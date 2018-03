Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär startet Joint Venture für Vermögensverwaltung in Thailand - Partners Group nominiert Steffen Meister als neuen Präsidenten des VR - Zurich nominiert Jasmin Staiblin für den Verwaltungsrat - Bei Roche geht der Chef für Forschung und frühe Entwicklung - Banque Privée Rothschild 2017: Reingewinn 76 Mio CHF (VJ 63 Mio) Gesamt-Dividende 75 Mio CHF (VJ 67,5 Mio) Kundenvermögen 137,4 Mrd CHF (VJ 118,1 Mrd) - Cicor 2017: Cicor 2017: EBIT 10,5 Mio CHF (VJ 2,9 Mio) Reingewinn 6,7 Mio CHF (VJ 0,3 Mio) Dividende von 0,70 CHF je Aktie beantragt (VJ keine Dividende) 2018: Anstieg der EBIT-Marge um ca. 0.5 Prozentpunkte gg VJ erwartet - LLB 2017: Konzerngewinn 111,3 Mio CHF (VJ 103,9 Mio) Dividende von 2,00 CHF (VJ 1,70 CHF) vorgeschlagen Nettoneugeld-Zufluss 470 Mio CHF (VJ -65 Mio) Kundenvermögen 50,3 Mrd CHF (VJ 46,4 Mrd) 2018: Solides Konzernergebnis erwartet - S+B 2017: Umsatz 2,68 Mrd EUR (AWP-Konsens: 2,68 Mrd) Berinigter EBITDA 222,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 215,3 Mio) Reinergebnis 45,7 Mio EUR (VJ -80,0 Mio) 2018: Bereinigter EBITDA zwischen 200 und 230 Mio EUR erwartet CEO: Werden bei Ascometal signifikante Investitionen vornehmen Rund 3% des Umsatzes werden in die USA exportiert Rechnen mit positiven Auswirkungen für die Assets in Nordamerika - SFPI 2017: EBIT 29,8 Mio CHF (VJ 37,4 Mio) Dividende von 3,60 CHF (VJ 3,60) pro Aktie vorgeschlagen 2018: Überzeugendes Ergebnis erwartet, das Dividende sichert CEO: Ergebnis legt Basis für stabile oder steigende Ausschüttung - BKW nimmt Kernkraftwerk Mühleberg wieder in Betrieb - Wisekey-Tochter QuoVadis in Belgien als Trust Service Provider akkreditiert - Spice Private Equity übernimmt Bravo Brio Restaurant Group für 100 Mio USD NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Gategroup beliefert künftig türkische SunExpress - Postfinance neue Aktionärin der SIX Group - Post 2017: Konzerngewinn von 420 Mio CHF (VJ 558 Mio) - Postfinance 2017: Betriebsergebnis 549 Mio (VJ 542 Mio) - S&P setzt Gategroup-Rating "B-" nach IPO-Plänen auf "CreditWatch Positive" BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock senkt Anteil auf 4,92% - Invesco erhöht auf 3% - UBS meldet Anteil eigener Erwerbsposition von 3,89%; BlackRock senkt auf 4,94% - Ams: Blackrock erhöht Anteil auf 3,18% - Dätwyler: Pema Holding meldet Anteil von 78,39% - Dormakaba: BlackRock meldet tieferen Anteil von 2,99% - GAM: Kiltearn Partners senken Anteil auf 4,92% - Goldbach Group meldet Eigenanteil an Veräusserungspositionen von 3,62% - Inficon: BlackRock erhöht Anteil auf 3,01% - Meyer Burger: BlackRock erhöht Anteil auf 3,09% - Tecan: Blackrock senkt Anteil auf 4,98% - Varia: Varia SPC senkt Anteil auf 49,87% PRESSE DONNERSTAG - Raiffeisen-Präsident Johannes Rüegg-Stürm steht vor dem Abgang (TA) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - BPDG: Ergebnis 2017 (nachbörslich) Freitag: - UBS: Publikation Geschäftsbericht 2017 - Starrag: Ergebnis + BMK 2017 - Schweiter: Ergebnis + BMK 2017 - SFS: Ergebnis + BMK 2017 - Zug Estates: Ergebnis + BMK 2017 - Mobilezone: aoGV (Kapitalerhöhung für TPHCom-Übernahme) Montag: - Aryzta: Ergebnis H1 2017/18 - IVF Hartmann: Ergebnis 2017 - Tornos: Ergebnis + BMK 2017 - Belimo: Ergebnis + BMK 2017 - Mikron: Ergebnis + BMK 2017 - VAT: Ergebnis + BMK 2017 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar 2018 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - WIRTSCHAFTSDATEN - Seco: Arbeitslosenquote Februar 3,2% (VM 3,3%), saisonber. 