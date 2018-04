Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: EU-Ausschuss empfiehlt Perjeta bei HER2-positivem Brustkrebs - Nestlé spürt Umsatzverlust in Deutschland durch Streit mit Edeka - CS-VRP: Sind weit bei Zielerreichung vorangekommen - noch viel Arbeit vor uns Rufen Cocos zurück, sobald wir das können - 250 Mio weniger Kosten - CS-GV: Boni 2017 für Geschäftsleitung genehmigt (Ja-Stimmen: 82,83%) Künftige Fixsaläre für Geschäftsleitung genehmigt (Ja-Stimmen: 88,45%) Langfristige Boni für Geschäftsleitung genehmigt (Ja-Stimmen: 82,45%) Vergütung des VR genehmigt (Ja-Stimmen: 82,89%) VRP Urs Rohner mit 89,5% der Stimmen wiedergewählt - Temenos-Kaufangebot für Fidessa verfällt - Fidessa verschiebt GV definitiv - EFG: Nettoneugeld wächst 2018 bisher im Zielbereich von 3-6% AuM aktuell bei 143 Mrd Fr. nach 142 Mrd per Ende 2017 - Airesis 2017: Gruppenumsatz 140,1 Mio Fr. (+9,2%) Reinverlust (nach Minderheiten) -2,8 Mio Fr. (VJ -14,7 Mio) Umsatz Le Coq Sportif 117,5 Mio Euro (VJ 108,5 Mio) Nettogewinn Le Coq Sportif 0,6 Mio Euro (VJ -12,6 Mio Euro) - CFT Q1: Umsatz 229,6 Mio Fr. (VJ 213,4 Mio) - Dormakaba stärkt Geschäft für physische Zugangssysteme in China - Meyer Burger lagert Produktion von SWCT-Anlagen an Mondragon Assembly aus - Cembra Money Bank: Niklaus Mannhart wird Chief Operating Officer - Asmallworld will mit deutscher Bafin aktiv zusammenarbeiten Starkes Wachstum im Q1 - auf Kurs für oper. Ziele für 2018 - Basilea ernennt neuen Technologie-Chef und Head of Global Quality Management - Leonteq nimmt lokale Geschäftstätigkeit in Japan auf - MCH Group ernennt Beat Zwahlen zum Finanzchef - Implenia gewinnt Swica als Ankermieterin im Grossprojekt "Lokstadt" - BKW wechselt bei der Pensionskasse auf das Beitragsprimat positiver einmaliger Sondereffekt in zweistelliger Millionenhöhe erw. - Bellevue-Tochtergesellschaft StarCapital übernimmt Mars Asset Management - Investis beteiligt sich an Vermittlungsplattform für Putzfrauen - Spice Private Equity hat 0,06% vom Aktienkapital zurückgekauft - Bank Edmond de Rothschild ernennt neue Kommunikationsverantwortliche - SNB-Aktionäre lehnen Antrag zu Dividenden-Berechnungsgrundlage mit 93% ab Bankratspräsident: Kursverlauf der SNB-Aktie hat viel Aufsehen erregt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Raiffeisen legt Rücktrittstermine für verschiedene Verwaltungsräte fest - Polyphor plant Börsengang an der SIX am 15. Mai 2018 Preisspanne für IPO bei 30 bis 40 Fr. Bruttoerlös von rund 100 Millionen bis 150 Millionen Fr. angestrebt CEO: Fokus auf Antibiotika wegen breitem Feld Markt für Antibiotika bietet Finanzierungsmöglichkeiten Antibiotika-Markt verändert sich - Polyphor mit an Spitze Für weitere Entwicklung von IO-Kandidat Partnerschaft denkbar Maximal möglicher IPO-Erlös sollte für beide Kandidaten reichen - Saurer eröffnet neues Technologie-Zentrum in Arbon - Bühler eröffnet Standort für Tierfutter und Getreide in