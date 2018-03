Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis kündigt Kooperation mit Harvard-Uni im Bereich Immun-Onkologie an - Roche erreicht Studienziele mit Tecentriq - wichtige Daten stehen noch aus - Roche-Tochter Chugai erhält Zulassung für Mircera in weiterer Dosierung - Bâloise investiert in Start-up Omni:us in Deutschland - Swiss Life-Chef Patrick Frost erhält etwas kleineres Salär - Partners Group 2017: Erträge 1'245 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'119 Mio) EBITDA 825 Mio CHF (AWP-Konsens: 724 Mio) Nettogewinn 752 Mio CHF (AWP-Konsens: 675 Mio) Dividende 19,00 CHF (AWP-Konsens: 18,47; VJ 15,00 CHF) 2018: Weiter Kundennachfragen von 11-14 Mrd EUR erwartet Von BMK: Zielen auf stabile Dividendenentwicklung ab Steuerrate steigt mittelfristig auf 12-14% (derzeit 11%) - BKW 2017: Gesamtleistung 2,58 Mrd CHF (VJ 2,45 Mrd) EBIT von 379,0 Mio CHF (AWP-Konsens: 360,7 Mio) Reingewinn von 270,6 Mio CHF (AWP-Konsens: 233,5 Mio) Dividende von 1,80 CHF (VJ 1,60 CHF) je Aktie vorgeschlagen 2018: Op. Betriebsergebnis in der Bandbreite von 340-360 Mio CHF erwartet CEO an BMK: "Vernünftig" ins Jahr 2018 gestartet - Crealogix H1: Umsatz 39,7 Mio CHF (VJ 35,8 Mio) EBITDA 4,4 Mio CHF (VJ 4,1 Mio) Reingewinn 1,6 Mio CHF (VJ 0,7 Mio) 2017/2018: Umsatzwachstum von gegen 15%; EBITDA-Marge über 10% - Conzzeta 2017: Umsatz 1,48 Mrd CHF (VJ 1,21 Mrd) EBIT 123,2 Mio CHF (VJ 84,8 Mio) Reingewinn 97,4 Mio CHF (VJ 63,9 Mio) Dividende von 16 CHF/Namen A; 3,20 CHF/Namen B (VJ 11/2,20) Im Q1 weiter robuste Entwickung und günstiges Investitionsklima 2018: Höheres Betriebsergebnis und weiter vebesserte EBIT-Marge erw. 2018: Hohes einstelliges Umsatzwachstum erwartet - Conzzeta übernimmt TTM Laser in Italien mit einem Umsatz von 14 Mio EUR CEO an BMK: Umsatz dürfte im H1 inklusive Otto Bock 2-stellig wachsen US-Steuerreform mit negativem Effekt von 1 Mio, künftig positiv Rohmaterialkosten dürften auf hohem Niveau stabil bleiben - Evolva 2017: Reinergebnis von -39,0 Mio CHF (VJ -35,8 Mio) 2018: Produktumsätze sollten sich mindestens verdoppeln Partner Cargill beginnt mit Produktion von EverSweet - Komax 2017: EBIT 55,1 Mio CHF (AWP-Konsens: 56,6 Mio) Reingewinn 42,1 Mio CHF (AWP-Konsens: 43,7 Mio) Dividende von 6,50 CHF pro Aktie (AWP-Konsens: 7,14; VJ 6,50 CHF) 2018: Ergebnis erwartet, das Erreichung Mittelfristziele unterstützt CEO an BMK: Sind gut positioniert für Umbruch im Automobilmarkt - KTM Industries 2017: Dividende von 3 EUR Cent vorgeschlagen 2018: Positive Geschäftsentwicklung erwartet bis 2022 soll Absatz auf 400'000 Motorräder gesteigert werden - MCH 2017: Antrag auf Dividendenverzicht (VJ 0,50 CHF) 2018: Schwieriges Jahr, da weiterer Rückgang im nationalen Messegeschäft 2018: Ergebnis aus ord. Geschäftstätigkeit in einstelliger Millionenhöhe - Orell Füssli 2017: Umsatz 288,5 Mio CHF (VJ 298,9 Mio) EBIT 12,6 Mio CHF (VJ 18,5 Mio) Jahresgewinn 6,4 Mio CHF (VJ 12,3 Mio) Dividende 4,00 CHF (VJ 4,00) 2018: Abschwächende Ertragssituation erwartet Entscheidung zu Massnahmen bei Atlantic Zeiser im H1 CEO an BMK: Wollen mit Atlantic Zeiser in die Gewinnzone zurück Verkauf von Teilen von Atlantic Zeiser als Option - Peach Property 2017: Reingewinn n. Mind. 41,9 Mio CHF (VJ 11,2 Mio) Von BMK: Peach Property erwartet 2018 Mieterlös von rund 29 Mio CHF - Santhera 2017: Reinergebnis -51,5 Mio CHF (VJ -35,4 Mio) 2018: Fokus auf eine erweiterte Produkt-Pipeline CEO an BMK: Werden in absehbarer Zukunft weiteres Kapital brauchen Müssen Vertrauen wiedergewinnen - Schlatter 2017: EBIT +2,5 Mio CHF (VJ +1,1 Mio) Reinergebnis +2,9 Mio CHF (VJ +0,5 Mio) Erneut keine Dividende 2018: Gruppengewinn über Vorjahr angestrebt - Vetropack 2017: Umsatz 631,5 Mio CHF (AWP-Konsens: 610,4 Mio) EBIT 64,1 Mio CHF (AWP-Konsens: 55,6 Mio) Reingewinn 57 Mio CHF (AWP-Konsens: 48,2 Mio) Dividende 45,00 CHF (AWP-Konsens: 40,38; VJ 38,50 CHF) 2018: Leichte Steigerung der Nettoerlöse erwartet 2018: operat. Ergebnis