Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB Q4: Umsatz 9,28 Mrd USD (AWP-Konsens: 9,53 Mrd) Auftragseingang 8,48 Mrd USD (AWP-Konsens: 8,51 Mrd) EBITA 1'021 Mio USD (AWP-Konsens: 1'032 Mio) Reingewinn 393 Mio USD (VJ 489 Mio) 2017: Dividende 0,78 CHF je Aktie (VJ 0,76 CHF) WCP-Programm brachte Bruttoeinsparungen von über 1,3 Mrd USD Makroökonomische Signale positiv - von Unsicherheiten geprägt Ölpreis und Währungseffekte werden Ergebnis weiterhin beeinflussen CEO: Ergebnis 2017 positioniert uns für profitables Wachstum Höhere Dividende unterstreicht unsere Zuversicht Bestellungseingang dürfte 2018 anziehen Sentiment bei den Strommärkten verbessert sich Werden 2018 Gewinn und Umsatz steigern Sind positiver im Ausblick als bisher All unsere Zielmärkte bewegen sich seitwärts oder nach oben Transformation der Sparte Stromnetze auf gutem Weg CFO: US-Steuerreform wie auch höhere Zinsen für Finanzergebnis neutral GE Industrial-Übernahme soll im ersten Semester abgeschlossen werden Akquirierte B&R trägt "in line" oder bereits mehr zum Ergebnis bei - Zurich 2017: Reingewinn 3,0 Mrd USD (AWP-Konsens: 2,64 Mrd) Gesamtumsatz Gruppe 63,96 Mrd USD (VJ 67,25 Mrd) Combined Ratio 100,9% (AWP-Konsens: 101,0%) Operativer Gewinn (BOP) 3,80 Mrd USD (AWP-Konsens: 3,65 Mrd) Dividende 18,00 CHF/Aktie (AWP-Konsens: 17,50; VJ 17,00 CHF) hat 700 Mio USD der bis 2019 angestrebten Einsparungen erreicht sieht sich bzgl. Kapitalbasis stark aufgestellt will 2,7 Mrd in neue Angebote und Vertriebskapazitäten investieren kündigt Aktienrückkauf mit einem Volumen von rund 1 Mrd USD an CEO: Sind zuversichtlich, die 2019-Ziele zu erreichen Werden Profitabilität im P&C-Geschäft weiter verbessern CFO: Steuerrate verbessert sich dank US-Steuerreform um 3-4 %-Punkte Führen künftig keine weiteren Aktienkäufe in diesem Umfang durch - Novartis erhält FDA-Zulassung für Cosentyx bei Kopfhaut-Psoriasis Tochter Sandoz erleidet Rücksetzer mit Biosimilar für Advair - Roche kommt mit Ignyta-Übernahme voran - hält 84,71% - Moody's erhöht Roche-Kreditrating auf 'Aa3' - Ausblick stabil - Swiss Re bestätigt Gespräche mit Softbank über Minderheitsbeteiligung - Vifor beginnt Phase I-Studie mit Medikament zur Regulierung von Eisenaufnahme - BLKB 2017: Geschäftserfolg 172,1 Mio CHF (VJ 183,4 Mio) Konzerngewinn 133,3 Mio CHF (VJ 133,6 Mio) Dividende 35 CHF (VJ 35 CHF) je Zertifikat 2018: Weiteres Wachstum im operativen Geschäft erwartet CEO: Wollen 2018 im Hypothekargeschäft über Vorjahr wachsen CFO: CI-Ratio steigt in nächsten 12-18 Monaten Richtung 52-53% CI-Ratio soll auf Sicht von 24 Monaten wieder zurückkommen - Bank Cler 2017: Jahresgewinn 38,3 Mio CHF (VJ 45,7 Mio) Geschäftserfolg 48,4 Mio CHF (VJ 78,0 Mio) Dividende von 1,80 CHF pro Aktie (VJ 1,80) vorgeschlagen 2018: Erwarten stabile Ertragssituation trotz Investitionen VRP: Wollen dank Smartphone-Banking digitalen Quantensprung - Emmi 2017: Umsatz 3'364 Mio CHF (AWP-Konsens: 3'307 Mio) Organisches Wachstum +0,5% (AWP-Konsens: -0,7%) Prognose bestätigt (EBIT 195-205 Mio CHF, RG-Marge 4-4,5%) Erfolgsfaktoren waren u.a. US-Käsegeschäft, Caffè Latte, Rachelli etc. - GLKB 2017: Geschäftserfolg 23,4 Mio CHF (VJ 19,9 Mio) Reingewinn 20,0, Mio CHF (VJ 17,5 Mio) Dividende von 0,90 CHF (VJ 0,80) gibt neue Gesamtstrategie bis 2022 aus, EK-Rendite 7,5-10% angepeilt - Lem Q3: Umsatz 72,8 Mio CHF (AWP-Konsens: 71,2 Mio) EBIT 14,6 Mio CHF (AWP-Konsens: 15,1 Mio) Reingewinn 11,6 Mio CHF (VJ 10,6 Mio) 17/18: Umsatz von 290-300 Mio CHF - EBIT-Marge um 20% erwartet - Leonteq 2017: Betriebsertrag 215,4 Mio CHF (VJ 207,0 Mio) Reingewinn 23,1 Mio CHF (VJ 17,2 Mio) Erneut Verzicht auf Dividende 2018: Geschäftsaufwand von rund 180 Mio