Alpiq hat Dekotierung bei SIX beantragt

Am Mittwoch vergangene Woche hatte der Stromversorger bereits angekündigt, dass dies "in den nächsten Tagen" geschehen solle. Alpiq will seine Aktien von der Börse nehmen, auch wenn die drei Ankeraktionäre im Rahmen eines Kaufangebots den angepeilten Anteil von 90 Prozent knapp nicht erreicht haben. Das habe der Verwaltungsrat so beschlossen.

Die drei Kernaktionäre CSA Energie-Infrastruktur Schweiz (CSA), das Konsortium Schweizer Minderheiten (KSM) und die EOS Holding halten 89,94 Prozent des Kapitals und der Stimmrechte.

ys/ra

(AWP)