vergleichbar zu 2017, Konzerngewinn darunter - Asmallworld-IPO: Erster Kurs 12,40 CHF - Referenzpreis 9,75 CHF - BFW-CEO Reto Borner tritt ab - VRP übernimmt interimistisch - Cosmo-Medikament Rifamycin soll beschleunigtes Prüfverfahren von FDA erhalten - SHL nominiert zwölf Personen für sieben Verwaltungsrats-Sitze - Temenos geht strategische Partnerschaft mit Mainsys für belgischen Markt ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Glencore übernimmt australische Kohleminen von Rio Tinto für 1,7 Mrd USD - Glencore gibt Wandelanleihen über 500 Mio USD aus - Sunrise in Gesprächen mit Liberty Global zu Joint Venture mit UPC (Bloomberg) - Salt steigt ins Festnetz ein - Hohe Surfgeschwindigkeit - Sensirion legt Ausgabepreis bei Börsengang bei 36 CHF fest (Reuters) - SBB trotz höherem Konzernergebnis mit roten Zahlen im Güterverkehr - Flughafen Genf mit weniger Gewinn (-2,4% auf 78,9 Mio CHF) - Skyguide gut unterwegs - trotz roter Zahlen im Jahr 2017 BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Invesco senkt Anteil auf 2,98% - UBS: BlackRock meldet Erwerbspositionen von 5,01% - Cembra Money Bank: BlackRock meldet Anteil von 3,31% - Galenica: Blackrock meldet zuletzt Erwerbspositionen von 4,84% - Inficon: Norges Bank meldet Anteil von 2,96%, Blackrock von 3,04% - Mobilezone: LB (Swiss) erhöht Anteil auf 3,4% - Siegfried: Norges Bank eröht Anteil auf 3,05% - Swissquote meldet eigenen Anteil von 6,16%/2,999% - Temenos: Norges senkt Anteil auf 2,573% - U-blox: Credit Suisse Group meldet leicht tieferen Anteil von 6,54% PRESSE DIENSTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - GV: Schindler, Bellevue Mittwoch: - Investis: Ergebnis 2017 (Conf. Call) - Zur Rose: Ergebnis + BMK 2017 Donnerstag: - Metall Zug: Ergebnis 2017, BMK 2017 - Meyer Burger: Ergebnis, BMK 2017 - Sensirion: 1. Handelstag an SIX - GV: DKSH WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Verbrauchervertrauen 03/18 (16.00) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco erhöht BIP-Prognose 2018 auf +2,4% (+2,3%) - 2019 +2,0% (+1,9%) EZV: Importe Februar zum VM real -9,5%, nominal -9,8% (saisonber.) Exporte Februar zum VM real +2,3%, nominal +1,8% (saisonber.) Handelsbilanzüberschuss Februar bei 3,22 Mrd CHF (saisonber.) Uhrenexporte Februar 1,69 Mrd CHF (+13% zum VJ) - KOF-Konsensus: BIP-Wachstum 2018 bei +2,0% (+1,9%), 2019 bei 1,7% erwartet - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen märz 5,1 Pkt (Prog. 13,0) ZEW-Lagebewertung März 90,7 Pkt (Prog. 90,0) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.04. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 CHF (13.3. bis 25.4.) - Tamedia-Angebot für Goldbach-Aktien zu 35,50 CHF (19.2. bis heute, 20.3.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Asmallworld (erfolgt per HEUTE) - Sensirion (1. Handelstag 22.3. geplant) - Medartis (1. Handelstag 23.3. geplant) - Gategroup (1. Handelstag 27.3. geplant) - Swissport (im Q2 2018) - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Hypo Lenzburg (110 CHF) - Kudelski (0,10 CHF) per 21.3.: - SGS (75,00 CHF) per 22.3.: - Bellevue (1,10 CHF) - Clariant (0,50 CHF) - Schindler PS (4,00 CHF) DEVISEN/ZINSEN (15.40 Uhr) - EUR/CHF: 1,1716 - USD/CHF: 0,9546 - Conf-Future: -10 BP auf 158,46% - SNB: Kassazinssatz +0,098% (+0,110%) BÖRSENINDIZES (15.40 Uhr) - SMI: +0,01% auf 8'812 Punkte - SLI: +0,24% auf 1'453 Punkte - SPI: +0,01% auf 10'276 Punkte - Dax: +0,46% auf 12'273 Punkte - FTSE: +0,41% auf 7'072 Punkte - CAC40: +0,25% auf 5'236 Punkte - Dow Jones: +0,67% auf 24'777 Punkte - Nasdaq +0,40% auf 7'373 Punkte Stärkste Titel im SMI/SLI: - Partners Group (+3,3%) - Richemont (+1,4%) - Swatch (+1,3%) - Julius Bär (+1,1%) - UBS (+1,0%) Schwächste Titel im SMI/SLI: - Swisscom (-5,1%) - Aryzta (-3,4%) - Adecco (-0,7%) - Nestlé (-0,7%) - SGS (-0,5%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - Vetropack (+7,8%) - Evolva (+6,1%) - Comet (+4,9%) - BKW (+4,7%) - Tornos (+3,5%) - Santhera (-5,6%) - Zwahlen (-4,6%) - Sunrise (-4,5%) - Orell Füssli (-4,4%) - New Venturetec (-3,9%)

