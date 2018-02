Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel-Eigentümer: Kleinere Logistik-Unternehmen werden es schwer haben - Ems-Chemie 2017: Umsatz 2'146 Mio CHF (AWP-Konsens: 2'116 Mio) EBIT 582 Mio CHF (AWP-Konsens: 576 Mio) Reingewinn 484 Mio CHF (AWP-Konsens: 474 Mio) Dividende 14,50 CHF je Aktie plus Sonderdividende 3,50 CHF 2018: Nettoumsatz und EBIT leicht über Vorjahr erwartet - Mobimo 2017: Erfolg aus Vermietung 94,1 Mio CHF (AWP-Konsens: 96,7 Mio) Reingewinn exkl. NB 71,9 Mio CHF (AWP-Konsens: 75,0 Mio) EBIT 142,3 Mio CHF (AWP-Konsens: 159,4 Mio) Dividende 10,00 CHF/Aktie (AWP-Konsens: 10,00 CHF; VJ 10,00 CHF) 2018: Erwarten weiterhin robusten Immobilienmarkt CEO an BMK: Höheres Angebot an Fadmatt nach Due Dilligence denkbar 51%-Anteil an Fadmatt würde uns genügen - GKB 2017: Konzerngewinn 180,3 Mio CHF (VJ 168,5 Mio) Geschäftserfolg 195,3 Mio CHF (VJ 156,5 Mio) Dividende von 40,00 (VJ 38,00) CHF vorgeschlagen 2018: Geschäftserfolg von 170 bis 175 Mio CHF erwartet GKB-Präsident an MK: Wollen 2018 Mehrheit an Albin Kistler übernehmen - Starrag ernennt Christian Walti per 1. Juni zum neuen CEO - Implenia erhält Zuschlag für A1-Teil-Erneuerung - Gesamtvolumen 85 Mio CHF - LLB: Karl Sevelda steht für Wahl in Verwaltungsrat nicht mehr zur Verfügung - Newron: Bo Jesper Hansen tritt zur GV aus Verwaltungsrat zurück - KTM schliesst internationale Privatplatzierung ab - Castle Private Equity beginnt Aktienrückkauf am 26. Februar - Airopack übernimmt Produktionspartner Scholle IPN Equipment B.V. - GLKB plant Refinanzierung der bestehenden Additional Tier 1-Anleihe - Wisekey sichert sich Aktienfinanzierung von bis zu 50 Mio CHF NEWS VON WICHTIGEN NICHT ODER NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - ZKB 2017: Konzerngewinn 782 Mio CHF (VJ 761 Mio) Geschäftserfolg 784 Mio CHF (VJ 752 Mio) Netto-Neugeldzufluss von 6,3 Mrd CHF (VJ 8,0 Mrd) Solides Ergebnis 2018 erwartet - Swiss befördert im Januar etwas weniger Passagiere als im Vorjahr BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: Credit Suisse baut Anteil auf <3% ab - Geberit: Blackrock meldet Anteil von 5,05% - Lonza: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,04% - Richemont: Blackrock meldet Anteil von 2,99% - Cembra Money Bank: BlackRock meldet Anteil von 3,04% - Dormakaba: BlackRock senkt Anteil auf 2,96% - Landis+Gyr: Kirkbi erhöht Anteil auf 5,13% - PSP: Credit Suisse Funds baut Anteil auf 2,99% ab - Tecan: Blackrock senkt Anteil auf 4,96% PRESSE FREITAG - L'Oréal-CEO zeigt sich bereit für Kauf der von Nestlé gehaltenen Aktien (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2018 (nachbörslich) Dienstag: - Bell: Ergebnis + BMK 2017 - Vontobel: Ergebnis + BMK 2017 - Temenos: Ergebnis 2017 (nachbörslich, Conf. Call 18.30 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Landesindex der Konsumentenpreise Januar 2018 (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - Seco: Arbeitslosenquote Januar 3,3% (VM 3,3%), saisonber. 3,0% (VM 3,0%) - SNB vereinbart Währungsswap-Abkommen mit der Bank of Korea SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.02. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 CHF (13.3. bis 25.4.) - Tamedia-Angebot für Goldbach-Aktien zu 35,50 CHF (19.2. bis 20.3.) - Neukotierungen (angekündigt): - Gategroup (Q1/Q2 2018) - Swissport (im Verlauf 2018) - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (16.02 Uhr) - EUR/CHF: 1,1502 - USD/CHF: 0,9385 - Conf-Future: +31 BP auf 156,97% - SNB: Kassazinssatz +0,214% (+0,186%) BÖRSENINDIZES (15.58 Uhr) - SMI: -0,10% auf 8'754 Punkte - SLI: -0,21% auf 1'433 Punkte - SPI: -0,04% auf 10'100 Punkte - Dax: -0,52% auf 12'196 Punkte - FTSE: -0,43% auf 7'140 Punkte - CAC40: -0,74% auf 5'113 Punkte - Dow Jones: +0,84% auf 24'061 Punkte - Nasdaq: +1,12% auf 6'853 Punkte Schwächste Titel im SMI/SLI: - Aryzta (-3,8%) - Lonza (-1,6%) - Swatch (-1,3%) - Richemont (-1,0%) - Logitech (-0,8%) Stärkste Titel im SMI/SLI: - Sonova (+1,1%) - Vifor (+0,9%) - Nestlé (+0,8%) - Dufra (+0,8%) - Swiss Re (+0,6%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - Highlight Evt. (-8,6%) - Bellevue (-4,8%) - Carlo Gavazzi (-4,8%) - Cicor (-4,6%) - New Value (-4,4%) - Zur Rose (+3,3%) - Crealogix (+3,1%) - KTM (+2,7%) - Cassiopea (+2,5%) - CPH (+2,3%)

yr/

(AWP)