China - Auch AZ Medien beendet Zusammenarbeit mit Publicitas BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: JO Hambro baut Anteil auf 2,87% ab - Adecco: Silchester meldet Anteil von 3,07%, BlackRock baut auf 4,91% ab - GAM: Credit Suisse Funds erhöht Anteil auf 3,03% - Geberit: Blackrock erhöht Anteil auf 5,08% - Georg Fischer: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,4% - Rieter: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,12% - Valiant: UBS Fund Management erhöht Anteil auf 5,001% PRESSE FREITAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - keine Termine Montag: - Leclanché: Ergebnis 2017 - LumX: Ergebnis 2017 - The Native: Ergebnis 2017 - Eastern Property: Ergebnis 2017 - GV: EEII Dienstag - 1. Mai: Tag der Arbeit WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF Konjunkturbarometer (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH/SNB-Jordan: Bankensystem ist deutlich widerstandsfähiger als vor 10 Jahren Franken ist nach wie vor hoch bewertet - GB: BIP Q1 +0,1% gg VQ (Prognose +0,3) - 1. Schätzung - Eurozone: Geschäftsklima BCI April 1,35 Pkt (Prognose 1,28) - US: BIP ANNUALISIERT Q1 +2,3% GG VORQUARTAL (PROGNOSE +2,0) ARBEITSKOSTENINDEX Q1 +0,8% GG VORQUARTAL (PROGNOSE +0,7) KONSUMKLIMA MICHIGAN APRIL 98,8 PKT (PROGNOSE 98,0) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.05. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 Fr. (bis 25.4., Nachfrist. 03.-17.05) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Ceva (voraussichtlich 4. Mai 2018) - Polyphor (im Q2 2018) - Lalique (Juni, Wechsel von BX zu SIX) - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag HEUTE) - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Bachem (2,75 Fr.) - BKB (3,10 Fr.) - SGKB (1,50 Fr.) - SFS (1,90 Fr.) per 30.4.: - BC Jura (1,85 Fr.) - BCV (33,00 Fr.) - Comet (1,50 Fr.) - GAM (0,65 Fr.) per 2.5.: - Bâloise (5,60 Fr.) - EFG (0,25 Fr.) - GLKB (0,90 Fr.) - KTM (0,03 Euro) - SNB (15,00 Fr.) per 3.5.: - Starrag (1,50 Fr.) per 4.5.: - Cham Group (6,00 Fr.) - Credit Suisse (0,25 Fr.) - SPS (3,80 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (15.55 Uhr) - Euro/Franken: 1,1958 - Dollar/Franken: 0,9894 - Conf-Future: +36 BP auf 158,99% - SNB: Kassazinssatz +0,123% BÖRSENINDIZES (16.00 Uhr) - SMI: -0,10% auf 8'826 Punkte - SLI: -0,05% auf 1'461 Punkte - SPI: -0,05% auf 10'466 Punkte - Dow Jones: -0,02% auf 24'316 Punkte - Nasdaq: +0,35% auf 7'143 Punkte - Dax: +0,68% auf 12'586 Punkte - FTSE: +0,70% auf 7'474 Punkte - CAC40: +0,39% auf 5'475 Punkte Schwächste Titel im SMI/SLI: - CS (-1,2%) - UBS (-0,8%) - Julius Bär (-0,6%) - ABB (-0,5%) - Swisscom (-0,3%) Stärkste Titel im SMI/SLI: - Logitech (+1,2%) - Dufry (+1,0%) - Aryzta (+0,9%) - Swatch (+0,8%) - Givaudan (+0,7%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - The Native (-14%) - Ci Com (-6,4%) - Arundel (-4,3%) - Hochdorf (-3,8%) - KB Basel (-3,6%; Ex- Divid.) - Asmallworld (+13%) - Edisun (+5,6%) - Straumann (+4,3%) - Kudelski (+4,1%) - Meyer Burger (+3,9%)

