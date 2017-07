Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - LafargeHolcim Q2: Umsatz auf vergleichbarer Basis +3,6% (AWP-Konsens: +4,3%) Umsatz 6,85 Mrd CHF (AWP-Konsens: 6,92 Mrd) Ber. op. EBITDA 1,74 Mrd CHF (AWP-Konsens: 1,73 Mrd) Reinergebnis 787 Mio CHF (VJ 400 Mio) 2017: Prognosen bekräftigt Jan Jenisch übernimmt CEO-Posten bereits per 1. September COO: Positive Preisentwicklung hat Ergebnis gestützt CFO: Haben Markterwartung an H1-Entwicklung angepasst Devestitionen bisher 4,4 Mrd CHF - 5,0 Mrd geplant - Lonza H1: Umsatz 2'323 Mio CHF (AWP-Konsens: 2'232 Mio) Kern-EBIT 447 Mio CHF (AWP-Konsens: 390 Mio) EBIT 373 Mio CHF (AWP-Konsens: 345 Mio) Reingewinn 233 Mio CHF (AWP-Konsens: 227 Mio) 2017: Ausblick auf Standalone-Basis bestätigt 2022: Umsatz 7,5 Mrd CHF; Kern-EBITDA-Marge 30% Lonza lanciert neues Konzept für biologische Herstellung und Entwicklung CEO: Wir antizipieren die Veränderungen in der Pharmaindustrie - Kühne+Nagel wird Logistikparter von Nestlé in Holland - Roche erhält CE-Kennzeichnung für Test als Begleitdiagnostik bei Lungenkrebs entwickelt mit Accenture eine Lösungsplattform für Diabetiker - EFG H1: Zugrunde liegender Reingewinn 74,5 Mio CHF (AWP-Konsens: 59,1 Mio) IFRS-Reingewinn 19,2 Mio CHF (AWP-Konsens: -10,3 Mio) Bruttoertrag 608,9 Mio CHF (AWP-Konsens: 578,3 Mio) Netto-Neugeldabfluss -5,5 Mrd CHF (AWP-Konsens: -4,8 Mrd) AuM 138,4 Mrd CHF (AWP-Konsens: 139,2 Mrd) Erwarten weitere Stabilisierung des Geschäfts in zweitem Semester Sind auf Kurs für Realisierung der Synergien von 240 Mio CHF bis 2019 CFO: Integrationskosten dürften sich im 2. HJ beschleunigen Wollen 2018 positive Geldzuflüsse - noch nicht in Mittelfristziel Büros in Mailand und Como noch offen - Warten auf Banca d'Italia - Tornos H1: EBIT 1,7 Mio CHF (VJ -2,4 Mio) - Gewinn +0,3 Mio CHF (VJ -3,5 Mio) - Inficon Q2: EBIT 18,4 Mio USD (AWP-Konsens: 19,8 Mio) Reingewinn 13,8 Mio USD (AWP-Konsens: 14,7 Mio) 2017: Prognosen erhöht Umsatz von mind. 340 Mio USD erw. Neu EBIT-Marge von >18% erwartet (bisher >17%) CEO: Erwarten Fortsetzung des positiven Trends bei Semi & Vacuum Coating Noch keine grösseren Regierungsaufträge bei Security&Energy - Valora H1: Umsatz 1'005 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'010 Mio) EBIT 34,7 Mio CHF (AWP-Konsens: 33,2 Mio) Reingewinn 24,1 Mio CHF (AWP-Konsens: 21,0 Mio) 2017: Ziele bestätigt - ab 2018 4% EBIT-Marge, 42% Bruttogewinn-Marge - VAT H1: Nettoumsatz 326 Mio (+38%), bereinigter EBITDA 98 Mio CHF 2017: Umsatzwachstum in LW neu "ungefähr 30%" (alt: "wenigstens 20%") - Calida H1: Nettoumsatz 175,6 Mio CHF (VJ 178,9 Mio) EBIT 5,8 Mio CHF (VJ 4,9 Mio) Reingewinn 5,9 Mio CHF (VJ 3,5 Mio) H2: Stabile Entwicklung Umsatz und Betriebsgewinn im Rahmen Vorjahr - Syngenta H1: Umsatz 6,9 Mrd USD (VJ 7,1 Mrd) EBITDA 1'675 Mio USD (VJ 1'767 Mio) Reingewinn 928 Mio USD (VJ 1'064 Mio) - WKB H1: Geschäftserfolg 57,4 Mio CHF (VJ 54,4 Mio) Reingewinn 49,9 Mio CHF (VJ 30,9 Mio) 2017: Geschäftserfolg und Gewinn dürften Ergebnisse 2016 übertreffen - Banque Profil de Gestion H1: Reingewinn 0,90 Mio CHF (VJ 0,13 Mio) - Bellevue Group ernennt Thomas Pixner zum neuen CEO der Bank am Bellevue - Cosmo erhält europäische