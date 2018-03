Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis mit diversen Veränderungen in der Geschäftsleitung André Wyss, Länderpräsident Schweiz, geht "auf eigenen Wunsch" - Zurich Insurance kauft in Lateinamerika im Bereich Reiseversicherung zu - UBS Asset Management lanciert technologiebasierte Beratungsplattform - Aryzta H1: Umsatz 1'787 Mio EUR (AWP-Konsens: 1'779 Mio) Organ. Umsatzwachstum bei -2,2% (AWP-Konsens: -2,1%) EBITA 93,3 Mio EUR (AWP-Konsens: 88,9 Mio) Underlying EPS 57,1 Cent (VJ 123) Net/EBITDA (Syndicated Bank RCF & Term Loan Facility) bei 4,21x Verkäufe auf Kurs - Einnahmen von >450 Mio EUR Implementieren diverse Massnahmen zur EBITDA-Verbesserung CFO: Im März weiteres Kostensparprogramm in Nordamerika gestartet Keine Finanzziele zum jetzigen Zeitpunkt Haben keinen Zeitdruck bei den geplanten Verkäufen - IVF Hartmann 2017: Konzerngewinn 16,0 Mio CHF (VJ 16,4 Mio) Umsatz 133,0 Mio CHF (VJ 134,7 Mio) Dividende von 2,50 CHF (VJ 2,40 CHF) vorgeschlagen 2018: Nehmen temporär leicht tiefere Resultate in Kauf - Tornos 2017: Dividende von 0,15 CHF je Aktie 2018: Geschäftsverlauf besser als 2017 erwartet CEO: Guter Beginn des Geschäftsjahrs 2018, Bestellungen über Vorjahr Nettoinvestitionen von 8 Mio CHF im 2018 vorgesehen - Belimo 2017: EBIT 92,6 Mio CHF (AWP-Konsens: 97,0 Mio) Reingewinn 77,5 Mio CHF (AWP-Konsens: 78,4 Mio) Dividende 85 CHF (VJ 75 CHF) 2018: Zufriedenstellende Entwicklung in Europa erwartet CEO: Wollen künftig im Residential-Markt stärker wachsen Ausgaben für F&E bleiben hoch, wollen keine Margenverwässerung CFO: US-Steuerreform dürfte künftig leicht positiven Effekt haben VRP: Umsatzwachstum 2018 mindestens im Zielbereich von 5-7% - Mikron 2017: EBIT +2,8 Mio CHF (VJ +4,1 Mio) Reinergebnis +1,2 Mio CHF (VJ +2,3 Mio) Dividende von 0,05 CHF je Aktie (VJ 0,05 CHF) 2018: Umsatzwachstum von 10-20% erwartet - Verbesserung auf Stufe EBIT CEO: EBIT soll aufgrund der Auftragseingänge Ende 2018 besser aussehen - VAT 2017: Umsatz 692,4 Mio CHF (VJ 507,9 Mio) Reingewinn 115,7 Mio CHF (AWP-Konsens: 101,0 Mio CHF) adj. EBITDA 215,1 CHF (AWP-Konsens: 205,9 Mio CHF) Dividende 4,00 CHF pro Aktie (AWP-Konsens: 3,85 CHF, VJ 4,00 CHF) Auftragseingang 736,2 Mio CHF (VJ 561,9 Mio) Mittelfristziel EBITDA-Marge von 33% bis 2020 bestätigt Rücktritt von Alfred Ganter und Ulrich Eckhardt aus VR 2018: Umsatzwachstum von 15% bis 20% erwartet CEO: Marge unverändert - Hohe Kosten wegen des schnellen Wachstums - Swiss Prime Site: Anlagestiftung verlängert VV-Mandat vorzeitig - GAM kündigt Änderungen im Group Management Board an - Siegfried übernimmt Produktionsstätte von Arena Pharmaceuticals in Zofingen - Panalpina: Volker Boehringer übernimmt Leitung des Customer Development - Calida übernimmt weitere Lafuma-Aktien - Anteil steigt auf 79,15% - Glarner KB führt Gespräche über Kooperation bei Verwaltung von Hypo-Krediten lanciert neues e-Banking - Kuros erhält europäisches Patent für osteoinduktive Materialien - Castle Private Equity schliesst Aktienrückkauf erfolgreich ab - Wisekey erhält Aufträge von europäischen Automobilherstellern NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Sensirion IPO: Börsengang am 22. März 2018 geplant Preisspanne von 28 - 36 CHF je Aktie Angebotsvolumen von 227 - 276 Mio CHF Werden bis zu 9'331'428 Aktien ausgeben, davon 1'217'142 neue Bruttoerlös von