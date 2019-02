Anlagebetrug ASE: Obergericht reduziert Strafen für Verantwortliche

Das Obergericht verurteilte am Freitag den ehemaligen Verwaltungspräsidenten zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten. Er muss sechs Monate ins Gefängnis.

Der Beschuldigte wollte einen Freispruch. Das Bezirksgericht Laufenburg hatte den Mann im Dezember 2016 zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt.

Das Obergericht befand den 46-jährigen Schweizer der mehrfachen qualifizierten ungetreuen Geschäftsbesorgung und der Geldwäscherei für schuldig. Gemäss Obergericht gibt es keinen klaren Beweis, dass er von den Machenschaften des ASE-Chefs gewusst hatte.

Er hätte jedoch nach einem zweiten kritischen Medienbericht den Vorwürfen genauer nachgehen müssen. Er hätte jederzeit mit dem Zusammenbruch des Schnellballsystems rechnen müssen. Doch er und sein Umfeld hätten weiterhin Hunderttausende von Franken investiert.

Vom Devisenhändler zum Hilfsarbeiter

Das Obergericht zeigte auch beim ehemaligen ASE-Geschäftsführer, der treibenden Kraft hinter dem Anlagebetrug, eine gewisse Milde. Das Obergericht verurteilte den 52-jährigen Schweizer zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren. Das Bezirksgericht hatte ihn zu neun Jahren verurteilt.

Der Mann ist seit April 2018 auf freiem Fuss und arbeitet als Hilfsarbeiter auf dem Bau. Er war im Frühling 2012 verhaftet worden. Er trat dann den vorzeitigen Strafvollzug an - und war insgesamt sechs Jahre im Gefängnis.

Das Obergericht befand den Mann des gewerbsmässigen Betrugs und der mehrfach qualifizierten ungetreuen Geschäftsbesorgung für schuldig. ASE Investment sei zunächst erfolgreich gewesen, hiess es bei der Urteilsbegründung. Nach ersten Verlusten bei den Devisengeschäften sei der Geschäftsführer "gewissermassen in die Kriminalität hineingerutscht".

Der "Teufelskreis" sei in Gang gesetzt worden. Der ASE-Chef delinquierte gemäss Obergericht sechs Jahre lang ohne Unterbruch. Es wäre jedoch jederzeit möglich gewesen, das "kriminelle System" zu stoppen.

Privatkläger hatten in ihrer Berufung ohne Erfolg einen Schuldspruch wegen Geldwäscherei im Zusammenhang mit einem Anlagefonds gefordert. Aus ihrer Sicht ging es darum, der Basler Kantonalbank (BKB), der Depotbank der ASE, eine Mitschuld am Anlagebetrug nachzuweisen. Beide Urteile des Obergerichts sind noch nicht rechtskräftig.

Superrendite versprochen

Die ASE Investment mit Büroräumen in Frick AG war von 2006 bis 2012 eine externe Vermögensverwalterin. Sie bot ihren Kunden Devisengeschäfte in verschiedenen Finanzprodukten an.

Anleger wurden mit Renditeversprechen von bis zu 18 Prozent angelockt. Die Staatsanwaltschaft ermittelte 2500 Geschädigte. Das Kürzel ASE stand übrigens für "Anlage, Sicherheit, Ertrag".

Die meisten ASE-Kunden bezahlten ihr Geld auf ein Konto der Basler Kantonalbank ein. Über das Geld bei dieser Depotbank konnte einzig die ASE Investment verfügen.

Diese stellte sicher, dass die BKB die Kontoauszüge nicht direkt an die Kunden verschickte. So wurden die Verluste bei der Geldanlage und Devisengeschäften verheimlicht, während die ASE den Anlegern fiktive Gewinne vortäuschte.

Der grösste Teil der Deliktsumme von 170 Millionen Franken dürfte für die Anleger verloren sein. Die BKB schloss mit Kunden einen Vergleich über 50 Millionen Franken ab.

