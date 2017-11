Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS gibt anlässlich Investorentag Update zu Strategie und Zielen bestätigt Ziel für Kostenbasis 2018 von unter 17 Mrd CHF nennt neues Ziel für Kostenbasis ab 2018 (16,5-17 Mrd für 2019 und 2020) bestätigt Gewinn-Ziele bis 2018 für SUB, IWM, IBCM und GM nennt neues Ziel Für APAC (ber. Vorsteuergewinn von 850 Mio CHF bis 2018) bestätigt Ziel SRU-Vorsteuerverlust für 2018 von 1,4 Mrd USD nennt neues Ziel SRU-Vorsteuerverlust für 2019 von 0,5 Mrd nennt CET-1 Kapitalquotenziel von "über 12,5%" von 2018 bis 2020 plant Ausschüttung 50% des Reingewinns ab 2019/20 - Rückkauf, Spez.Div. nennt Ziel für RoTE von 10-11% für 2019 und 11-12% für 2020 erwartet für 2017 Kosteneinsparungen von 4,1 Mrd CHF erwartet für 2017 SUB-Vorsteuergewinn (adj.) von 1,8-1,9 Mrd CHF erwartet für 2017 IWM-Vorsteuergewinn (adj.) von 1,4-1,5 Mrd CHF erwartet für 2017 GM-Nettoertrag von ca. 5,7 Mrd USD Kostenbasis ca. 5 Mrd erwartet für 2017 SRU-Vorsteuerverlust von rund 2 Mrd USD CEO: Werden Strategie weiterhin mit Disziplin ausführen - Lonza meldet strategische Vereinbarung mit MEE und Akouos bei Gentherapie - LafargeHolcim: Fitch bestätigt Rating und Ausblick - Novartis präsentiert positive Phase-III-Daten zum Migränemittel Erenumab präsentiert positive Ergebnisse für Cosentyx bei Psoriasis - Swisscom lanciert Callfilter für Mobilfunkanschluss - Zurich Insurance ernennt neuen CFO für Deutschland - Castle Private Equity wartet mit Aktienrückkauf noch bis Anfang 2018 zu - DKSH unterstützt Asien-Expansion von Church & Dwight - EPH 9 Mte: Netto-Mieteinnahmen 52,13 Mio USD (VJ 53,68 Mio) - Feintool feiert Spatenstich für neues Werk im tschechischen Most - Forbo beendet Aktienrückkauf zum Festpreis - gut 63'000 Aktien angedient Grossaktionär Artemis verkauft grösseres Paket - Meyer Burger: Hohe Dynamik beim Auftragseingang setzt sich fort NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Julius Bär meldet leicht höheren Eigenanteil von 3,0945% - UBS: BlackRock meldet Anteil von 4,97% - Autoneum: Norges Bank senkt Anteil auf 2,996% - BVZ: Hubertus Hatlapa meldet Anteil von 3,251% - Kuros: Mark Angelo meldet Anteil von 28,24% - Eigene Position von 0,06%/43,83% - Leclanché: Finexis/Denizon melden Anteil von 49,68% - Meyer Burger: BlackRock meldet Anteil von 2,98% PRESSE DONNERSTAG - U-blox-CEO: Trend zeigt weiter stark auf Wachstum - Guidance bestätigt (Cash) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Credit Suisse: Investor Day Freitag: - keine Termine Montag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe, Woche (14.30 Uhr) Persönliche Einkommen und Ausgaben 10/17 (14.30 Uhr) Chicago Einkaufsmanagerindex 11/17 (15.45 Uhr) - CH: BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Freitag) Einkaufsmanager-Index (PMI) November 2017 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco BIP real Q3 2017 bei +0,6% gg Vorquartal und +1,2% gg Vorjahr BIP real Q2 rev. +0,4% gg VQ (alt: +0,3%), +0,5% (alt +0,3%) gg VJ KOF Konjunkturbarometer November 110,3 Punkte (AWP-Umfrage 108,0-110,0) BFS: Detailhandelsumsätze im Oktober gg VJ real -3,0% bzw. nominal -2,7% - Eurozone: Arbeitslosenquote 10/17 8,8% (Prog 8,9) Verbraucherpreise 11/17 +1,5% gg VJ (Prog +1,6) - US: US-Wirtschaft wächst laut Fed-Beige Book weiter leicht bis mässig Preisauftrieb hat sich seit letztem Konjunkturbericht verstärkt Lohndruck leicht bis mässig in den meisten Distrikten Wöchentliche AL-Erstanträge -2'000 auf 238'000 (Prog 240'000) Konsumausgaben Oktober +0,3% ggü VM (Prog +0,3%) Chicago Einkaufsmanagerindex November 63,9 Pkt (Prog 63,0) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.12. - Neukotierungen: - Dekotierungen: - Lifewatch (Übernahme durch Biotelemetry, Termin noch unbekannt) - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Syngenta (Übernahme durch ChemChina, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per 11.12.: - Datacolor (15,00 CHF) per 12.12.: - Varia US Properties (2,10 CHF) DEVISEN/ZINSEN (16.00 Uhr) - EUR/CHF: 1,1710 - USD/CHF: 0,9837 - Conf-Future: +11 BP bei 163,10% - SNB: Kassazinssatz -0,05% (-0,07%) BÖRSENINDIZES (16.00 Uhr) - SMI: +0,37% auf 9'339 Punkte - SLI: +0,48% auf 1'498 Punkte - SPI: +0,32% auf 10'689 Punkte - Dax: +0,17% auf 13'084 Punkte - FTSE: -0,36% auf 7'367 Punkte - CAC40: -0,06% auf 5'395 Punkte - Dow Jones: +0,51% auf 24'064 Punkte - Nasdaq: +0,29% auf 6'844 Punkte Stärkste Titel im SMI/SLI: - CS (+2,6%) - Clariant (+2,0%) - Sonova (+1,4%) - Julius Bär (+1,4%) - Givaudan (+1,3%) Schwächste Titel im SMI/SLI: - LafargeHolcim (-0,8%) - Logitech (-0,6%) - Nestlé (-0,2%) - Vifor Pharma (-0,2%) - Schindler (-0,1%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - Hochdorf (+4,6%) - Leclanché (+4,3%) - Myriad (+3,8%) - Tornos (+3,3%) - Meyer Burger (+2,9%) - Wisekey (-4,6%) - Lem (-3,8%) - Airesis (-3,5%) - AMS (-3,5%) - BVZ (-3,2%)

mk

(AWP)