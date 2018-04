Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sonova präsentiert anlässlich einer Branchenkonferenz neue Produkte - Swisscom und Hauseigentümerverband einigen sich auf Glasfaser-Standardvertrag - UBS erhöht Kontogebühren für Zustellung von Dokumenten auf Papier - Sulzer schliesst den Deal mit Renova ab - Anteil von Renova sinkt auf <50% wird jetzt von US-Sanktionen befreit (gemäss US-Behörde OFAC) Geschäftstätigkeit war wegen US-Sanktionen "erheblich beeinträchtigt" - Straumann investiert in französische Dental Monitoring erwirbt Minderheitsanteil - Poenina 2017: Umsatz 124,8 Mio Fr. (VJ 114,4 Mio) EBIT 8,7 Mio Fr. (VJ 7,8 Mio) Gewinn 7,2 Mio Fr. (VJ 6,0 Mio) Dividende von 1,60 Fr. pro Aktie vorgeschlagen 2018: Leichte Verbesserung der operativen Ergebnisse erwartet CEO: Auftragslage ist gut - ohne Zukäufe stabiler Umsatz Bei der Profitabilität 2018 leichte Steigerung möglich - Jungfraubahn: Kanton genehmigt Planungsgrundlagen für V-Bahn-Projekt - Kudelski Security und Ionic Security bauen Partnerschaft aus - Tamedia wurden bis Ende Nachfrist 96,9 Prozent der Goldbach-Aktien angedient - Tornos mit anhaltend hohem Auftragseingang im ersten Quartal - Wisekey lanciert aktualisierte Version digitaler Identitätssicherheitslösung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Partners Group: Morgan Stanley meldet Erwerbspositionen von 15,92% - Addex: TMD Advisory/Timothy Dyer meldet Erwerbspositionen von 7,34% - Forbo: Ernst Mathias Schneider erhöht Anteil auf 3,016% - Georg Fischer: Norges B. meldet 2,86% - UBS Fund Management vorübergehend >3% - Inficon: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 2,92% PRESSE DONNERSTAG - Leonteq will Fintech-Unternehmen Evolute übernehmen (Finews) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2018 (nachbörslich) - GV: Nestlé, Emmi, Inficon, Kardex, Mikron, Orior, Zehnder, BVZ, SHL Freitag: - Luzerner KB: Ergebnis Q1 - Varia US: Ergebnis 2017 + BMK Montag: - Romande Energie: Ergebnis und BMK 2017 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Produzenten- und Importpreisindex März 2018 (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - Eurozone: Industrieproduktion 02/18 -0,8% gg VM (Prog +0,1) - US: Einfuhrpreise März 0,0% gg Vormonat (Prognose +0,1) Einfuhrpreise März +3,6% gg Vorjahr (Prognose +3,8) Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe -9'000 auf 233'000 (Prog: 230'000) - US: FOMC-Protokoll - Grosse Mehrheit sieht in einem Handelskrieg ein Abwärtsrisiko - Fed sieht in Fiskalpolitik eine Wachstumsstütze in den nächsten Jahren - Fast alle Mitglieder halten graduelle Zinserhöhungen für angemessen SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.04. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 Fr. (bis 25.4., Nachfrist. 03.-17.05) - Tamedia-Angebot für Goldbach-Aktien zu 35,50 Fr. (Nachfrist 27.03-11.04) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Ceva (im Q2 2018) - Polyphor (im Q2 2018) - Swissport (verschoben wegen Marktkonditionen) - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Bell (8,00 Fr.) - OC Oerlikon (0,35 Fr.) - VZ (4,35 Fr.) per 13.4.: - Ascom (0,45 Fr.) - Huber+Suhner (1,10 Fr.) - Julius Bär (1,40 Fr.) - Sunrise (4,00 Fr.) per 16.4.: - BVZ (12,00 + 2,00 Fr. Sonderdividende) - Emmi (7,00 + 3,00 Fr. Sonderdividende) - Mikron (0,05 Fr.) - Nestlé (2,35 Fr.) - Orior (2,17 Fr.) - Zug Estates (25,50 Fr.) - Zehnder (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (15.55 Uhr) - Euro/Franken: 1,1865 - Dollar/Franken: 0,9640 - Conf-Future: -32 BP auf 159,79% - SNB: Kassazinssatz +0,028% (+0,039%) BÖRSENINDIZES (15.55 Uhr) - SMI: +0,72% auf 8'771 Punkte - SLI: +0,94% auf 1'439 Punkte - SPI: +0,75% auf 10'283 Punkte - Dax: +0,83% auf 12'396 Punkte - FTSE: -0,02% auf 7'256 Punkte - CAC40: +0,48% auf 5'303 Punkte - Dow Jones: +1,19% auf 24'478 Punkte - Nasdaq +0,89% auf 7'132 Punkte Stärkste Titel im SMI/SLI: - Lonza (+3,7%) - Aryzta (+3,1%) - Clariant (+2,9%) - Julius Bär (+2,1%) - Dufry (+2,0%) Schwächste Titel im SMI/SLI: - Nestlé (-0,4%) - Swisscom (-0,2%) - Givaudan (+0,1%) - Roche (+0,3%) - Geberit (+0,3%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - Tornos (+13,4%) - Sulzer (+11,6%) - Autoneum (+6,1%) - Wisekey (+5,6%) - SNB (+4,5%) - Medartis (-3,1%) - Schlatter (-2,6%) - VZ (-2,6%) - Belimo (-2,4%) - Zur Rose (-2,4%)

