Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Re: Gespräche mit Softbank sind nach wie vor in einem frühen Stadium Anteil von Softbank wird aus heutiger Sicht 10% nicht übersteigen Es wird keine Ausgabe von neuem Kapital in Erwägung gezogen Life Capital soll neu liquide Mittel von 2,3-2,5 Mrd USD generieren CEO: Halten an Corporate Solutions fest - Sehen Potenzial Sehen mit Softbank etwa im Bereich Technologie Opportunitäten CFO: Softbank dürfte bei Interesse Aktien am Markt zukaufen - LafargeHolcim: VR-Mitglieder Schmidheiny und Collomb treten nicht mehr an - Jungfraubahn 2017: Betriebsertrag 194 Mio CHF (VJ 169 Mio) Reingewinn 41,6 Mio CHF (VJ 30,9 Mio) Dividende von 2,40 CHF je Aktie (VJ 2,10 CHF) CEO: Vision 2025 heisst 12 Monate Hochsaison auf Jungfraujoch Peilen für Wintersaison 2023/24 rund 50 Mio CHF Umsatz an Wollen 2018 trotz grossem Preisdruck an 2017 anknüpfen V-Bahn-Projekt finanziell gut tragbar Maximale Fremdverschuldung wird unter 100 Mio CHF bleiben - HBM erwartet Jahresgewinn von rund 115 Mio CHF - NAV steigt um 11% - LLB schliesst Übernahme der Fondsgesellschaft LB(Swiss) ab - DKSH und 3M arbeiten künftig auch in Neuseeland zusammen - Tamedia ernennt neuen Leiter Kommunikation - Christoph Zimmer tritt ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - SIX legt im März leicht zu - Drei Börsengänge innert vier Handelstagen BETEILIGUNGSMELDUNGEN - lastminute.com: Gruppe um CEO Fabio Cannavale meldet Anteil von 43,71% - AMS: Temasek-Anteil unter 3% - Gruppe aufgelöst - UBS: BlackRock senkt Erwerbsposition auf 4,98% - Partners Group: Morgan Stanley meldet Erwerbspositionen von 15,85% - Inficon: BlackRock meldet tieferen Anteil von 2,98% - Dufry: JPMorgan meldet Anteil von 25,56%/7,24% - Autoneum: Norges Bank senkt Anteil auf 2,88% - Allreal: Dimensional Holdings melden Anteil von 3,004% PRESSE MITTWOCH - Logistikfirma Ceva kündigt Börsengang kommenden Freitag an (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Zwahlen et Mayr: Ergebnis 2017 (nachbörslich) - GV: Zurich Insurance, Swisscom, Geberit, Straumann, Sulzer Donnerstag: - Hochdorf: Ergebnis + BMK 2017 - Orascom DH: Ergebnis 2017 (Conf. Call) - GV: Cassiopea, Mobilezone, PSP Swiss Property, Rieter Freitag: - Ems-Chemie: Umsatz Q1 - Leclanché: Ergebnis 2017 - GV: Bank Cler, Forbo WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Energieministerium Ölbericht, Woche (16.30 Uhr) Fed-Präsidentin von Cleveland, Mester, hält eine Rede (17.00 Uhr) - CH: BFS Landesindex der Konsumentenpreise März (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CN: 'Caixin'-Dienstleistungsindex sinkt im März auf 52,3 Punkte (Feb.: 54,2) - Eurozone: Arbeitslosenquote februar 8,5% GG 8,6 VM (PROG 8,5) Verbraucherpreise Kernrate MÄRZ +1,0% GG VJ (PROG +1,1) Verbraucherpreise März +1,4% GG VJ (PROG +1,4) - US: ADP BESCHÄFTIGTE MÄRZ +241000 GG VORMONAT (PROGNOSE +210000) ADP BESCHÄFTIGTENZAHL MÄRZ +241,000 AUFTRAGSEINGANG INDUSTRIE FEB +1,2% GG VORMONAT (PROGNOSE +1,7) AUFTRAGSEINGANG INDUSTRIE EX TRANSPORT FEB +0,1% GG VM MARKIT-PMI DIENSTE MÄRZ 54,0 PKT (PROGNOSE 54,2) - 2. SCHÄTZUNG ISM-EINKAUFSMANAGERINDEX DIENSTE MÄRZ 58,8 PKT (PROGNOSE 59,0) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.04. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 CHF (13.3. bis 25.4.) - Tamedia-Angebot für Goldbach-Aktien zu 35,50 CHF (Nachfrist vom 27.03-11.04) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Swissport (im Q2 2018) - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - ABB (0,78 CHF) - Coltene (3,00 CHF) per 6.4.: - Geberit (10,40 CHF) - Sulzer (3,50 CHF) - Swisscom (22,00 CHF) - Zurich Insurance (18,00 CHF) per 9.4.: - PSP Swiss Property (3,40 CHF) - Rieter (5,00 CHF) per 10.4.: - Bank Cler (1,80 CHF) - Mobilezone (0,60 CHF) - Straumann (4,75 CHF) DEVISEN/ZINSEN (16.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,1799 - USD/CHF: 0,9591 - Conf-Future: +26 BP auf 159,67% - SNB: Kassazinssatz +0,036% (+0,060%) BÖRSENINDIZES (16.10 Uhr) - SMI: -0,92% auf 8'551 Punkte - SLI: -1,17% auf 1'401 Punkte - SPI: -0,87% auf 9'978 Punkte - Dax: -0,59% auf 11'931 Punkte - FTSE: -0,19% auf 7'017 Punkte - CAC40: -0,38% auf 5'133 Punkte - Dow Jones: -1,35% auf 23'709 Punkte - Nasdaq -1,05% auf 6'868 Punkte Schwächste Titel im SMI/SLI: - ABB (-5,1%, ex-Div.) - Swiss Re (-3,9%) - Sonova (-2,9%) - CS (-2,2%) - UBS (-1,8%) Stärkste Titel im SMI/SLI: - Swisscom (+0,2%) - Kühne+Nagel (+0,2%) - Swatch (unv.) - Richemont (-0,1%) - Novartis (-0,03%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - New Venturetec (-9,9%) - Leclanche (-8,8%) - Bossard (-7,6%) - Meyer Burger (-5,8%) - Zehnder (-4,4%) - SNB (+12%) - Orior (+2,9%) - APG (+2,4%) - Schlatter (+2,2%) - Titlis (+2,1%)

