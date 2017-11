Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär: CEO Boris Collardi tritt per sofort zurück - Wechselt zu Pictet Bernhard Hodler wird per sofort CEO VRP: Weiss seit Wochenende von Collardis Plan Hodler bleibt auf absehbare Zeit CEO Neuer CEO: Stehe für Kontinuität und Stabilität - Aryzta Q1: Umsatz 909,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 906,4 Mio) Organ. Umsatzwachstum -2,6% (AWP-Konsens: -3,8%) 17/18: Guidance für Gesamtjahr weiter unscharf (EBITDA wie Vorjahr) CEO: Herausforderungen sind dieselben wie im September Keine News in Bezug auf Picard zur Zeit IR-Chef: Verlust Coop-Vertrag wird sich noch 1-2 Quartale auswirken Sind in einem Wachstumsmarkt tätig - Keine Q2-Guidance - ABB geht Partnerschaft mit Kawasaki im Bereich Robotik ein - Nestlés Abbau-Pläne in Südfrankreich alarmieren französische Regierung - Novartis verzeichnet Erfolg mit dem Breezhaler Ultibro gegen COPD - Schindler einigt sich mit Familie von Unfallopfer in Japan - UBS erhöht Lohnsumme für Schweizer Mitarbeitende bis mittleres Kader um 1,0% - Bucher ernennt Manuela Suter zur neuen Finanzchefin - Christina Johansson geht - Meyer Burger lanciert freiwilliges Incentive Offer für Wandelanleihe - Poenina-IPO: Mehrzuteilungsoption von der ZKB vollständig ausgeübt - Walter Meier wird 'Meier Tobler' - Leichter Verlust 2017 erwartet - Hypo Lenzburg schlägt Doris Ellen Agotai Schmid als VR-Mitglied vor - Jungfraubahn: Verwaltungsrat Bruno Hofweber stellt sich nicht zur Wiederwahl - Wisekey startet ein American-Depositary-Receipt-Programm NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BX Swiss AG erhält volle Börsenlizenz gemäss FinfraG BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Geberit: Capital Group meldet Anteil von 2,96% - AMS: BlackRock meldet Anteil von 3,11% - Crealogix: Gruppe Richle etc. meldet Erwerbspositionen von 66,43% - Helvetia: Blackrock meldet höheren Anteil von 3,6% - Meyer Burger: BlackRock meldet Anteil von 3,21% - Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von 2,92% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - Dottikon ES: Ergebnis H1 2017/18 Mittwoch: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: UBS-Konsumindikator Oktober (Mittwoch) SNB Finanzierungsrechnung 2016 (Mittwoch) CS-CFA Index November (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BFS Q3 Gesamtbeschäftigung +0,8% zu VJ auf 4,956 Mio Q3 Indikator Aussichten 1,02 (+0,6% gg VJ) SNB CHF-Sichtguthaben sinken in Woche zum 24.11. um 0,1 Mrd CHF - US: Neubauverkäufe Oktober +6,2% ggü VM (Prog -6,1) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.12. - Neukotierungen: - Dekotierungen: - Lifewatch (Übernahme durch Biotelemetry, Termin noch unbekannt) - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Syngenta (Übernahme durch ChemChina, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (16.05 Uhr) - EUR/CHF: 1,1708 - USD/CHF: 0,9814 - Conf-Future: +12 BP bei 163,24% - SNB: Kassazinssatz -0,09% (-0,07%) BÖRSENINDIZES (16.05 Uhr) - SMI: -0,30% auf 9'297 Punkte - SLI: -0,40% auf 1'491 Punkte - SPI: -0,25% auf 10'661 Punkte - Dax: -0,14% auf 13'042 Punkte - FTSE: -0,05% auf 7'406 Punkte - CAC40: -0,30% auf 5'374 Punkte - Dow Jones: +0,20% auf 23'605 Punkte - Nasdaq: +0,08% auf 6'894 Punkte Schwächste Titel im SMI/SLI: - Julius Bär (-5,9%) - Swatch (-1,8%) - Swiss Life (-1,4%) - Zurich (-1,2%) - Sonova (-0,7%) Stärkste Titel im SMI/SLI: - Aryzta (+5,0%) - Schindler (+1,0%) - Clariant (+0,7%) - Adecco (+0,7%) - Swisscom (+0,6%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - AMS (-5,7%) - Bq Prof Gestion (-5,1%) - Schlatter (-4,8%) - Zwahlen+Mayr (-4,3%) - SHL (-3,2%) - BVZ (+4,7%) - 5EL (+4,2%) - Wisekey (+3,4%) - Orascom (+3,0%) - Dottikon (+2,6%)

