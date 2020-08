Anleger nehmen am Goldmarkt nach Rally Gewinne mit

Am Goldmarkt hat der Rücksetzer vom Rekordhoch Fahrt aufgenommen. Am Mittwoch fiel der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) des Edelmetalls an der Börse in London unter die Marke von 1900 US-Dollar und erreichte am Morgen ein Tief bei 1863 Dollar. Im Vormittagshandel konnte sich der Goldpreis aber ein Stück weit erholen auf zuletzt 1927 Dollar.