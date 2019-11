Aktien von SIG Combibloc nach Onex-Platzierung unter Druck

SIG Combibloc verlieren um 09.40 Uhr rund 3,0 Prozent auf 13,62 Franken. Der Gesamtmarkt (SPI) notiert aktuell 0,1 Prozent tiefer. SIG war Ende September 2018 von der kanadischen Beteiligungsgesellschaft Onex an die Börse gebracht worden, wobei der Ausgabepreis für die offerierten 47 Prozent des Unternehmens bei 11,25 Franken pro Aktie lag. Vor drei Wochen, am 21. Oktober, hatten die Titel bei 14,60 Franken ein Allzeithoch markiert.

Laut Bankunterlagen zum beschleunigten Bookbuilding-Verfahren wurden den Investoren 33 Millionen Aktien, rund 10,3 Prozent der Anteile, zu einem Preis von 13,30 Franken offeriert. Das entspricht einem Volumen von 439 Millionen Franken. Das Unternehmen nannte in einer Medienmitteilung eine Zahl von 31,4 Millionen SIG-Aktien oder rund 9,8 Prozent des Aktienkapitals.

Von Onex sei eine "progressive Exit-Strategie" zu erwarten gewesen, schreibt der Analyst der Bank Vontobel. Der Angebotspreis entspreche einem Abschlag von 5,4 Prozent zum gestrigen Schlusskurs. Beim vorhergehenden Anteilsverkauf Anfang September, bei dem 9,4 Prozent der Anteile verkauft wurden, habe der Discount 3 Prozent betragen. Die Bewertung des Unternehmens habe im September ein Allzeithoch erreicht. Bei Vontobel lautet die Bewertung "Hold" bei einem Kursziel von 12 Franken.

Auch bei der UBS zeigt man sich von der erneuten Reduzierung der Onex-Beteiligung angesichts der Kursentwicklung nicht überrascht. Die Gesellschaft dürfte ihren Ausstieg weiter fortsetzen, so die Erwartung. Die Erhöhung des Free Float sollte die Liquidität in den Titeln nun steigern. Die UBS hat zudem aufgrund der Visy-Akquisition in Australien und den Fortschritten beim Turnaround in der Region MEA ihre Gewinnschätzungen für die kommenden beiden Jahre angehoben. Das Kursziel wurde auf 16,40 von 15,60 Franken angehoben, die "Buy"-Bewertung bestätigt.

Onex hatte SIG 2014 zum Preis von 3,75 Milliarden Euro erworben.

