AMS-Erfolg in der Übernahmestory beflügelt Osram-Aktien

Die Aktien des Lichtkonzerns Osram sind nach der erfolgreichen Übernahme durch den Sensorspezialisten AMS auf den höchsten Stand seit Juni 2018 geklettert. Am Montagmorgen lagen die Papiere über 14 Prozent im Plus bei etwas mehr als 44 Euro. Damit waren sie der mit Abstand beste Wert im MDax . Seit Jahresbeginn haben die Anteilsscheine rund 15 Prozent zugelegt, in den zurückliegenden drei Jahren steht allerdings ein Minus von knapp einem Zehntel zu Buche. Die an der Züricher Börse gelistete AMS-Aktie verlor dagegen rund 5,5 Prozent.