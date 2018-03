Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis weitet Zusammenarbeit mit Science 37 aus - Virtuelle Studien - Sika: SWH Holding beantragt Sonderprüfung gegen Monika Ribar SWH Holding beantragt Zuwahl von Jacques Bischoff als VR-Präsident SWH Holding unterstützt Dividendenvorschlag des Verwaltungsrates - Sika gründet Ländergesellschaft in Honduras - Richemont-Beteiligung Yoox Net-a-Porter 2017 mit mehr Umsatz - Marge sinkt - ABB liefert Schaltanlagen für Stromnetz in Washington D.C. - Autoneum 2017: EBIT 178,0 Mio CHF (AWP-Konsens: 177,3 Mio) Reingewinn 118,5 Mio CHF (AWP-Konsens: 116,4 Mio) Dividende 6,50 CHF (AWP-Konsens: 6,52; VJ 6,50) 2018: Org. Wachstum von rund 3% und Marge von rund 8% erwartet CEO: Erwarten 2018 keine starke Erholung in Nordamerika Es bleibt 'sportliche Ambition', Mittelfristziele zu erreichen US-Präsident scheint kein Freund der Automobilindustrie zu sein - Bossard 2017: EBIT 97,0 Mio CHF (AWP-Konsens: 100,4 Mio) Konzerngewinn 80,2 Mio CHF (AWP-Konsens: 83,3 Mio) Dividende 4,20 CHF je Aktie (AWP-Konsens: 4,15; VJ 3,30 CHF) 2018: Umsatz von 840 bis 850 Mio CHF angestrebt CFO: Sind sehr gut ins Jahr 2018 gestartet Steigende Rohmaterialpreise geben Spielraum für Preiserhöhungen Potential für Preiserhöhungen durch Währungsentwicklung begrenzt CEO: 3D-Druck eröffnet uns neue Chancen - suchen nach Start-up Tesla-Produktion bereitet uns keine Sorgen - Panalpina 2017: Bruttogewinn 1'398 CHF (AWP-Konsens: 1'443 Mio) EBIT 103,3 Mio CHF (AWP-Konsens: 105 Mio) Reingewinn 57,5 Mio CHF (AWP-Konsens: 72,7 Mio) Dividende 3,75 CHF/Aktie (AWP-Konsens: 3,82; VJ 3,75 CHF) 2018: Zuversichtlich - Wirtschaftsindizes tendieren nach oben CFO: 2018 gut angelaufen in Luftfracht - WKB 2017: Geschäftserfolg 112,6 Mio CHF (VJ 100,3 Mio) Reingewinn 64,0 Mio CHF (VJ 57,5 Mio) Dividende von 3,15 CHF (VJ 3 CHF) pro Aktie vorgeschlagen 2018: Erwarten Jahresergebnis, das an Bilanz von 2017 heranreicht - Ypsomed: Bestätigt Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2017/18 Erwarten höheren operativen Ertrag 2018/19 Erwarten temporären Gewinnrückgang im 2019/20 - danach Anstieg - BLKB, Bâloise und Anivo lancieren Versicherungen für Hypothekarkunden - Landis+Gyr: EMEA-Chef Oliver Iltisberger verlässt Unternehmen - Orior platziert 592'499 neue Aktien - Bruttoerlös von 44,7 Mio CHF Aktien wurden zu 75,50 CHF das Stück platziert Nebag hat 100'000 der neuen Orior-Aktien gezeichnet - Wisekey erweitert Anwendungsbereich für Authentifizierungs-Lösung auf Waffen - BKW meldet Schnellabschaltung im Kernkraftwerk Mühleberg - Leonteq erweitert Angebot an Kryptowährungsprodukten NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Swissport: Umsatz 2017 bei 2,8 Mrd EUR - Moody bestätigt B3-Rating Schliesst Übernahme von Aerocare ab - Allianz Suisse 2017: Gewinn von 249 Mio CHF (VJ 262 Mio) BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ams: Blackrock senkt Anteil auf 2,97% - Goldbach Group meldet Eigenanteil an