Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis Q2: Umsatz Gruppe 12,2 Mrd USD (AWP-Konsens: 12,23 Mrd) Reingewinn 1,98 Mrd USD (VJ 1,81 Mrd) Core-EBIT 3,24 Mrd USD (AWP-Konsens: 3,15 Mrd) Core-EPS 1,22 USD (AWP-Konsens: 1,19 USD) Umsatz Innovative Med. 8,28 Mrd USD (AWP-Konsens: 8,14 Mrd) Umsatz Alcon 1,52 Mrd USD (AWP-Konsens: 1,49 Mrd) Umsatz Sandoz 2,45 Mrd USD (AWP-Konsens: 2,55 Mrd) Umsatz Entresto 110 Mio USD (Q2 16: 32 Mio; Q1 17: 84 Mio) Umsatz Cosentyx 490 Mio USD (Q2 16: 260 Mio; Q1 17: 410 Mio) 2017: Umsatz- und Gewinnguidance Gesamtkonzern bestätigt Höhere Prognose für Alcon - Wachstum im niedrigen Prozentbereich FX-Effekt auf Umsatz neu bei -1% erwartet (bisher: -2%) FX-Effekt auf Kern-EBIT neu bei -2% erwartet (bisher: -3%) will weiter gegen Ende Jahr über Optionen für Alcon informieren CEO: Cosentyx & Entresto haben Patentablauf von Glivec aufgefangen Haben in Q2 unser stärkste Innovationsentwicklung bisher gehabt Erwartet 2017 bei Entresto weiter Umsatz von 500 Mio USD Erwartet US-Zulassung für CTL019 Richtung Oktober 2017 Schauen mit CTL019 auch in grössere Indikationen Alcon-Erholung vergrössert unsere Optionen Werden Daten aus CANTOS-Studie im Herbst geben - mit Plänen Warten bei Kisqali vor allem auf H2 - dürfte dann anziehen Können zu Biosimilars-Umsätzen noch keine Prognosen geben Müssen bei Biosimilars Markteinführungen abwarten Preisdruck bei Generika hält an - anhaltende Belastung Sollte Glatopa-Problem in USA gelöst werden, Umsatz hoch Ansatz auch bei CAR-Technologie-Preissetzung stark auf Mehrwert GSK-JV weiter interessant für uns - schafft Mehrwert Sehen CTL019 als einen Transformator in Onkologie Integrierte Struktur zahlt sich aus - Auch in F&E Werden Zulassung für CTL019 bei DLBCL in Q4 in EU&US beantragen Für Alcon-Kapitalmarktlösung brauchen wir einige gute Quartale In USA weiter wichtig, Patienten Zugang zuzusichern CFO: Roche-Anteil weiterhin ein strategisches Investment Sind weiter auf bolt-on Zukäufe fokussiert - 2-5 Mrd USD - Kühne+Nagel H1: Rohertrag 3'377 Mio CHF (AWP-Konsens: 3'356 Mio) Nettoumsatz 8'815 Mio CHF (AWP-Konsens: 8'724 Mio) EBIT 452 Mio CHF (AWP-Konsens: 458 Mio) Reingewinn 355 Mio CHF (AWP-Konsens: 350 Mio) 2017: Zuversichtlich für die weitere Unternehmensentwicklung See- und Luftfrachtmärkte bleiben herausfordernd und volatil übernimmt CFI in den USA sowie von Trillvane in Kenia CFO: CFI-Umsatz rund 200 Mio USD, Trillvane deutlich weniger Preise für beide Unternehmen vernünftig Guidance 2017 bestätigt - EBIT-Marge von mindestens 5% - Bâloise investiert in kalifornisches Insurtech-Unternehmen Trov - Clariant eröffnet Büro für Katalysatoren-Geschäft in China - Credit Suisse arbeitet an Plan nach Konzernumbau - Partners Group plant Immobilienprojekte in Stockholm - Sika nimmt neue Produktionslinie für PVC-Membranen in Russland in Betrieb - Swatch lanciert mit Swatch Pay zweite Generation kontaktloser Bezahllösung - BCJ H1: Reingewinn 7,11 Mio CHF (VJ 6,25 Mio) Geschäftserfolg 9,46 Mio CHF (VJ 8,25 Mio) CFO zu AWP: Erwartungen an Gesamtjahr gestiegen - BLKB H1: Geschäftserfolg 85,9 Mio CHF (VJ 93,9 Mio) Reingewinn 52,5 Mio CHF (VJ 52,9 Mio) 2017: Erwarten Gesamtergebnis leicht unter Vorjahr - ZGKB H1: Reingewinn 31,2 Mio CHF (VJ 31,3 Mio) Geschäftserfolg 49,5 Mio CHF (VJ 49,6 Mio) 2017: Solides Gesamtresultat im Rahmen des Vorjahres erwartet - BKW übernimmt Electricité G. Bugnard SA mit 42 Mitarbeitern - DKSH bringt für Hisamitsu Wärme- und Kühl-Pflaster in