2,9% (VM 3,0%) - BFS: Logiernächte Januar +5,2% zum VJ auf 2,85 Mio - EU: EZB belässt Hauptrefisatz bei null Prozent belässt Einlagensatz bei minus 0,4 Prozent belässt Spitzenrefisatz bei 0,25 Prozent Anleihekäufe laufen mindestens bis Ende September 2018 Anleihekäufe laufen bis nachhaltige Anpassung an Inflationsziel fällige Anleiheerträge werden weiter reinvestiert Draghi: QE fortsetzen bis Inflation nachhaltig in Richtung Ziel steigt Zinsen bleiben auf jetzigem Niveau, auch längere Zeit nach Ende QE brauchen überzeugende Hinweise für Inflationsanstieg hoher Stimulus zur Unterstützung der KonjunktuR notwendig wachsender Protektionismus ein Abwärtsrisiko für Ausblick unterliegender Inflationstrend bleibt verhalten EZB-Projektion: BIP-Wachstum 2018 +2,4% (bisher +2,3) BIP-Wachstum 2019 +1,9% (bisher 1,9) BIP-Wachstum 2020 +1,7% (bisher 1,7) Inflationsrate 2018 1,4% (bisher 1,4) Inflationsrate 2019 1,4% (bisher 1,5) Inflationsrate 2020 1,7% (bisher 1,7) - US: Wöchentl. AL-Erstanträge +21000 gg Vorwoche auf 231000 (Prog 220000) Fed erwartet 'moderate Inflation' - Lohnanstieg durch knappe Arbeitskräfte Beige Book - Wirtschaftswachstum mässig bis moderat - Moderates Lohnwachstum in vielen Distrikten Verbraucherkredite Januar 13,9 Mrd USD gg Vormonat (Prognose 17,65) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.03. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 CHF (13.3. bis 25.4.) - Tamedia-Angebot für Goldbach-Aktien zu 35,50 CHF (19.2. bis 20.3.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Gategroup (Ende Q1 oder Q2 2018) - Swissport (im Q2 2018) - Medartis (H1 2018) - Sensirion (in den nächsten Monaten) - Asmallworld (lediglich Kotierung, "in den nächsten Wochen") - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Dätwyler (3,00 CHF) per 9.3.: - GKB (40,00 CHF) per 15.3.: - BB Biotech (3.30 CHF) - Roche (8,30 CHF) DEVISEN/ZINSEN (16.00 Uhr) - EUR/CHF: 1,1705 - USD/CHF: 0,9478 - Conf-Future: -21 BP auf 158,45% - SNB: Kassazinssatz +0,130% BÖRSENINDIZES (16.00 Uhr) - SMI: +0,98% auf 8'871 Punkte - SLI: +0,93% auf 1'455 Punkte - SPI: +0,99% auf 10'275 Punkte - Dax: +0,68% auf 12'328 Punkte - FTSE: +0,36% auf 7'183 Punkte - CAC40: +1,08% auf 5'244 Punkte - Dow Jones: +0,33% auf 24'884 Punkte - Nasdaq: +0,23% auf 7'414 Stärkste Titel im SMI/SLI: - Sonova (+2,5%) - Nestlé (+1,6%) - Aryzta (+1,1%) - Lonza (+1,0%) - Logitech (+1,0%) Schwächste Titel im SMI/SLI: - Dufry (-0,8%) - UBS (+0,3%) - Adecco (+0,3%) - Swisscom (+0,4%) - Swatch (+0,4%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - Schmolz+Bickenbach (+10,3%) - Meyer Burger (+6,1%) - Bossard (+5,9%) - Swissquote (+5,4%) - Von Roll (+4,8%) - Zwahlen&Mayr (-4,0%) - Züblin (-2,6%) - Castle Private Equity (-2,3%) - Addex (-2,3%) - CPH (-2,2%)

ra/tp

(AWP)