Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB nimmt in drei Tranchen insgesamt 1,5 Mrd USD auf ABB-Aktionäre genehmigen an GV alle Anträge - Vifor Pharma: Jacques Theurillat soll in Verwaltungsrat einziehen - Aevis 2017: Gesamtumsatz 663,1 Mio CHF (VJ 592,6 Mio) EBITDA 79,4 Mio CHF (VJ 74,6 Mio) Reingewinn 1,13 Mio CHF (VJ 2,69 Mio) Dividende unverändert 0,55 CHF pro Aktie vorgeschlagen 2018: Streben Umsatzwachstum im einstelligen Prozentbereich an Dank Kostensenkungen klare Verbesserung der Profitabilität erwart. - Perfect Holding 2017: Umsatz 17,6 Mio CHF (VJ 17,9 Mio) Nettobetriebsergebnis -0,2 Mio CHF (VJ -1,1 Mio) - Addex nimmt bei Kapitalerhöhung 40 Mio CHF auf - Allreal verkauft über Management Buyout Bewirtschaftungsgeschäft für Dritte - HBM-Portfoliounternehmen Homology Medicines geht an die Börse - Kudelski-Tochter Conax erhält Auftrag von Montecable - Medartis: Vollständige Platzierung und Emission der Mehrzuteilungsaktien - Orascom: Ägyptische Tochter schreibt wieder Gewinn und bezahlt Dividende - Partners Group und OPTrust übernehmen 50% an Superior Pipeline Company NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Glencore hat revolvierende Kreditfazilität über 9,085 Mrd USD unterzeichnet BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock senkt Anteil auf 4,99% - Geberit: Blackrock erhöht Anteil auf 5,03% - Partners Group: Morgan Stanley meldet Erwerbspositionen von 16,05% - UBS: BlackRock erhöht Erwerbspositionen auf 5,03% - Medartis: Vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption nach IPO - Meyer Burger: Norges Bank senkt Anteil auf 2,79% - New Value: Pascal Schwarz meldet Anteil von 3,48% - Sensirion: T. Rowe Price meldet Anteil von 4,14% - Temenos: Norges Bank senkt Anteil auf 2,513% - U-blox: Credit Suisse meldet Anteil von 5,94% PRESSE DONNERSTAG - Japanische Softbank will ein Viertel von Swiss Re übernehmen (Bloomberg) - Nestlé stellt Lebensversicherungsgeschäft zum Verkauf (The Insurance Insider) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - GV: ABB Dienstag: - Mittwoch: - Swiss Re: Investor Day - Jungfraubahn: Ergebnis + BMK 2017 - Zwahlen et Mayr: Ergebnis 2017 (nachbörslich) - GV: Zurich Insurance, Swisscom, Geberit, Straumann, Sulzer WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE -US: Fed-Präsident von Philadelphia, Harker, hält Rede in New York (19.00 Uhr) - CH: BFS Detailhandelsumsätze Februar 2018 (Dienstag) Einkaufsmanager-Index (PMI) März 2018 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: KOF Konjunkturbarometer März 106,0 Punkte (AWP-Umfrage 104,6 bis 110,0) BFS Zahl der Konkurse 2017 wieder gestiegen - Schadenssumme gesunken - DE: Arbeitslosenzahlen 03/18 -88'000 gg Vormonat auf 2,458 Mio Verbraucherpreise März 0,4% gg VM (Prog +0,5) - 1. Schätzung Verbraucherpreise März 1,6% gg VJ (Prog +1,7) - 1. Schätzung - US: Chicago-Einkaufsmanagerindex März 57,4 Pkt (Prognose 62,0) Konsumklima Michigan März 101,4 Pkt (Prognose 102,0) - 2. Schätzung Wöchentl. AL-Erstanträge 215000 gg Vorwoche auf -12000 (Prog 230000) Konsumausgaben Feb +0,2% gg Vormonat (Prognose +0,2) Private Einkommen Feb +0,4% gg Vormonat (Prognose +0,4) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.04. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 CHF (13.3. bis 25.4.) - Tamedia-Angebot für Goldbach-Aktien zu 35,50 CHF (Nachfrist vom 27.03-11.04) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Swissport (im Q2 2018) - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Also (2,75 CHF) - Bank Linth LLB (9,00 CHF) - Meier Tobler (2,00 CHF) per 3.4.: - Autoneum (6,50 CHF) - Bobst (2,60 CHF) - Implenia (2,00 CHF) - Intershop (22,00 CHF) - SPS (3,80 CHF) per 4.4.: - ABB (0,78 CHF) - Coltene (3,00 CHF) - Geberit (12,00 CHF) per 5.4.: - Credit Suisse (0,25 CHF) per 6.4.: - Geberit (10,40 CHF) - Sulzer (3,50 CHF) - Swisscom (22,00 CHF) - Zurich Insurance (18,00 CHF) DEVISEN/ZINSEN (16.00 Uhr) - EUR/CHF: 1,1772 - USD/CHF: 0,9556 - Conf-Future: +8 BP auf 159,48% - SNB: Kassazinssatz +0,054% (+0,048%) BÖRSENINDIZES (16.00 Uhr) - SMI: -0,43% auf 8'719 Punkte - SLI: -0,25% auf 1'430 Punkte - SPI: -0,31% auf 10'170 Punkte - Dax: +1,02% auf 12'062 Punkte - FTSE: +0,27% auf 7'064 Punkte - CAC40: +0,76% auf 5'169 Punkte - Dow Jones: +0,45% auf 23'957 Punkte - Nasdaq +0,11% auf 6'957 Punkte Schwächste Titel im SMI/SLI: - Clariant (-1,7%) - Zurich (-1,5%) - Novartis (-1,2%) - Lonza (-1,1%) - Roche (GS -1,1%) Stärkste Titel im SMI/SLI: - Aryzta (+2,0%) - Kühne+Nagel (+1,6%) - Swiss Re (+1,5%) - LafargeHolcim (+1,0%) - Richemont (+1,0%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - Bossard (-8,5%) - Meier Tobler (-7,2%; Ex-Dividende) - Myriad (-4,4%) - Alpiq (-3,5%) - Peach Property (-3,4%) - SNB (+5,3%) - Airesis (+4,8%) - Medartis (+4,4%) - Perfect Holding (+4,2%) - Orascom DH (+3,4%)

