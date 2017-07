Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SGS H1: Umsatz 3,05 Mrd CHF (AWP-Konsens: 3,04 Mrd) Organisches Umsatzwachstum +3,4% (AWP-Konsens: +3,2%) EBITDA (adj.) 570 Mio CHF (AWP-Konsens: 591 Mio) Operatives Ergebnis (adj.) 428 Mio CHF (AWP-Konsens: 433 Mio) Reingewinn n. Mind. 276 Mio CHF (AWP-Konsens: 274 Mio) 2017: Weiterhin solides organisches Wachstum und höhere Marge erwartet bestätigt 2020-Ziele: Operative Marge von über 18% angestrebt CEO zu AWP: - Planen im H2 mit weiteren Zukäufen - Haben Projekte in der Pipeline - Legen heute die Basis für das 2020-Margenziel - Novartis: Positive Daten aus fünfjähriger Studie zu Cosentyx bei Psoriasis - Roche erhält Zulassung für MS-Mittel Ocrevus in Australien - Syngenta erhält chinesische Importzulassung für Mais-Saatgut Agrisure Duracade - EFG International: Endgültiger Kaufpreis für BSI liegt bei 971 Mio CHF - Lastminute: Finanzchef Stefano Biffi verlässt Unternehmen Anfang Oktober - Sulzer verdoppelt Fertigungsfläche im deutschen Bechhofen - 250 neue Stellen - 5EL kann neue Aktien nach Kapitalerhöhung per 19. Juli kotieren lassen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB meldet eigenen Anteil von 1,5752%/3,882% - AMS: Renaissance Technologies meldet Veräusserungspositionen von 3,83% - Cembra Money Bank: Renaissance Technologies meldet Anteil von 3,008% - Mobimo: Credit Suisse Funds erhöhen auf 3% - Zur Rose: Wellington Management erhöht auf 5,09% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - BC Jura: Ergebnis H1 (nachbörslich) Dienstag: - Novartis: Ergebnis Q2 - Kühne+Nagel: Ergebnis H1 - Zuger KB: Ergebnis H1 - BLKB: Ergebnis H1 Mittwoch: - Georg Fischer: Ergebnis H1 - Temenos: Ergebnis Q2 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - WIRTSCHAFTSDATEN - SNB: Total CHF-Sichtguthaben steigen in Woche zum 14.07. um 0,2 Mrd CHF - CN: BIP Q2/17 +6,9% gg VJ (Prog: +6,8%) - US: Empire State Index Juli +9,8 Punkte (Prog +15,0) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.07. - SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09. SMI: Keine Anpassungen SLI: Logitech ersetzen Lindt & Sprüngli SMIM: Galenica ersetzen Sulzer - Dekotierungen: - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt) - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt) - Pax Anlage (per 10. Oktober 2017) - IPO/Neukotierung an SIX: - Landis+Gyr per 21. Juli 2017 (Bookbuilding 12. - 20. Juli) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (15.50 Uhr) - EUR/CHF: 1,1019 - USD/CHF: 0,9610 - Conf-Future: +11 BP auf 161,67% - SNB: Kassazinssatz +0,03% BÖRSENINDIZES (15.50 Uhr) - SMI: +0,03% auf 9'037 Punkte - SLI: +0,09% auf 1'435 Punkte - SPI: +0,07% auf 10'286 Punkte - Dax: -0,27% auf 12'598 Punkte - FTSE: +0,31% auf 7'402 Punkte - CAC40: +0,03% auf 5'237 Punkte - Dow Jones: -0,03% auf 21'632 Punkte - Nasdaq: +0,16% auf 6'323 Punkte Stärkste Titel im SMI/SLI: - Swatch (+2,4%) - Vifor (+1,5%) - LafargeHolcim (+1,4%) - Richemont (+1,4%) - Givaudan (+0,8%) Schwächste Titel im SMI/SLI: - SGS (-3,3%) - Adecco (-0,8%) - CS (-0,7%) - Zurich (-0,5%) - Nestlé (-0,4%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - Comet (+7,2%) - Wisekey (+5,4%) - Dottikon (+4,2%) - Meyer Burger (+2,6%) - Adval Tech (2,5%) - SHL (-3,7%) - Villars (-2,9%) - BPdG (-2,9%) - Hochdorf (-2,5%) - Idorsia (-2,4%)

