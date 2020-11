Andermatt Swiss Alps will mit Anleihe-Erlös weitere Apartmenthäuser bauen

Aktuell seien vier Apartmenthäuser in Andermatt Reuss im Bau und bei zwei weiteren würden im Frühjahr 2021 die Bauarbeiten aufgenommen, heisst es weiter. Ausserdem sei der Bau eines dritten Hotels in Vorbereitung.

Die Details zur Anleihe waren bereits am vergangenen Freitag publiziert worden. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre und endet am 11. Dezember 2025. Der Ausgabepreis beträgt 100 Prozent und der Coupon ist mit 4,375 Prozent fixiert. Die Anleihe sei bei einer diversifizierten Gruppe von institutionellen Investoren, Retail-Investoren und Wealthmanagement-Kunden sowie Family Offices platziert worden, so die Meldung.

