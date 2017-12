Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche übernimmt Ignyta für 27 USD je Aktie - Gesamtwert von 1,7 Mrd USD Ignyta-Krebsmedikament Entrectinib ist in entscheidender Phase II Roche will mit Ignyta Onkologieportfolio erweitern und global stärken - Novartis: Kombi-Therapie Tafinlar+Mekinist erhält Priority Review von der FDA - Zurich übernimmt 100% an Bright Box HK Limited - Zurich zahlt unbegrenzt laufende Anleihe über 500 Mio USD zurück - Clariant erhöht Preise für verschiedene Pigmente - Tamedia lanciert öffentliches Kaufangebot für Goldbach - 35,50 CHF je Aktie Goldbach-Aktionäre Curti und Veraison haben Andienung zugesichert Tamedia-CEO: Goldbach-Übernahme hat die Unterstützung von RTL und Pro7 EBITDA von Tamedia soll dank Übernahme um 33 Mio CHF steigen Goldbach-VRP: Halten das Angebot von Tamedia für vertretbar - Metall Zug übernimmt Mehrheit an Haag-Streit Holding - Umsatz 200 Mio CHF Haag-Streit wird als vierter Geschäftsbereich Gruppe geführt VRP/CEO an MK: Haben lange nach einem vierten Standbein Ausschau gehalten Haag-Streit hat attraktives organisches Wachstumspotenzial - Mobilezone übernimmt deutsche TPHCom GmbH mit Umsatz von 120 Mio EUR Kaufpreis voraussichtlich 50 Mio EUR Kapitalerhöhung um rund 80 Mio CHF geplant für 2017 Dividende von 0,60 CHF je Aktie beantragt CEO an Call: Erhalten mit TPHCom Zugang zu rund 600'000 Vodafone-Kunden Wollen Vodafone-Geschäft weiterentwickeln und wachsen - LLB übernimmt Semper Constantia Privatbank Kaufpreis liegt bei rund 185 Mio EUR - teils in bar, teils in Aktien CEO an Call: Positiver Ergebnisbeitrag Semper Constantia ab 2019 erwartet Überzeugt, dass alle Finanzziele erreicht werden für 2020-Strategie Keine Änderung der Dividendenpolitik geplant Haben weitere Wachstumsambitionen und auch die Mittel dazu - S&P erhöht Ausblick für Barry Callebaut auf "positiv" - Rating "BB+" - Syngenta: Michel Demaré tritt aus dem Verwaltungsrat zurück - Arbonia verkauft Immobilienbesitz in Altstätten an Valrheno - Implenia und Risa gewinnen Infrastrukturauftrag in Norwegen über 70 Mio CHF - Investis: Wichtige Meilensteine im Projekt Dixence Resort erreicht - Groupe Minoteries übernimmt den Silo Schwarzenbach in Wil - SFPI verkauft Grundstück in Zürich Manegg für 6,62 Mio CHF - Syngenta: Dekotierung der Aktie per 8. Januar 2018 - Tamedia und SRF testen Kooperation mit Video-Rohmaterial von SRF NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco meldet 3,04%/0,48% an eigenen Positionen - Allreal: Norges Bank meldet leicht höheren Anteil von 3,003% - Dufry: Norges Bank meldet Anteil von 3,3% - GAM: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 3,07% - Mobimo: Norges Bank meldet zuletzt Anteil von 2,99% - Vifor: BNP Paribas senkt Anteil auf 2,49% - Santhera: Goldman Sachs meldet Anteil von 5,35% PRESSE FREITAG - Käufer von Nestlés US-Süsswarengeschäft soll Ferrero sein (New York Post) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - keine Termine Mittwoch (27.12.): - keine Termine Donnerstag: (28.12.) - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: UBS-Konsumindikator November (Mittwoch) CS-CFA Index Dezember (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - CH KOF: Konjunkturbarometer Dezember 111,3 Punkte (AWP-Umfrage 109,0-111,0) SNB: Leistungsbilanz-Überschuss Q3 2017 bei 13 Mrd CHF Bisnode: Zahl der Firmenkonkurse steigt von Januar bis November um 3% - US: Private Einkommen Nov +0,3% gg VM (Prog +0,4) Konsumausgaben Nov +0,6% gg VM (Prog +0,5) Auftragseingang langl. Güter November +1,3% gg VM (Prog +2,0%) Konsumklima Uni Michigan Dezember 95,9 Pkt (Prog 97,2) Neubauverkäufe Nov +17,5% gg VM (Prog -4,4) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.01. - Neukotierungen: - Dekotierungen: - Altin (Dekotierung per 29.12.2017, letzter Handelstag 28.12.) - Lifewatch (Dekotierung per 29.12.2017; letzter Handelstag 28.12.) - Syngenta (Dekotierung per 8.1.2018; letzter Handelstag 5.1.) - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (15.55 Uhr) - EUR/CHF: 1,1740 - USD/CHF: 0,9906 - Conf-Future: +4 BP auf 160,71% - SNB: Kassazinssatz -0,086% (-0,082%) BRSENINDIZES (15.55 Uhr) - SMI: -0,27% auf 9'400 Punkte - SLI: -0,19% auf 1'522 Punkte - SPI: -0,17% auf 10'763 Punkte - Dax: -0,26% auf 13'076 Punkte - FTSE: -0,15% bei 7'593 Punkten - CAC40: -0,26% auf 5'372 Punkte - Dow Jones: -0,09% auf 24'761 Punkte - Nasdaq Comp: -0,14% auf 6'956 Punkte Schwächste Titel im SMI/SLI: - Novartis (-1,0%) - Partners Group (-0,7%) - Bâloise (-0,7%) - Zurich (-0,6%) - Swiss Life (-0,6%) Stärkste Titel im SMI/SLI: - Sonova (+1,1%) - SGS (+0,6%) - Aryzta (+0,5%) - Nestlé (+0,5%) - Logitech (+0,5%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - SHL (-5,8%) - Mobilezone (-4,1%) - Santhera (-3,0%) - Schlatter (-3,1%) - Edisun (-2,9%) - Metall Zug (+7,1%) - Tamedia (+5,2%) - LLB (+3,6%) - Zwahlen&Mayr (+3,2%) - EFG (+2,6%)