Zulassung für Qolotag - Auslizensierung beabsichtigt - Plazza ernennt Marcel Gilgen zum Geschäftsleitungsmitglied - Vaudoise investiert 15 Mio CHF in Fintech- und Insurtech-Fonds - Vontobel spricht mit Notenstein La Roche über Kauf von Osteuropa-Portfolio - Wisekey: Übernommene Quovadis liefert Umsatzwachstum NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Kühne+Nagel: Blackrock meldet Erwerbspositionen von 5,01% - Dufry: Morgan Stanley meldet etwas tiefere Erwerbspositionen von 9,22% - Barry Callebaut: BlackRock senkt Anteil Erwerbspositionen auf 2,98% - Interroll: Groupama Asset Management erhöht Anteil auf 5,12% - Temenos: Norges Bank meldet tieferen Anteil von 2,81% - Forbo: Norges Bank meldet tieferen Anteil von 2,99% - Santhera: Mark Angelo senkt Anteil auf unter 3% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Airopack: GV - Leclanché: GV Donnerstag: - Sika: Ergebnis H1 - Starrag: Ergebnis H1 - Sulzer: Ergebnis H1 - Bobst: Ergebnis H1 + Conf Call - Also: Ergebnis H1 - Basler KB: Ergebnis H1 - Clariant: Ergebnis H1 - Graubündner KB: Ergebnis H1 + MK - Roche: Ergebnis H1 + MK - Vontobel: Ergebnis H1 + MK - Nestlé: Ergebnis H1 + Conf Call - Myriad: Ergebnis H1 (nachbörslich) Freitag: - Credit Suisse: Ergebnis Q2 - UBS: Ergebnis Q2 - APG: Ergebnis H1 - Forbo: Ergebnis H1 - Bellevue: Ergebnis H1 - Cosmo: Ergebnis H1 - Zehnder: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Energieministerium Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) Fed Zinsentscheid (20.00 Uhr) - CH: KOF Konjunkturbarometer (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: UBS-Konsumindikator steigt im Juni auf 1,38 Punkte von 1,32 Punkten im Mai CS-CFA-Indikator steigt im Juli auf 34,7 Punkte von 20,7 im Juni - US: Verkauf neuer Häuser 06/17 +0,8% gg VM (Prog +0,8) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.08. - SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09. Indexanpassungen anlässlich ordentlicher Indexreview (ab 18.9.): SMI: Keine Anpassungen SLI: Logitech ersetzen Lindt & Sprüngli N SMIM: Galenica ersetzen Sulzer - Dekotierungen: - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt) - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt) - Pax Anlage (per 10. Oktober 2017) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: Nebag (0,70 CHF, Kapitalherabsetzung) per 27.7.: Carlo Gavazzi (15,00 CHF) DEVISEN/ZINSEN (15.50 Uhr) - EUR/CHF: 1,1161 - USD/CHF: 0,9593 - Conf-Future: +13 BP auf 161,82% - SNB: Kassazinssatz +0,04% BÖRSENINDIZES (15.50 Uhr) - SMI: +0,66% auf 8'997 Punkte - SLI: +0,77% auf 1'434 Punkte - SPI: +0,64% auf 10'233 Punkte - Dow Jones: +0,55% auf 21'732 Punkte - Nasdaq: +0,27% auf 6'429 Punkte - Dax: +0,36% auf 12'308 Punkte - FTSE: +0,33% auf 7'459 Punkte - CAC40: +0,57% auf 5'190 Punkte Stärkste Titel im SMI/SLI: - Lonza (+7,6%) - Aryzta (+2,9%) - Dufry (+1,9%) - Lindt&Sprüngli (+1,9%) - Clariant (+1,7%) Schwächste Titel im SMI/SLI: - Julius Bär (-0,8%) - Roche (-0,8%) - LafargeHolcim (-0,4%) - SGS (+0,1%) - Sonovoa (+0,1%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - Wisekey (+8,8%) - BVZ (+5,2%) - Valora (+4,2%) - Tornos (+3,8%) - Rieter (+2,6%) - Inficon (-6,2%) - Kudelski (-5,6%) - Nebag (-4,9%; Ex-Dividende) - Leonteq (-4,0%) - VZ Holding (-3,8%)

rw/

(AWP)