Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Richemont-GL-Mitglied Georges Kern tritt per sofort zurück Laut FT Wechsel zu Breitling - Sonova: Leiter Corporate e-Marketing Franz Petermann verlässt Unternehmen - Dormakaba übernimmt kanadische Skyfold Investment Inc Skyfold mit Umsatz von 42 Mio CAD - Kaufpreis 109 Mio CAD Kauf ab erstem Tag positiv für EBITDA-Marge und Gewinn pro Aktie - Ems-Chemie H1: Umsatz 1'067 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'064 Mio) EBIT 280 Mio CHF (AWP-Konsens: 277 Mio) 2017: Nettoumsatz und EBIT weiterhin leicht über Vorjahr erwartet ab Mitte Oktober mit Stefan Baumgärtner als neuem Finanzchef - Schlatter H1: Nettogewinn von 1,3 Mio CHF (VJ 0,1 Mio) EBIT 1,0 Mio CHF (VJ 0,4 Mio) Kapazitäten sind bis zum Jahresende ausgelastet - DKSH übernimmt Vertrieb für japanische Pharmafirma Santen in Myanmar - Perfect Holding mit Fehler in Halbjahresabschluss 2016 - Einigung mit SIX - U-Blox kooperiert mit diversen Unternehmen bei Tests zu IoT-Netzwerken - Swissquote bietet Handel mit virtueller Währung Bitcoin an NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Migros Bank mit verbessertem Gewinn im ersten Halbjahr 2017 - Neuenburger KB im ersten Semester mit verbesserten Gewinnzahlen - Appenzeller KB setzt Wachstum im ersten Halbjahr 2017 fort BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: BlackRock senkt Anteil auf 2,96% - Temenos: Norges Bank senkt Anteil auf 2,83% - Flughafen Zürich: Blackrock meldet Anteil von 3,31% - Cicor meldet Eigenanteil von cf/ys (AWP)