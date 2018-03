Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis verkauft 36,5%-Anteil am Gemeinschaftsunternehmen mit GSK erhält dafür 13 Mrd USD erwartet Abschluss der Transaktion im Q2 2018 will sich auf strategische Prioritäten konzentrieren - Bâloise 2017: Geschäftsvolumen +3,9% auf 9,26 Mrd CHF Gewinn 548 Mio CHF (AWP-Konsens: 552 Mio) Dividende 5,60 CHF/Aktie (AWP-Konsens: 5,44 CHF; VJ 5,20 CHF) Combined Ratio (netto) von 92,3% (AWP-Konsens: 91,7%) Eigenkapital 6,41 Mrd CHF (AWP-Konsens: 6,23 Mrd) bestätigt 2021-Ziele - Rückfluss Barmittel 2 Mrd CHF Baloise Bank SoBa steigert Gewinn 2017 um 0,7% CFO: Zielen weiterhin auf Combined Ratio von 90-95% ab CEO: Machen in Deutschland mit Sanierung Fortschritte Werden mit neuen Initiativen weitere Kunden dazugewinnen - ABB erhält Grossauftrag über 30 Mio USD aus Australien - Partners Group lanciert ein auf UN-Ziele fokussiertes Anlageprodukt - Vifor Pharma beschliesst Lizenzvereinbarung mit Zeria für Veltassa - Warteck Invest 2017: Erfolg aus Vermietung 28,0 Mio CHF (VJ 26,7 Mio) Reingewinn 16,4 Mio CHF (VJ 15,1 Mio) Dividende von 70 CHF (VJ 68 CHF) je Aktie vorgeschlagen ist vorsichtig optimistisch für mittelfristige Zukunft CEO: Erwarten, Leerstandsquote bei rund 4% halten zu können - SHL 2017: Umsatz 37 Mio USD (VJ 35,6 Mio) EBIT 4,1 Mio USD (VJ -4,8 Mio) Reingewinn 2,4 Mio USD (VJ Verlust 11,1 Mio) CFO: Einnahmen und Profitabilität 2018 im fortgef. Geschäft wie 2017 - CI Com 2017: Nettoergebnis von -0,30 Mio CHF erwartet (VJ -3,60 Mio) - Schmolz + Bickenbach schlägt Isabel Corinna Knauf als VR-Mitglied vor - Sensirion: Vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption nach IPO - Tamedia drängt in den Werbemarkt auf sozialen Plattformen - Ypsomed expandiert mit Gründung einer Tochterfirma in Kanada nach Nordamerika NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Migros 2017: Reingewinn -24% auf 503 Mio CHF - Mirabaud erzielt 2017 deutlich mehr Gewinn und steigert verwaltete Vermögen - NAB-Jahresgewinn wegen Wegfall von Sondereffekt gesunken BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock senkt Anteil auf 4,98% - Aryzta: Credit Suisse Funds erhöhen auf 3% - Geberit: Blackrock erhöht Anteil auf 5,02% - Cembra Money Bank: BlackRock meldet Anteil von 3,32% - Coltene: Credit Suisse Funds senken Anteil auf 4,97% - Sensirion: Lock-up-Gruppe meldet Anteil von 26,7% - Siegfried: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,08% - Temenos: Norges erhöht Anteil auf 3,084% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - GV: Also, Bank Linth, Implenia, Mobimo, SPS, Walter Meier Mittwoch: - Plazza: Ergebnis 2017 - Vaudoise: Ergebnis + BMK 2017 - Spice Private: Ergebnis 2017 - GV: Autoneum, Bobst, Coltene, Intershop, Leonteq Donnerstag: - Perfect Holding: Ergebnis 2017 - Aevis: Ergebnis 2017 - GV: ABB WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Rede von Fed-Präsident Bostic (17.00 Uhr) - CS-CFA Index März (Mittwoch) - KOF Konjunkturprognose Frühling 2018 (Mittwoch) - KOF Konjunkturbarometer (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - EU: Wirtschaftsstimmung 03/18 112,6 Pkt (Prog 113,3) - US: Case-Shiller-Index Jan +0,75% gg VM (Prognose +0,60) Verbrauchervertrauen Conference Board März 127,7 Pkt (Prognose 131,0) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.04. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 CHF (13.3. bis 25.4.) - Tamedia-Angebot für Goldbach-Aktien zu 35,50 CHF (Nachfrist vom 27.03-11.04) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Swissport (im Q2 2018) - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Energiedienst (1,00 CHF) - Titlisbahnen (8,40 CHF) per 29.3.: - Also (2,75 CHF) - Bank Linth LLB (9,00 CHF) - Meier Tobler (2,00 CHF) DEVISEN/ZINSEN (16.00 Uhr) - EUR/CHF: 1,1756 - USD/CHF: 0,9483 - Conf-Future: +16 BP auf 159,10% - SNB: Kassazinssatz +0,093% BÖRSENINDIZES (16.00 Uhr) - SMI: +1,51% auf 8'637 Punkte - SLI: +1,43% auf 1'420 Punkte - SPI: +1,39% auf 10'082 Punkte - Dax: +1,65% auf 11'982 Punkte - FTSE: +1,81% auf 7'013 Punkte - CAC40: +1,07% auf 5'120 Punkte - Dow Jones: +0,24% auf 24'261 Punkte - Nasdaq +0,29% auf 7'241 Punkte Stärkste Titel im SMI/SLI: - ABB (+2,2%) - Novartis (+2,2%) - Zurich (+2,1%) - Schindler (+1,9%) - UBS (+1,5%) Schwächste Titel im SMI/SLI: - Givaudan (+0,4%) - Richemont (+0,5%) - Partners Group (+0,6%) - Logitech (+0,7%) - Dufry (+0,8%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - Medartis (+5,9%) - Tornos (+6,4%) - SNB (+6,0%) - CI Com (+4,9%) - Bachem (+3,2%) - Meyer Burger (-7,4%) - Alpiq (-4,9%) - Cicor (-2,9%) - Orell Füssli (-2,6%) - Titlisbahnen (-2,3%)

