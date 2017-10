Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit 9 Mte: Umsatz 2,20 Mrd CHF (AWP-Konsens: 2,21 Mrd) Adj. EBITDA 653,0 Mio CHF (AWP-Konsens: 658,9 Mio) Reingewinn 416,7 Mio CHF (AWP-Konsens: 418,6 Mio) Integration von Sanitec verläuft weiterhin plangemäss 2017: Umsatz-Prognose nach unten angepasst - org. Wachstum rund 3% CEO an Call: Zuversichtlich für Nachfrage in Deutschland - Weiter Engpass Weitere Erhöhung der Rohmaterialpreise erwartet Planen keine ausserordentlichen Preisanpassungen - Novartis beantragt bei FDA Zulassung für Kymriah zur Behandlung von DLBCL - Roche stellt neue Daten zu Etrolizumab zur Behandlung von Darmerkrankungen vor - Clariant Q3: Umsatz 1,566 Mrd CHF (AWP-Konsens: 1,498 Mrd) EBITDA vor Einmaleffekten 235 Mio CHF (AWP-Konsens: 225 Mio) 9 Mte: Umsatz 4,698 Mrd CHF (VJ 4,299 Mrd) Bisherige Prognosen für 2017 und Mittelfristziele werden bestätigt - Clariant baut "Sunliquid"-Anlage im kommerziellen Massstab - Dufry 9 Mte: Umsatz 6'271 Mio CHF (AWP-Konsens: 6'230 Mio) EBITDA 743,6 Mio CHF (AWP-Konsens: 745 Mio) Ergebnis nach Minderheiten 84,7 Mio CHF (AWP-Konsens 96 Mio) Positive Marktbedingungen halten an IPO des nordamerikanischen Geschäfts wird weiter geprüft CEO: Positive Entwicklung im Oktober in fast allen Bereiche Offizielle Prognose von 8,1% für Passagierwachstum 2017 Für mögliches Nordamerika-IPO müssen Marktbedingungen stimmen EBITDA-Ziel 2017 bleibt bei 1 Mrd CHF und 12% EBITDA-Marge Wollen 2018 EBITDA-Marge von 13% erreichen 2017 org. Wachstum von 7% möglich, 2018 5-6% - Oerlikon Q3: Umsatz 722 Mio CHF (AWP-Konsens: 696 Mio) Auftragseingang 739 Mio CHF (AWP-Konsens: 701 Mio) EBITDA 112 Mio CHF (AWP-Konsens: 103 Mio) 2017: Ausblick angehoben - Umsatz rund 2,75 Mrd CHF erwartet Auftragsgseingang >2,8 Mrd CHF erw. - EBITDA-Marge auf VJ Konzernleitung neu ausgerichtet - Helmut Rudigier neu CTO CEO: Surface Solutions wird weiter profitabel wachsen - Phoenix Mecano Q3: Umsatz 153,2 Mio EUR (AWP-Konsens: 155,3 Mio) EBIT 5,2 Mio EUR (VJ: 8,3 Mio) Reingewinn 3,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 5,4 Mio) 2017: EBIT im oberen Bereich von 36 bis 40 Mio EUR erwartet - Feintool Q3: Nettoumsatz 153,4 Mio CHF (AWP-Konsens: 151,0 Mio) 9Mte: Umsatz 450,2 Mio CHF (VJ 416,9 Mio) 2017: Umsatz weiterhin bei 580-600 Mio CHF erwartet EBIT-Marge weiterhin auf Niveau vom H1 erwartet (H1: 7,6%) - Ascom erhält Auftrag für Schwesternruflösung in Norwegen über 790'000 CHF - Basilea ernennt Marc Engelhardt zum Chief Medical Officer - Bellevue übernimmt Research-Kosten im Zuge von MiFID II - Conzzeta ernennt Michael Riedel zum CEO von FoamPartner - Perrot Duval begibt Obligationenanleihe - Weniger Investitionen im 2017/18 - SGKB ernennt Hanspeter Wohlwend zum Mitglied der Geschäftsleitung - Tamedia blockiert Zugang für Nachrichtenseiten für Nutzer von Werbeblockern - Temenos startet angekündigtes Aktienrückkaufprogramm am 1. November - Titlis: Verwaltungsrat Michel Péclard tritt Ende Oktober zurück - 5EL geht Strategie-Partnerschaft mit AIFC für Blockchain Hub in Kasachstan ein - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Glencore will Delisting von Börse in Hongkong - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: Capital Group meldet Anteil von 3,0102% - Cosmo: Gruppe Hopp senkt Anteil auf 5,23% - Mobimo: Dimensional Holdings baut Anteil auf 2,991% ab - Swissquote: Old Mutual baut Anteil auf uh/cp (AWP)