CHF angestrebt CEO: Wir hatten einen anständigen Start ins 2018 Der Suchprozess nach einem CEO ist in Gange startet Zusammenarbeit mit Standard Chartered Bank - Molecular Partners 2017: Gesamtertrag 20,0 Mio CHF (VJ 23,0 Mio) Betrieblicher Cash-Flow -40,0 Mio CHF (VJ-35,4 Mio) Liquide Mittel 141,1 Mio CHF (VJ 180,2 Mio) 2018: Fokus weiter auf Onkologie & Immun-Onkologie CEO: Sind offen für Partnerschaften - bis 2020 finanziert - Airesis stellt für Le Coq Sportif positiven EBITDA für 2017 in Aussicht - Bell kann Hügli übernehmen - Europäische Wettbewerbsbehörde gibt Zustimmung - BKW und Alpiq ordnen Bezugsrechte und Anteil an Kernkraftwerk Leibstadt neu - Jungfraubahnen erzielen für V-Bahn-Projekt weitere "wichtige" Einigung - Leclanché erhält Auftrag für Energiespeichersystem in Kanada - Wisekey und ExWorks einigen sich auf neue Bedingungen für Kreditfazilität - Von Roll meldet Teilverkauf der Von Roll BHU Umwelttechnik - Zur Rose wehrt sich gegen Versandhandelsverbot für Medikamente in Deutschland NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Bühler 2017: Umsatz +9% auf 2,7 Mrd CHF - EBIT +18% auf 205 Mio CHF - Endress+Hauser steigert Umsatz 2017 um 4,6% auf 2,2 Mrd EUR - Helsana steigert Ergebnis 2017 - Combined Ratio wieder über 100% - Highlight Communications wird Constantin-Übernahme am 13. Februar vollziehen - Flugzeugbauer Pilatus übergibt ersten PC-24-Jet an Kunden in den USA - UPC: Bundesgericht tritt nicht auf Beschwerde bzgl. Bundesauftrag ein BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Comet: Pictet Asset Management senkt auf 2,87% - Landis+Gyr: Franklin Resources erhöht Anteil auf 6,1871% - Valiant: Norges Bank meldet leicht tieferen Anteil von 2,96% PRESSE DONNERSTAG - Post-Spitze war über Buchhaltungstricks bei PostAuto im Bilde ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - keine Termine Freitag: - Ems-Chemie: Ergebnis + BMK 2017 - Graubündner KB: Ergebnis + BMK 2017 - Mobimo: Ergebnis + BMK 2017 Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2018 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Arbeitsmarktdaten Januar 2018 (Freitag) Landesindex der Konsumentenpreise Januar 2018 (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Exporte Dezember +0,3% gg Vormonat (Prog -1,0) - GB: BoE belässt Leitzins auf +0,5% (Prog +0,5) Zins könnte früher und schneller steigen als bisher erwartet - US: Wöchentl. AL-Erstanträge -9'000 gg Vorwoche auf 221'000 (Prog 232'000) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.02. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 CHF (13.3. bis 25.4.) - Tamedia-Angebot für Goldbach-Aktien zu 35,50 CHF (19.2. bis 20.3.) - Neukotierungen (angekündigt): - Gategroup (Q1/Q2 2018) - Swissport (im Verlauf 2018) - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (15.50 Uhr) - EUR/CHF: 1,1535 - USD/CHF: 0,9396 - Conf-Future: -46 BP auf 156,46% - SNB: Kassazinssatz +0,186% (+0,154%) BÖRSENINDIZES (15.50 Uhr) - SMI: -0,87% auf 8'897 Punkte - SLI: -0,93% auf 1'460 Punkte - SPI: -1,0% auf 10'250 Punkte - Dax: -1,42% auf 12'411 Punkte - FTSE: -0,86% auf 7'217 Punkte - CAC40: -0,95% auf 5'206 Punkte - Dow Jones: -0,72% auf 24'714 Punkte - Nasdaq: -0,41% auf 7'023 Punkte Schwächste Titel im SMI/SLI: - ABB (-6,1%) - Logitech (-2,3%) - Lonza (-2,0%) - Kühne+Nagel (-1,8%) - Vifor Pharma (-1,8%) Stärkste Titel im SMI/SLI: - Swiss Re (+3,7%) - Zurich (+2,0%) - Roche (-0,1%) - Swatch (-0,1%) - Richemont (-0,3%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - Zur Rose (-5,1%) - APG/SGA (-4,4%) - VAT (-4,2%) - Idorsia (-3,6%) - Meyer Burger (-3,5%) - Perrot Duval (+11,5%) - Emmi (+5,6%) - Adval Tech (+5,2%) - Zueblin (+3,1%) - Zug Estates (+3,0%)