Veräusserungspositionen von 2,91% - Inficon: BlackRock senkt Anteil auf 2,93% - Tamedia: Gruppe um Familien Coninx/Ellermann meldet Anteil von 71,12% - Züblin: ALSA PK unabhängige Sammelstiftung meldet Anteil von 3,04% PRESSE MITTWOCH - Gewinnwarnung im Anzug (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Bque Pr Rothschild: Ergebnis 2017 (nachbörslich) Donnerstag: - Cicor: Ergebnis + BMK 2017 - LLB: Ergebnis + BMK 2017 - Schmolz+Bickenbach: Ergebnis + BMK Q4/2017 - BPDG: Ergebnis 2017 - Post: BMK 2017 Freitag: - UBS: Publikation Geschäftsbericht 2017 - Zurich Insurance: Publikation Geschäftsbericht 2017 - Starrag: Ergebnis + BMK 2017 - Schweiter: Ergebnis + BMK 2017 - SFS: Ergebnis + BMK 2017 - Zug Estates: Ergebnis + BMK 2017 - Mobilezone: aoGV (Kapitalerhöhung für TPHCom-Übernahme) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Energieministerium Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr) Fed Beige Book (20.00 Uhr) - CH: Seco Arbeitsmarktdaten Februar 2018 (Donnerstag) BFS Touristische Beherbergung Januar 2018 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH/SNB: Devisenreserven Ende Februar bei 732,8 Mrd CHF (Vormonat: 732,0 Mrd) - Eurozone: BIP Q4 +0,6% GG VORQUARTAL (PROGNOSE +0,6) - US: Fed-Direktorin Brainard hält aschere Zinsanhebungen denkbar ADP Beschäftigte Februar +235000 gg Vormonat (Prognose +200000) Produktivität ohne Agrar Q4 0,0% gg VQ (Prognose -0,1) - 2. Schätzung Handelsbilanzsaldo Januar -56,6 Mrd USD (Prognose -55,0) Lohnstückkosten annualisiert Q4 +2,5% gg VQ (Prognose +2,1) - 2. Schätzung Finanzminister Mnuchin: Stahl- . Aluminium-Zölle werden 'definitiv' kommen SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.03. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 CHF (13.3. bis 25.4.) - Tamedia-Angebot für Goldbach-Aktien zu 35,50 CHF (19.2. bis 20.3.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Gategroup (Ende Q1 oder Q2 2018) - Swissport (im Q2 2018) - Medartis (H1 2018) - Sensirion (in den nächsten Monaten) - Asmallworld (lediglich Kotierung, "in den nächsten Wochen") - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per 8.3.: - Dätwyler (3,00 CHF) per 9.3.: - GKB (40,00 CHF) DEVISEN/ZINSEN (16.00 Uhr) - EUR/CHF: 1,1693 - USD/CHF: 0,9422 - Conf-Future: +39 BP auf 158,61% - SNB: Kassazinssatz +0,127% BÖRSENINDIZES (16.00 Uhr) - SMI: +0,04% auf 8'769 Punkte - SLI: -0,11% auf 1'437 Punkte - SPI: -0,08% auf 10'153 Punkte - Dax: +0,44% auf 12'167 Punkte - FTSE: +0,35% auf 7'172 Punkte - CAC40: -0,17% auf 5'161 Punkte - Dow Jones: -0,75% auf 24'698 Punkte - Nasdaq: -0,41% auf 7'342 Punkte Stärkste Titel im SMI/SLI: - Sonova (+1,0%) - Novartis (+0,9%) - Geberit (+0,6%) - Sika (+0,6%) - SGS (+0,5%) Schwächste Titel im SMI/SLI: - Lonza (-1,8%) - Aryzta (-1,8%) - Logitech (-1,4%) - Kühne+Nagel (-1,4%) - Schindler (-0,9%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - Tornos (+5,5%) - Züblin (+2,7%) - Kuros (+2,2%) - Kardex (+2,1%) - ams (+1,8%) - Ypsomed (-8,3%) - Panalpina (-7,9%) - Bossard (-5,8%) - Forbo (-3,7%) - Valartis (-3,8%)

ra/tp

(AWP)