China auf den Markt - Dormakaba-Geschäftsleitungsmitglied Dieter Sichelschmidt tritt in Ruhestand - GAM hat Kapitalherabsetzung vollzogen - Georg Fischer erwirbt 49% an kanadischer Urecon - Wisekey lanciert neue Citizen Digital Identity Platform - 5EL übernimmt 33,3% an Holotrack - Neue Aktionäre NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Nidwaldner Kantonalbank hält den Gewinn im Halbjahr bei 6,4 Mio CHF - SHKB verbessert Gewinnzahlen im ersten Halbjahr deutlich - Rothschild Bank Zürich mit höherem Gewinn im Jahr 2016/17 BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: BlackRock erhöht Anteil auf 3,02% - Lonza: Massachusetts Mutual meldet tieferen Anteil von 4,24% - Arundel: Thirupathur Lakshmanan Chandran meldet 9,97%, NCR 19,07% - Flughafen Zürich: Blackrock meldet Anteil von 3,13% - Helvetia: Blackrock meldet Anteil von 3,06% - Mobimo: Norges Bank meldet tieferen Anteil von 2,98%, Credit Suisse von 2,99% - Temenos: Norges Bank meldet höheren Anteil von 3,03% - 5EL: Diverse Beteiligungsveränderungen nach Kapitalerhöhung PRESSE DIENSTAG - Verkauf von Landis+Gyr scheint vom Tisch (Reuters) - CS Schweiz-Chef: Einsparungen auf Kurs Stellenabbau zu zwei Dritteln umgesetzt (Basler Zeitung) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Mittwoch: - Georg Fischer: Ergebnis H1 (Conf Call 10.00 Uhr) - Temenos: Ergebnis Q2 (nachbörslich; Conf Call 18.30 Uhr) Donnerstag: - ABB: Ergebnis Q2 (Conf Call 10.00 Uhr) - Givaudan: Ergebnis H1 - Bank Cler AG: Ergebnis H1 - Leonteq: Ergebnis H1 (Conf Call 8.30 Uhr) - Panalpina: Ergebnis Q2 - Rieter: Ergebnis + MK H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: EZV Aussenhandel/Uhrenexporte Juni (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen Juni 2017 17,5 Pkt (Prog 18,0) - GB: Verbraucherpreise Juni 2017 +2,6% gg VJ (Prog +2,9) - US: Einfuhrpreise Juni -0,2% gg VM (Prog -0,2) Einfuhrpreise Juni +1,5% gg VJ (Prog +1,3) - CH: Comparis - Hypothekarzinsen mit leichtem Rückgang im zweiten Quartal Hälfte der KMU rechnet laut Studie im Q3 mit steigenden Exporten SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.07. - SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09. SMI: Keine Anpassungen SLI: Logitech ersetzen Lindt & Sprüngli SMIM: Galenica ersetzen Sulzer - Dekotierungen: - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt) - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt) - Pax Anlage (per 10. Oktober 2017) - IPO/Neukotierung an SIX: - Landis+Gyr per 21. Juli 2017 (Bookbuilding 12. - 20. Juli) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (15.55 Uhr) - EUR/CHF: 1,1036 - USD/CHF: 0,9533 - Conf-Future: +21 BP bei 161,75% - SNB: Kassazinssatz +0,02% (+0,03%) BÖRSENINDIZES (15.55 Uhr) - SMI: -0,49% auf 8'994 Punkte - SLI: -0,66% auf 1'427 Punkte - SPI: -0,47% auf 10'244 Punkte - Dax: -0,84% auf 12'481 Punkte - FTSE: -0,20% auf 7'390 Punkte - CAC40: -0,97% auf 5'179 Punkte - Dow Jones: -0,28% auf 21'568 Punkte - Nasdaq: -0,04% auf 6'312 Punkte Schwächste Titel im SMI/SLI: - CS (-1,9%) - Richemont (-1,8%) - Clariant (-1,8%) - Sonova (-1,5%) - Swiss Life (-1,4%) Stärkste Titel im SMI/SLI: - Kühne+Nagel (+2,6%) - Novartis (+0,6%) - Swisscom (+0,3%) - Sika (unverändert) - Adecco (-0,1%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - Meyer Burger (-4,6%) - Perrot Duval (-2,3%) - Evolva (-2,1%) - Logitech (-2,0%) - Idorsia (-2,0%) - 5EL (+11%) - Zwahlen et Mayr (+7,7%) - Addex (+2,2%) - Mikron (+2,0%) - Burkhalter (+1,9%)