rund 55 Mio CHF aus neuen Aktien erwartet Rechnen für 2018 mit Umsatzwachstum von 15-18% Streben jährl. Umsatzwachstum 10-15% an; EBITDA-Marge gg.20% - Medartis IPO: Börsengang am 23. März 2018 geplant Preisspanne von 44 bis 54 CHF je Aktie Werden bei IPO bis zu 2'840'908 neue Aktien ausgeben Mittelzufluss von 123,7 Mio CHF bzw. 142,5 Mio erwartet EBITDA -29,6% auf 161,3 Mio EUR Mehrzuteilungsoption von 15% vorgesehen Free Float nach IPO von bis zu 25,8% erwartet CEO: Wollen den nächsten Wachstumsschritt machen - LGT 2017: Konzerngewinn 283,4 Mio CHF (VJ 230 Mio) Nettoneugeldzufluss von 17,7 Mrd - organsiches Wachstum von 12% BETEILIGUNGSMELDUNGEN - LafargeHolcim: Gruppe Desmarais/Frère über Elliot meldet Anteil von 9,43% - SGS: Serena Sarl/URDAC meldet Anteil von 16,6% - Ams: Blackrock senkt Anteil auf 2,96% - Inficon: BlackRock senkt Anteil auf 2,98% - Kuros: Science & Innovation 2001 senkt Anteil auf <3% - Orior: Credit Suisse hält 10,12% - Perrot Duval: Thomas Meyer senkt Anteil auf 2,43% - Siegfried: Norges Bank senkt Anteil auf 2,75% - Tecan: Blackrock erhöht Anteil auf 5% - Temenos: Massachusetts Mutual/Oppenheimer meldet Anteil von 7,21% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - keine relevanten Informationen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar (nachbörslich) Dienstag: - Geberit: Ergebnis 2017 + BMK - BFW Liegenschaften: Ergebnis 2017 + BMK - Galenica: Ergebnis 2017 + BMK - Gurit: Ergebnis 2017 + BMK - Huber + Suhner: Ergebnis 2017 + BMK - Inficon: Ergebnis 2017 + BMK - Rieter: Ergebnis 2017 + BMK - Tamedia: Ergebnis 2017 + BMK - Von Roll: Ergebnis 2017 - GV: Roche, BB Biotech Mittwoch: - Swatch: Ergebnis 2017 + BMK - BVZ: Ergebnis 2017 + BMK - CPH: GV - EEII: Ergebnis 2017 - Lastminute.com: Ergebnis 2017 - Siegfried: Ergebnis 2017 + BMK - Tecan: Ergebnis 2017 + BMK WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - WIRTSCHAFTSDATEN - CH/SNB: Total CHF-Sichtguthaben in Woche zum 09.03. bei 575,9 Mrd CHF SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.03. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 CHF (13.3. bis 25.4.) - Tamedia-Angebot für Goldbach-Aktien zu 35,50 CHF (19.2. bis 20.3.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Sensirion (22. März) - Medartis (23. März) - Gategroup (Ende Q1 oder Q2 2018) - Swissport (im Q2 2018) - Asmallworld (lediglich Kotierung, "in den nächsten Wochen") - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per 15.3.: - BB Biotech (3.30 CHF) - Roche (8,30 CHF) DEVISEN/ZINSEN (15.55 Uhr) - EUR/CHF: 1,1679 - USD/CHF: 0,9482 - Conf-Future: +43 BP auf 158,48% - SNB: Kassazinssatz +0,119% BÖRSENINDIZES (15.55 Uhr) - SMI: +0,25% auf 8'955 Punkte - SLI: +0,19% auf 1'468 Punkte - SPI: +0,20% auf 10'375 Punkte - Dax: +0,41% auf 12'397 Punkte - FTSE: -0,15% auf 7'214 Punkte - CAC40: +0,0% auf 5'274 Punkte - Dow Jones: -0,25% auf 25'271 Punkte - Nasdaq +0,28% auf 7'581 Punkte Stärkste Titel im SMI/SLI: - Dufry (+1,4%) - UBS (+1,0%) - CS (+1,0%) - Richemont (+0,6%) - Zurich (+0,6%) - Swatch (+0,6%) Schwächste Titel im SMI/SLI: - Aryzta (-1,8%) - Schindler (-1,8%) - Sika (-1,0%) - ABB (-0,9%) - Kühne+Nagel (-0,5%) - Swisscom (-0,4%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - Santhera (+11,3%) - New Venturetec (+7,9%) - The Native (+5,8%) - Mikron (+5,8%) - Evolva (+5,7%) - Schaffner (+5,2%) - U-blox (-6,6%) - Airesis (-5,7%) - Newron (-3,6%) - Schmolz+Bickenbach (-3,3%) - Belimo (-3,3%)

