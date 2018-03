Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan strebt Übernahme von französischer Naturex an übernimmt für 522 Mio EUR vorerst 40,6% der Aktien bietet 135 EUR/Aktie für restliche Papiere erhält Unterstützung von Naturex-VR und -Management Sprecher: Finanzierung über neue Schulden - Keine Kapitalerhöhung Akquisition soll bis Ende 2018 über die Bühne gehen - Dufry erhält Duty-Free-Konzession für neuen Bahnhof in Hongkong - Roche mit guten Resultaten von Kombitherapie Tecentriq/Avastin bei Lungenkrebs - Zurich: Alpiq-CEO Jasmin Staiblin verzichtet auf VR-Kandidatur - Alpiq verkauft Gebäudetechnik an Bouygues erzielt damit Erlöse von 850 Mio CHF CEO: Es gibt keine Verkaufsgespräche für Restgeschäfte CFO: Verkauf des Industriebereichs führt zu Nettoliquidität von 136 Mio 2017: Umsatz 7,2 Mrd CHF (VJ 6,08 Mrd) EBIT 91 Mio CHF (379 Mio) Reinergebnis -84 Mio CHF (VJ 294 Mio) Erneut Dividendenverzicht vorgeschlagen 2018: Erwarten operatives Ergebnis unter dem Vorjahreswert "BBB-"Rating von Vontobel erhält Zusatz "developing" - Cham Group 2017: Umsatz Papier 178,3 Mio EUR (VJ 180,6 Mio) Reingewinn 14,9 Mio CHF (VJ 8,6 Mio) Dividende 6,00 CHF je Aktie (VJ 4,00 CHF) Sockeldividende von mindestens 6 CHF bis 2022/23 - Cosmo 2017: Umsatz 67,2 Mio EUR (VJ 67,7 Mio) Nettoverlust 32,3 Mio EUR (VJ Gewinn 19,3 Mio) Barmittel und Ähnliches 144,9 Mio EUR (VJ 117,6 Mio) 2018: Erwarten operativen Verlust von ca. 40 Mio EUR - 2019 profitabel Erwarten Eleview-Umsatz v. 12-18 Mio USD - Methylenblau 10-15 Mio erwartet US-Spitzenumsätze für Eleview von 65-75 Mio USD für Methylenblau von 600-700 Mio USD Remimazolam-Zulassungsgesuch in US im Q4 2018/Q1 2019 erwartet CEO: US-Start mit Methylenblau MMX im H2 2018 erwartet - Arbonia verkleinert den VR - Rudolf Huber tritt nicht mehr zur Wahl an - Mobilezone nimmt über Kapitalerhöhung knapp 82 Mio CHF ein - Tamedia hält 89,48% der Goldbach (def. Zwischenergebnis) - Vontobel will mit nachhaltigem Immobilienfonds 75 Mio EUR aufnehmen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Gategroup sagt Börsengang ab Aktuelle Marktkonditionen sorgen für ungenügende Bewertung - LVMH-Uhrenchef Biver rechnet mit weiterem Wachstum - Syngenta kauft in Brasilien Anbieter von digitalen Lösungen BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock meldet Anteil auf 5% - Dufry: JPMorgan meldet Anteil von 25,091%/7,403% - Addex: TVM senkt Anteil auf unter 3% - Ascom: Credit Suisse Funds erhöhen auf 3,09% - Cembra Money Bank: BlackRock meldet Anteil von 3,25% - Georg Fischer: UBS Fund Management senkt auf unter 3% - Lem: Gruppe Wampfler/Weber meldet Anteil von 50,013% - Meyer Burger: BlackRock meldet Anteil von 2,84%, Petr Kondrashev von 6,12% - Sensirion: Verschiedene Meldungen nach IPO PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - Warteck Invest: Ergebnis 2017 + BMK - Bâloise: Ergebnis 2017 + BMK - SHL: Ergebnis 2017 (Conf. Call 10.00 Uhr) Mittwoch: - Plazza: Ergebnis 2017 - Vaudoise: Ergebnis 2017 + BMK WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Fed-Präsident von New York, Dudley, hält Rede in Washington (18.30 Uhr) Fed-Präsidentin von Cleveland, Mester, hält eine Rede (22.30 Uhr) - CH: CS-CFA Index März (Mittwoch) KOF Konjunkturprognose Frühling 2018 (inkl. MK) (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: SNB: Leistungsbilanzüberschuss Q4/17 nimmt gg Vorjahr um 2 Mrd CHF ab IWF erwartet für 2018 BIP-Wachstum von 2,25% SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.04. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 CHF (13.3. bis 25.4.) - Tamedia-Angebot für Goldbach-Titel zu 35,50 CHF (Nachfrist 27.3. bis 11.04.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Swissport (im Q2 2018) - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per heute: - Givaudan (58,00 CHF) - DKSH (1,65 CHF) per 27.3.: - Energiedienst (1,00 CHF) - Titlisbahnen (8,40 CHF) per 29.3.: - Also (2,75 CHF) - Bank Linth LLB (9,00 CHF) - Meier Tobler (2,00 CHF) DEVISEN/ZINSEN (15.55 Uhr) - EUR/CHF: 1,1747 - USD/CHF: 0,9447 - Conf-Future: -16 BP auf 158,85% - SNB: Kassazinssatz +0,093% BÖRSENINDIZES (15.55 Uhr) - SMI: +0,50% auf 8'612 Punkte - SLI: +0,43% auf 1'415 Punkte - SPI: +0,51% auf 10'057 Punkte - Dax: +0,19% auf 11'909 Punkte - FTSE: +0,39% auf 6'949 Punkte - CAC40: +0,14% auf 5'102 Punkte - Dow Jones: +2,05% auf 24'015 Punkte - Nasdaq +1,92% auf 7'127 Punkte Stärkste Titel im SMI/SLI: - Zurich (+3,3%) - Vifor Pharma (+1,6%) - Aryzta (+1,3%) - Swatch (+1,4%) - Bâloise (+1,0%) Schwächste Titel im SMI/SLI: - Givaudan (-1,5%; Ex-Dividende) - Lonza (-1,1%) - CS (-0,6%) - Logitech (-0,5%) - Dufry (-0,2%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - Zur Rose (+9,2%) - Arundel (+7,1%) - Alpiq (+6,8%) - Meyer Burger (+6,3%) - Leclanché (+6,0%) - BC Jura (-10,6%) - ENR Russia (-7,2%) - Myriad (-6,2) - New Value (-4,4%) - Bellevue (-3,8%)

yr/

(AWP)