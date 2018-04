Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan Q1: Umsatz 1'308 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'337 Mio) bestätigt Mittelfristziele zu organ. Wachstum, FCF-Rendite etc. ist mit Restrukturierungsprogramm auf Kurs - Sparziele bestätigt - Stimmrechtsberater ISS stellt sich hinter Boni bei Credit Suisse - Zurich startet am 11. April 2018 öffentliches Aktienrückkaufprogramm peilt Rückkauf von bis zu 1,74 Millionen Aktien an - Nach Axa-Austieg: Swiss Life, Bâloise, Allianz Suisse und Helvetia bieten weiter BVG-Vollversicherungen an - Nestlé investiert 40 Millionen Euro in Hamburger Schokoladenfabrik - Lonza eröffnet Produktionsstätte in den USA - Swissport verschiebt IPO an der SIX - Lastminute.com lanciert Teilrückkaufangebot - Angebotspreis 16 Fr. pro Aktie Angebotsfrist 25. April bis 9. Mai - Abschluss 23. Mai - Hügli 2017: Reingewinn 20,2 Mio Fr. (VJ 22,3 Mio) - Orascom: Ägyptische Tochter lanciert Projekt in West-Kairo - Temenos-Konkurrenten müssen Fidessa-Kaufabsicht bis 20. April klar deklarieren - Valartis 2017: Definitiver Verlust 1,8 Mio Fr. - Angekündigt 1 bis 2,5 Mio Dividende unverändert 20 Rappen je Aktie Bilanzsumme bei 177 Mio Fr. (VJ 189 Mio) - EKP bei 135 Mio 2018: Suchen zusätzliche Investitionen in Hauptbranchen - Castle Alternative Invest erhält Traktandierungsbegehren von Aktionär - ENR Russia Invest 2017 mit deutlich tieferem Gewinn - New Value muss Wertberichtigung vornehmen - Relief Therapeutics unterzeichnet Lizenzabkommen mit Genclis NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Axa Schweiz zieht sich aus dem Geschäft mit Vollversicherungslösungen zurück Tiefe Zinsen und zunehmende Umverteilung haben Geschäft erschwert Setzen ab 2019 nur noch auf teilautonome BVG-Angebote Wechsel führt zu einem Abschreiber von 400 Mio Fr. CEO: Wollen mit Angebot der teilautonomen Lösungen wachsen Umstellung wird die zweite Säule in der Schweiz stärken Prüfen jedes Jahr, wieviel Kapital in der CH-Einheit bleibt - Mobiliar 2017: Bruttoprämien steigen um 4,0% auf 3,77 Mrd Fr. (VJ 3,63 Mrd) Gewinn 441 Mio Fr. (VJ 440 Mio) - Glencore-Chef Glasenberg tritt als Verwaltungsrat von Rusal zurück - Repower steigert Gesamtleistung und kehrt in Gewinnzone zurück - Volg wächst 2017 und verdient in hartem Umfeld mehr BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Credit Suisse Funds melden leicht tieferen Anteil von 2,99% - Dufry: Morgan Stanley meldet Anteil von 7,55%/3,37% - Addex: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 8,06% - Bucher: Norges Bank meldet Anteil von 3,005% - Cembra Money Bank: BlackRock meldet Anteil von 3,36% - Temenos: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,07% - Massachusetts meldet 7,24% PRESSE DIENSTAG - Finma führt gegen Julius Bär Enforcement-Verfahren (NZZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - GV: Bell, SFPI, VZ Holding, Zug Estates Mittwoch: - Barry Callebaut: Ergebnis + MK H1 - Ringier: BMK 2017 - Swiss: Verkehrszahlen März 2018 - GV: Ascom, Huber + Suhner, Sunrise, Tornos Donnerstag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2018 - Poenina: Ergebnis 2017, BMK 2017 - GV: Nestlé, Emmi, Inficon, Kardex, Mikron, Orior, Santhera, Zehnder, BVZ, SHL WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - WIRTSCHAFTSDATEN - CH: EFV/SNB Eidgenossenschaft stockt Anleihe 0,0%/2029 auf - US: Erzeugerpreise März 3,0% gg Vorjahr (Prognose +2,9) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.04. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 Fr. (bis 25.4., Nachfrist. 03.-17.05) - Tamedia-Angebot für Goldbach-Aktien zu 35,50 Fr. (Nachfrist 27.03-11.04) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Ceva (im Q2 2018) - Polyphor (im Q2 2018) - Swissport (verschoben wegen Marktkonditionen) - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Bank Cler (1,80 Fr.) - Mobilezone (0,60 Fr.) - Straumann (4,75 Fr.) per 11.4.: - Belimo (85,00 Fr.) - Bossard (4,20 Fr.) per 12.4.: - Bell (8,00 Fr.) - OC Oerlikon (0,35 Fr.) - VZ (4,35 Fr.) per 13.4.: - Ascom (0,45 Fr.) - Huber+Suhner (1,10 Fr.) - Julius Bär (1,40 Fr.) - Sunrise (4,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (16.00 Uhr) - Euro/Franken: 1,1802 - Dollar/Franken: 0,9544 - Conf-Future: +17 BP auf 159,98% - SNB: Kassazinssatz +0,026% (+0,039%) BÖRSENINDIZES (16.00 Uhr) - SMI: +0,39% auf 8'721 Punkte - SLI: +0,27% auf 1'428 Punkte - SPI: +0,36% auf 10'216 Punkte - Dax: +0,90% auf 12'372 Punkte - FTSE: +0,63% auf 7'240 Punkte - CAC40: +0,48% auf 5'289 Punkte - Dow Jones: +1,29% auf 24'287 Punkte - Nasdaq +1,11% auf 7'028 Punkte Stärkste Titel im SMI/SLI: - Richemont (+1,8%) - Swatch (+1,5%) - Lonza (+1,4%) - Vifor (+1,4%) - Swatch (+1,2%) Schwächste Titel im SMI/SLI: - Givaudan (-3,1%) - Dufry (-2,1%) - Aryzta (-1,2%) - Schindler (-0,7%) - LafargeHolcim (-0,7%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - Meyer Burger (+6,5%) - Tornos (+5,3%) - Interroll (+4,9%) - BVZ (+4,4%) - Gurit (+4,2%) - Carlo Gavazzi (-3,6%) - Zur Rose (-2,9%) - APG (-2,6%) - Mobilezone (-2,6%; Ex-Dividende) - Bossard (-2,4%)

