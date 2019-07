Alpine Select wechselt per 5. August das Börsensegment

Die zuständigen Stellen der SIX hätten diesem Wechsel am 25. Juli zugestimmt, so die Mitteilung weiter.

Hintergrund dieses Wechsels ist, dass Alpine Select neu für den Vertrieb von kollektiven Kapitalanlagen zugelassen ist. Damit gilt die Firma gemäss den SIX-Regularien nicht mehr als Investmentgesellschaft.

Gleichzeitig gab das Unternehmen bekannt, dass es die Rechnungslegung umstellen wird - von IFRS auf Swiss GAAP FER. Wegen des Segmentwechsels sei IFRS nicht mehr zwingend, und wegen der zunehmenden Komplexität von IFRS und der Ausrichtung auf internationale Unternehmen sei Swiss GAAP FER für Alpine Select geeigneter, so die Begründung.

rw/

(AWP)