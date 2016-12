Afternoon Briefing - Markt Schweiz

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Helvetia erwirbt ausstehenden Minderheitsanteil an Chiara Assicurazioni bezahlt für die restlichen 47% Chiara-Aktien 20,0 Mio EUR verlängert Vertriebsabkommen mit Partnerbanken - Orascom: Verwaltungsrat beschliesst Dekotierung von der Egyptian Exchange - Newron beruft Dennis Dionne in das Senior Management Team - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - ZKB einigt sich im Steuerstreit mit Deutschland - Zahlung 5,7 Mio EUR BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galenica: Sprint senkt Anteil auf 14,48% - Sonova: MFS Investment senkt Anteil auf 4,97% - Actelion: Daniel Och meldet Anteil von 3,177% - GAM: BlackRock erhöht Anteil auf 3,03% - Meyer Burger: Diverse Beteiligungsmeldungen nach Kapitalerhöhung - Castle Alternative: LGT Group Foundation meldet Anteil von 31,16% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE DIENSTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: UBS-Konsumindikator November 2016 (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - US: Case-Shiller-Index Oktober +0,63% gg Vm (PROG +0,51%) Konsumentenvertrauen Conference Board Dezember 113,7 Punkte (PROG 109,0) - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.01. - Laufende Übernahmeangebote: - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende (Angebotsfrist bis 02.03.2017 verlängert) - Dekotierungen: - Gategroup (von HNA angestrebt, Termin noch nicht bekannt) - Swmtl Holding in Liquidation (16.03.2017, letzter Handelstag 15.03.2017) - Looser (geplant nach Fusion mit AFG, Termin noch unbekannt) - VCH (geplant nach Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt) - IPO an SIX: - Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (spätestens Ende 2017) - CS: Teilverkauf Schweizer Tochter (bis Ende 2017 geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (16.00 Uhr) - EUR/CHF: 1,0755 - USD/CHF: 1,0289 - Conf-Future: +56 BP auf 161,85% - SNB: Kassazinssatz -0,11% (-0,07%) BÖRSENINDIZES (16.00 Uhr) - SMI: +0,45% auf 8'260 Punkte - SLI: +0,46% auf 1'304 Punkte - SPI: +0,45% auf 8'999 Punkte - Dax: +0,22% auf 11'464 Punkte - FTSE: wegen Feiertag geschlossen - CAC40: +0,23% auf 4'847 Punkte - Dow Jones: +0,21% auf 19'976 Punkte - Nasdaq: +0,90% auf 5'512 Punkte - Stärkste Titel im SMI/SLI: - Galenica (+2,5%) - Lonza (+1,4%) - Aryzta (+1,3%) - Richemont (+1,2%) - LafargeHolcim (+1,0%) - Schwächste Titel im SMI/SLI: - Actelion (-0,8%) - CS (-0,3%) - SGS (-0,2%) - Sika (-0,1%) - Zurich (-0,04%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - New Venturetec (+20%) - Evolva (+9,5%) - Orascom DH (+9,1%) - Schlatter (+6,5%) - Zwahlen&Mayr (+5,9%) - Cassiopea (-4,8%) - Jungfraubahn (-3,8%) - Kuros (-3,7%) - Highlight Ev.&En. (-3,5%) - Cham Paper (-2,9%)

