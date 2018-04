Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé kauft Mehrheit an Tail.com; Anbieter von 'personalisiertem' Hundefutter - Zurich Insurance weist SST-Quotienten von 216 Prozent aus - Bâloise weist SST-Quotienten von 262 Prozent aus - Helvetia weist SST-Quotienten von 212 Prozent aus - DKSH weitet Aktivität für Chemie-Kunden Stepan auf Vietnam aus - EPH 2017: Nettoergebnis -10,9 Mio USD (VJ -70,5 Mio) - Addex 2017: Reinergebnis -3,3 Mio Fr. (VJ -3,1 Mio) Liquide Mittel per Ende 2017 bei 2,6 Mio Fr. - Kuros 2017: Nettoverlust 16,5 Mio Fr. (VJ 19,7 Mio) Flüssige Mittel per Ende Jahr bei 17,0 Mio Fr. 2018: Ziel ist Neuausrichtung auf Orthobiologie - Polyphor stellt positive Studiendaten für Balixafortide in Fachzeitschrift vor - Walliser KB übernimmt Kunden der Spar- und Leihkasse Leuk - Relief Therapeutics reduziert den Reinverlust im Geschäftsjahr 2017 markant NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Sonova: Erben Andreas Rihs senken Anteil auf <3% - Flughafen Zürich: BlackRock meldet Anteil von 3,19% - Gurit: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,05% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: EEII Dienstag: - Tag der Arbeit - Eingeschränkter AWP-Dienst Mittwoch: - Swisscom: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Hupac SA: BMK 2017 - Oerlikon: Ergebnis Q1 - GV: BCGE, Meyer Burger, Cham Group, Evolva, Glencore WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Seco: Konsumentenstimmungsindex, April (Mittwoch) BFS: Detailhandelsumsätze März 2018 (Mittwoch) Einkaufsmanager-Index (PMI) April 2018 (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: KOF Konjunkturbarometer April 105,3 Punkte (AWP-Umfrage 105,2 bis 107,5) - EZB: KREDITVERGABE HAUSHALTE MÄRZ +3,0% GG VJ KREDITVERGABE AN NICHT-FINANZUNTERNEHMEN MÄRZ +3,3% GG VJ - US: KONSUMAUSGABEN MÄRZ +0,4% GGÜ VORMONAT (PROGNOSE +0,4) PRIVATE EINKOMMEN MÄRZ +0,3% GGÜ VORMONAT (PROGNOSE +0,4) CHICAGO-EINKAUFSMANAGERINDEX APRIL 57,6 PKT (PROGNOSE 58,0) SCHWEBENDE HAUSVERKÄUFE MÄRZ +0,4% GG VORMONAT (PROGNOSE +0,7) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.05. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 Fr. (bis 25.4., Nachfrist. 03.-17.05) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Ceva (erster Handelstag 4. Mai geplant) - Polyphor (erster Handelstag 15. Mai geplant) - Lalique (Juni, Wechsel von BX zu SIX) - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per heute 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per heute 30.4.: - BC Jura (1,85 Fr.) - BCV (33,00 Fr.) - Comet (1,50 Fr.) - GAM (0,65 Fr.) per 2.5.: - Bâloise (5,60 Fr.) - EFG (0,25 Fr.) - GLKB (0,90 Fr.) - KTM (0,03 Euro) - SNB (15,00 Fr.) per 3.5.: - Starrag (1,50 Fr.) per 4.5.: - Cham Group (6,00 Fr.) - Credit Suisse (0,25 Fr.) - SPS (3,80 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (16.00 Uhr) - Euro/Franken: 1,1971 - Dollar/Franken: 0,9917 - Conf-Future: +2 BP auf 158,95% - SNB: Kassazinssatz +0,120% BÖRSENINDIZES (16.00 Uhr) - SMI: +0,48% auf 8'885 Punkte - SLI: +0,36% auf 1'468 Punkte - SPI: +0,39% auf 10'527 Punkte - Dax: +0,02% auf 12'527 Punkte - FTSE: +0,15% auf 7'514 Punkte - CAC40: +0,29% auf 5'499 Punkte - Dow Jones: +0,64% auf 24'468 Punkte - Nasdaq: +0,48% auf 7'154 Punkte Stärkste Titel im SMI/SLI: - Kühne+Nagel (+1,1%) - Swatch (+1,0%) - Adecco (+0,9%) - Swisscom (+0,9%) - Julius Bär (+0,7%) Schwächste Titel im SMI/SLI: - Aryzta (-5,3%) - Clariant (-1,8%) - Sika (-1,0%) - Logitech (-0,4%) - Bâloise (-0,3%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - CPH (+6,1%) - Bachem (+3,6%) - Oerlikon (+2,9%) - Leclanché (+2,6%) - Vetropack (+2,5%) - VZ Holding (+2,4%) - SNB (-9,8%) - Asmallworld (-5,3%) - GAM (-3,4%; Ex-Dividende) - CiCom (-3,4%) - BCV (-3,0%)

