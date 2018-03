Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS-Chef Tidjane Thiam verdiente 2017 insgesamt 9,7 Mio CHF (VJ 10,2) Gesamtvergütung 2017 für Geschäftsleitung bei 69,9 Mio CHF (VJ 73,1) Michael Klein und Ana Paula Pessoa als neue VR-Mitglieder vorgeschlagen Ende 2017 noch 749 Mio CHF an Rückstellungen für Rechtsfälle verbucht - UBS startet Aktienrückkauf am 26. März - Novartis: Sandoz erhält positive Empfehlung von EMA für Zessly - Novartis: Phase III-Studie zeigt gute Ergebnisse für MS-Wirkstoff Siponimod Antrag für US-Zulassung von Siponimod "früh im 2018" geplant - Novartis: FDA erweitert US-Zulassung für Leukämie-Medikament Tasigna - Kühne+Nagel erweitert Plattform für Pharma-Logistik in Luxemburg - Sika nimmt neue Mörtelproduktion in Vietnam in Betrieb - Roche-Tochter Chugai erhält Zulassung für Hemlibra in Japan - Interroll 2017: EBITDA 66,3 Mio CHF (AWP-Konsens: 68,3 Mio) Reingewinn 39,1 Mio CHF (AWP-Konsens: 37,7 Mio) Dividende von 16,50 CHF (AWP Konsens: 17,30 CHF; VJ 16 CHF) 2018: Guter Auftragsbestand erlaubt positiven Ausblick CEO: Erwarten robuste Steigerung bei Umsatz und Bestellungseingang Setzten auf internationale Expansion und Produkt-Innovation - Adval Tech 2017: Gesamtleistung 207,9 Mio CHF - EBIT 10,7 Mio Reingewinn 8,7 Mio CHF (VJ 39,7 Mio) - Airopack nominiert Jeremy Honeth als neuen Verwaltungsrat - EPH 2017: Verlust dürfte zwischen 1-10 Mio USD liegen (VJ Verlust 70,5 Mio) - Formulafirst erzielt hohen Gewinn - NAV steigt um 13% - Dominique Gisin im VR der Bergbahnen Engelberg - Aktionäre stimmen Anträgen zu NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Ruag trotz mehr Umsatz mit Gewinneinbruch im vergangenen Jahr Keine Scharfschützengewehre und Helikopterteile nach Russland geliefert will seit 2014 nicht mehr direkt Putins Garde beliefert haben - Hero steigert 2017 Umsatz - Gewinn wegen US-Steuerreform tiefer BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock senkt Anteil auf 4,99% - UBS: BlackRock baut Erwerbspositionen auf 4,95% ab - Partners Group: Morgan Stanley meldet Erwerbspositionen von 15,95% - Geberit: Blackrock senkt Anteil auf 4,9% - Dufry: JPMorgan meldet Anteil von 24,991%/7,578% - Siegfried: Tweedy Browne senkt Anteil auf <3% - Lem: Gruppe Wampfler/Weber erhöht Anteil auf über 50% - Cembra Money Bank: BlackRock meldet Anteil von 3,29% - LumX: FundPartner Solutions erhöht Anteil auf 5,98%, Quaero Capital auf 15,58% - Asmallworld: Patrick Liotard-Vogt meldet Anteil von 61,5% PRESSE FREITAG - keine relevanten Informationen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Energiedienst Montag: - Alpiq: Ergebnis 2017 + BMK - Cham Group: Ergebnis 2017 (Conf Call 09.00 Uhr) - Cosmo: Ergebnis 2017 + BMK Dienstag: - Warteck Invest: Ergebnis 2017 +BML - Bâloise: Ergebnis 2017 + BMK - SHL: Ergebnis 2017 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Gategroup: 1. Handelstag an SIX (geplant) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: SNB Zahlungsbilanz und Auslandvermögen Q4 (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - US: Neubauverkäufe fallen im Feb zum dritten Mal in Folge; -0,6% (Prog: +4,6%) Aufträge für langlebige Güter steigen im Feb deutlich; +3,1% (Prog: +1,6%) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.04. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 CHF (13.3. bis 25.4.) - Tamedia-Angebot für Goldbach-Aktien zu 35,50 CHF (19.2. bis 20.3.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Medartis (1. Handelstag HEUTE) - Gategroup (1. Handelstag 27.3. geplant) - Swissport (im Q2 2018) - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per 26.3.: - Givaudan (58,00 CHF) - DKSH (1,65 CHF) per 27.3.: - Energiedienst (1,00 CHF) - Titlisbahnen (8,40 CHF) DEVISEN/ZINSEN (15.45 Uhr) - EUR/CHF: 1,1696 - USD/CHF: 0,9474 - Conf-Future: -23 BP auf 158,81% - SNB: Kassazinssatz +0,074% BÖRSENINDIZES (15.45 Uhr) - SMI: -0,56% auf 8'590 Punkte - SLI: -0,58% auf 1'412 Punkte - SPI: -0,57% auf 10'026 Punkte - Dax: -1,33% auf 11'939 Punkte - FTSE: -0,14% auf 6'943 Punkte - CAC40: -1,20% auf 5'105 Punkte - Dow Jones: +0,38% auf 24'048 Punkte - Nasdaq +0,04% auf 7'169 Punkte Schwächste Titel im SMI/SLI: - Aryzta (-1,9%) - Dufry (-1,8%) - Partners Group (-1,3%) - Logitech (-1,3%) - Novartis (-1,3%) Stärkste Titel im SMI/SLI: - Givaudan (+0,4%) - Clariant (+0,4%) - Swisscom (+0,3%) - Vifor Pharma (+0,2%) - Roche (+0,1%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - Interroll (-11%) - Meyer Burger (-5,4%) - Ci Com (-4,6%) - Hochdorf (-4,3%) - Lem (-3,9%) - Perrot Duval (+7,8%) - Leonteq (+7,8%) - Bachem (+5,3%) - Air Tech (+3,3%) - Conzzeta (+3,2%)

