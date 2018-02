Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Re 2017: Gebuchte Bruttoprämien 34,8 Mrd USD (AWP-Konsens: 34,6 Mrd) Combined Ratio P&C 111,5% (AWP-Konsens: 110,7%) Reinergebnis 331 Mio USD (AWP-Konsens: +109 Mio) Dividende 5,00 CHF/Aktie (AWP-Konsens: 5 CHF; VJ 4,85 CHF) Verbesserter Ausblick für P&C Re nach Januar-Vertragserneuerungen Renewals: Volumen steigt dank höherer Preise um 8% auf 8,1 Mrd USD VR prüft zu Softbank mögliche strategische und finanz.Implikationen Softbank: Ausgabe neuen Kapitals wird nicht in Erwägung gezogen behält mittelfristige Renditeziele im Fokus plant neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 1,0 Mrd CHF CFO: Zu früh, um weitere Aussagen zu Softbank-Deal zu machen Investieren weiter in Corporate Solutions - Kapital gestärkt CEO: Suchen nach mögl. Akquisitionen; Zukäufe müssen Wert generieren - Sika 2017: EBIT 896,3 Mio CHF (AWP-Konsens: 892,7 Mio) Konzerngewinn 649,0 Mio CHF (AWP-Konsens: 645,0 Mio) Dividende 111,00 CHF je Inhaber-, 18,50 CHF je Namenaktie 2018: Umsatzsteigerung von über 10% - EBIT steigt überproportional Ziele 2020 bestätigt Saint-Gobain-Übernahmeversuch bleibt als Unsicherheitsfaktor bestehen CEO: Rohstoffpreise erfordern Aufmerksamkeit - Guter Start 2018 Lohn von neuem Sika-Chef Schuler beträgt 3,37 Mio CHF - Sika/Saint-Gobain zeigt sich zuversichtlich für Übernahme - CS unterliegt in US-Gerichtprozess gegen Hedgefonds - Weiterzug angekündigt - LafargeHolcim übernimmt britische Kendall Group - Umsatz 33 Mio CHF - UBS-Prozess in Frankreich findet vom 8. Oktober bis 15. November statt - ABB-CEO erhält leicht höheres Jahressalär von 9,3 Mio CHF - Also 2018: Umsatzanstieg über Marktwachstum von 1,5% erwartet Gewinn soll stärker als Umsatz steigen Mittelfristig Umsatzwachstum auf 10 bis 14 Mrd EUR angestrebt - Implenia baut als Totalunternehmerin Überbauung in Rolle - Volumen 80 Mio CHF - LLB übernimmt Fonds-Dienstleisterin LB (Swiss) Investment für rund 30 Mio CHF - Basilea startet Phase-3-Studie mit Ceftobiprol bei Hautinfektionen - BCGE ernennt Pierrette Jaton Klopfenstein zur Chefin der Division 'Genéve' - Lindt & Sprüngli fordert von Weinstein Rückzahlung von Sponsoring - Edisun rechnet ab Ende März mit Einspeisevergütung für Anlage in Requena - Vontobel schliesst Verkauf der Liechtensteiner Tochtergesellschaft ab - Schmolz+Bickenbach: UEK sieht keine Angebotspflicht für Konsortium - Straumann-Kreditrating von UBS auf 'positiv' erhöht - Wisekey 2017: Laut vorläufigen Resultaten Umsatz von 43,5 Mio USD erwartet 2018: Umsatz von rund 60 Mio USD erwartet NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Axpo verstärkt Präsenz auf ukrainischem Markt BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Sunrise: Norges Bank meldet tieferen Anteil von 2,98% - Santhera: Polyphor meldet Anteil von 3,8% - Molecular Partners: Endeavour Partners senkt Anteil auf 2,94% - Leclanché: Finexis/Denizon baut Anteil auf 72,21% aus - Mobilezone: BlackRock meldet tieferen Anteil von 2,998% - U-blox: Credit Suisse Group meldet Anteil an Erwerbspositionen von 6,22% PRESSE FREITAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - keine Termine Montag: - Keine Termine Dienstag: - Swiss Life: Ergebnis + BMK 2017 - Allreal: Ergebnis + BMK 2017 - Basilea: Ergebnis 2017 (+ Call) - Bobst: Ergebnis + BMK 2017 - Arbonia: Ergebnis + BMK 2017 - BCGE: Ergebnis + BMK 2017 - Bellevue: Ergebnis + BMK 2017 - PSP Swiss Property: Ergebnis + BMK 2017 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Beschäftigungsbarometer Q4 2017 (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - ZO: Verbraucherpreise Januar 1,3% GG VJ (PROG 1,3) Verbraucherpreise Kernrate Januar 1,0% GG VM (PROG 1,0) - DE: BIP Q4 0,6% GG VQ (PROG 0,6) BIP Q4 2,9% GG VJ (PROG 2,9) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.03. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 CHF (13.3. bis 25.4.) - Tamedia-Angebot für Goldbach-Aktien zu 35,50 CHF (19.2. bis 20.3.) - Neukotierungen (angekündigt): - Gategroup (Q1/Q2 2018) - Swissport (im Verlauf 2018) - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 26.2.: - BLKB (35,00 CHF) DEVISEN/ZINSEN (16.00 Uhr) - EUR/CHF: 1,1520 - USD/CHF: 0,9365 - Conf-Future: +45 BP auf 158,58% - SNB: Kassazinssatz +0,144% (+0,173%) - BÖRSENINDIZES (16.00 Uhr) - SMI: -0,34% auf 8'937 Punkte - SLI: -0,32% auf 1'473 Punkte - SPI: -0,26% auf 10'296 Punkte - Dax: +0,19% auf 12'485 Punkte - FTSE: -0,22% auf 7'237 Punkte - CAC40: +0,05% auf 5'312 Punkte - Dow Jones: +0,56% auf 25'103 Punkte - Nasdaq: +0,60% auf 7'253 Punkte Schwächste Titel im SMI/SLI: - Lonza (-2,5%) - Clariant (-1,7%) - Sika (-1,4%) - Partners Group (-1,1%) - Schindler (-1,0%) Stärkste Titel im SMI/SLI: - Swiss Re (+2,3%) - Swisscom (+0,5%) - Nestlé (+0,3%) - LafargeHolcim (+0,1%) - Sonova (+0,1%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - New Venturtetec (-8,6%) - Titlisbahnen (-3,4%) - BC Jura (-2,7%) - Idorsia (-2,5%) - EMS(-2,3%) - Also (+4,6%) - Wisekey (+3,8%) - Kudelski (+3,4%) - Feintool (+3,3%) - VZ (+2,6%)

