (0,90 CHF, 2. Teil der Dividende als Kapitalherabsetzung) DEVISEN/ZINSEN (15.55 Uhr) - EUR/CHF: 1,1011 - USD/CHF: 0,9667 - Conf-Future: +10 BP auf 161,30% - SNB: Kassazinssatz +0,03% BÖRSENINDIZES (15.55 Uhr) - SMI: +0,58% auf 8'935 Punkte - SLI: +0,49% auf 1'420 Punkte - SPI: +0,55% auf 10'165 Punkte - Dax: +0,36% auf 12'433 Punkte - FTSE: +0,21% auf 7'366 Punkte - CAC40: +0,31% auf 5'161 Punkte - Dow Jones: -0,08% auf 21'397 Punkte - Nasdaq: -0,10% auf 6'147 Punkte Stärkste Titel im SMI/SLI: - LafargeHolcim (+1,3%) - Nestlé (+1,2%) - SGS (+1,1%) - Sonova (+1,1%) - Adecco (+1,0%) Schwächste Titel im SMI/SLI: - Aryzta (-1,4%) - Vifor Pharma (-0,9%) - Swatch (-0,8%) - Lonza (-0,5%) - Dufry (-0,3%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - Meyer Burger (+6,3%) - Dottikon ES (+4,3%) - Evolva (+6,4%) - Rieter (+3,6%) - Oerlikon (+3,1%) - Idorsia (-9,2%) - Wisekey (-8,3%) - BPdG (-5,6%) - Datacolor (-2,6%) - Arundel (-2,3%)

