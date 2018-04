Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - LafargeHolcim ernennt Feliciano González Muñoz zum Personalchef - Novartis stellt neue Daten zu Siponimod vor - Untermauern Wirksamkeit - Temenos-Konkurrent ION und Fidessa-VR haben sich auf Kaufangebot geeinigt ION mit Gegenofferte für Fidessa zu 38,703 britische Pfund je Aktie Fidessa-VR unterstützt Temenos-Offerte laut ION nicht mehr - Inficon Q1: Umsatz 110,7 Mio USD (AWP-Konsens: 101,3 Mio) EBIT 24,6 Mio USD (AWP-Konsens: 20,7 Mio) Reingewinn 18,7 Mio USD (AWP-Konsens: 16,3 Mio) 2018: Bisherige Prognosen bestätigt - Umsatz von ca. 400 Mio USD erw. CEO: Gute Visibilität für das zweite Quartal - danach schwieriger - Also hat neu konzernweite Verantwortliche für die Prozesse und die Logistik - BB Biotech Q1: Reingewinn 28 Mio Fr. (VJ 375 Mio) - Implenia baut Parking Kunstmuseum Basel - Volumen von über 40 Mio Fr. - Alpine Select 2017 mit deutlich höherem Gewinn NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Moody's senkt Ausblick für Raiffeisen-Kreditrating auf negativ - Aa2 bestätigt - Ceva Logistics: Börsengang an der SIX am 4. Mai 2018 BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: Capital Group senkt Anteil auf 2,9293% - Georg Fischer: Norges Bank senkt Anteil auf 2,82% - UBS: BlackRock senkt Erwerbsposition auf 4,99% PRESSE FREITAG - UBS ordnet Teil von Vermögensverwaltung in Europa neu (Reuters) - SNB-Jordan: Franken bewegt sich in die richtige Richtung (BBG TV) Sehe keinen Grund für Änderung der Geldpolitik ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Swiss Re, Allreal, Arbonia, Tamedia Montag: - UBS: Ergebnis Q1 (Webcast 09.00 Uhr) - Glarner KB: Ergebnis Q1 - AMS: Ergebnis Q1 (Conf. Call 24.4. 10.00 Uhr) Dienstag: - Kühne + Nagel: Ergebnis Q1 - Feintool: Ergebnis Q1 + GV - Phoenix Mecano: Ergebnis Q1 - Adval Tech: BMK 2017 - Phoenix Mecano: BMK 2017 - GV: Swiss Life, BPDG, Bque Pr Rothschild, Conzzeta, Idorsia, U-blox, Von Roll WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Verbrauchervertrauen 04/18 (vorab; 16.00 Uhr) - CH EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte März/Q1 2018 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: ERZEUGERPREISE MÄRZ +1,9% GG VORJAHR (PROGNOSE +2,0) ERZEUGERPREISE MÄRZ +0,1% GG VORMONAT (PROGNOSE +0,2) - JP: Verbraucherpreise 03/18 Kernrate +0,9% gg Vorjahr SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 Fr. (bis 25.4., Nachfrist. 03.-17.05) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Ceva (voraussichtlich 4. Mai 2018) - Polyphor (im Q2 2018) - Swissport (verschoben wegen Marktkonditionen) - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Bucher (6,50 Fr.) - Cembra Money Bank (3,55 Fr.) - Georg Fischer (23 Fr.) - Vontobel (2,10 Fr.) per 23.4.: - Cicor (0,70 Fr.) - Flughafen Zürich (6,50 Fr.) - Komax (1,50 Fr.) - SFPI (3,60 Fr.) per 24.4.: - Helvetia (23,00 Fr.) - Hiag (3,80 Fr.) - Investis (2,35 Fr.) - Swiss Re (5,00 Fr.) - Tamedia (4,50 Fr.) - Siegfried (2,40 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (15.55 Uhr) - Euro/Franken: 1,1963 - Dollar/Franken: 0,9750 - Conf-Future: -6 BP auf 158,87% - SNB: Kassazinssatz +0,136% BÖRSENINDIZES (15.55 Uhr) - SMI: -0,36% auf 8'801 Punkte - SLI: -0,17% auf 1'460 Punkte - SPI: -0,31% auf 10'401 Punkte - Dax: -0,14% auf 12'550 Punkte - FTSE: +0,36% auf 7'356 Punkte - CAC40: +0,34% auf 5'410 Punkte Schwächste Titel im SMI/SLI: - Novartis (-1,5%) - Sika (-1,2%) - Nestlé (-1,1%) - Vifor (-0,9%) - SGS (-0,7%) Stärkste Titel im SMI/SLI: - Swisscom (+1,3%) - Aryzta (+1,1%) - Swatch (+0,7%) - LafargeHolcim (+0,7%) - Logitech (+0,7%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - Addex (-4,7%) - Cembra (-4,1% - Ex-Dividende) - Santhera (-3,3%) - Evolva (-2,9%) - Vontobel (-2,6% - Ex-Dividende) - Villars (+3,8%) - Inficon (+3,0%) - Edisun (+2,8%) - Feintool (+2,5%) - poenina (2,5%)

ra/tp

(AWP)