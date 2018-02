Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swisscom 2017: Umsatz 11,66 Mrd CHF (AWP-Konsens: 11,61 Mrd) EBITDA 4,30 Mrd CHF (AWP-Konsens: 4,32 Mrd) Reingewinn 1,57 Mrd CHF (AWP-Konsens: 1,58 Mrd) Dividende von 22 CHF/Aktie (AWP-Konsens: 22 CHF, VJ 22 CHF) 2018: Umsatz von rund 11,6 Mrd CHF angestrebt EBITDA von rund 4,2 Mrd CHF angestrebt Erneut Dividende von 22 CHF/Aktie angestrebt Geplante Investitionen von weniger als 2,4 Mrd CHF Erhöhung Kostensenkungsziel auf 100 Mio/Jahr bis 2020 Abbau von rund 700 Stellen im 2018 geplant Kontaktangaben von rund 800'000 Swisscom-Kunden wurden abgegriffen CEO: Investitionen bleiben in nächsten Jahren auf aktuellem Niveau - LafargeHolcim liefert Zement für Ausbau von Häfen in Ecuador und Marokko - Lonza gründet mit Prolog Ventures Venture-Capital-Fonds für Startups - Gategroup vertieft Kooperation mit Norwegian mit Mehrjahresvertrag - Meyer Burger reicht Patentverletzungsklage in China ein - Gurit beruft Emiliano Frulloni als neuen Technologiechef - Addex ernennt Jean-Philippe Rocher zum Co-Head of Discovery NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Pictet 2017: Konzerngewinn +36% auf 572 Mio CHF Betriebsertrag +16% auf 2,52 Mrd CHF Verwaltete Vermögen 509 Mrd CHF (H1 2017: 479 Mrd) - Swissport übernimmt Bodenverkehrsdienst von Ryanair in Berlin Schönefeld - Bühler: Josef Müller aus Altersgründen aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden - Syngenta schliesst Kauf von Nidera Seeds ab - Sanitas nimmt drei neue Mitglieder in die Geschäftsleitung auf BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Implenia: Swisscanto Fondsleitung meldet Anteil unter 3% - Kardex: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf 2,97% - Molecular Partners: Patrik Forrer meldet Anteil von 3,11% - PSP: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,01% - Sonova: UBS Fund Management senkt Anteil unter 3% - AMS: Massachusetts Mutual Life stockt Anteil auf 5,17% auf - Züblin: UIAG senkt Anteil auf 2,85% - UBS: BlackRock senkt Anteil Erwerbspositionen auf 4,95% - SPS: BlackRock meldet Anteil von 10,08% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Donnerstag: - ABB: Ergebnis + BMK 2017 - Zurich Insurance: Ergebnis + BMK 2017 - Bank Cler: Ergebnis + BMK 2017 - BLKB: Ergebnis + BMK 2017 - Emmi: Umsatz 2017 - Glarner KB: Ergebnis + BMK 2017 - Lem: Ergebnis Q3 - Leonteq: Ergebnis + BMK 2017 - Molecular Partners: Ergebnis + BMK 2017 Freitag: - Ems-Chemie: Ergebnis + BMK 2017 - Graubündner KB: Ergebnis + BMK 2017 - Mobimo: Ergebnis + BMK 2017 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Energieministerium Ölbericht (16.30 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten Januar 2018 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: UBS-Immobilienblasenindex sinkt im Q4 leicht auf 1,32 Punkte SNB: Devisenreserven Ende Januar bei 731,4 Mrd CHF (Vormonat: 744,2 Mrd) KOF-Konjunkturumfrage: Geschäftslage ist im Januar weiter gestiegen - EU-Kommission: BIP Eurozone 2018 +2,3% (bisher +2,1); 2019 +2,0% (+1,9) BIP Deutschland 2018 +2,3% (bisher +2,1); 2019 +2,1% (+2,0) BIP Grossbritannien 2018 +1,4% (bisher +1,3); 2019 +1,1% (+1,1) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.02. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 CHF (13.3. bis 25.4.) - Tamedia-Angebot für Goldbach-Aktien zu 35,50 CHF (19.2. bis 20.3.) - Neukotierungen (angekündigt): - Gategroup (Q1/Q2 2018) - Swissport (im Verlauf 2018) - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (15.58 Uhr) - EUR/CHF: 1,1609 - USD/CHF: 0,9409 - Conf-Future: -17 BP auf 157,07% - SNB: Kassazinssatz +0,154% (+0,146%) BÖRSENINDIZES (15.58 Uhr) - SMI: +1,38% auf 8'958 Punkte - SLI: +1,39% auf 1'469 Punkte - SPI: +1,55% auf 10'336 Punkte - Dax: +1,31% auf 12'555 Punkte - FTSE: +1,46% auf 7'246 Punkte - CAC40: +1,35% auf 5'232 Punkte - Dow Jones: +0,46% auf 25'029 Punkte - Nasdaq: -0,04% auf 7'113 Punkte Stärkste Titel im SMI/SLI: - Swisscom (+3,5%) - Sonova (+2,7%) - Partners Group (+2,7%) - Julius Bär (+2,5%) - Schindler (+2,1%) Schwächste Titel im SMI/SLI: - Lonza (-1,1%) - Aryzta (-0,5%) - Dufry (+0,3%) - Swiss Life (+0,7%) - Richemont (+0,7%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - SNB (+13,1%) - Orascom (+13,1%) - Jungfraubahn (+7,1%) - KTM Industries (+6,6%) - Leonteq (+6,4%) - Walter Meier (-3,6%) - Zur Rose (-3,6%) - Cosmo (-2,6%) - Swiss Fin&Prop (-2,2%)

