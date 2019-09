Betrag: 125 Mio Fr. Zinssatz: 0% Emissionspreis: 100,907% Laufzeit: 1 Jahr und 180 Tage, bis 25.03.2021 Liberierung: 25.09.2019 Yield To Maturity: -0,60% Valor: 49'669'299 (4) Emittentenrating: A- (S&P) Kotierung: SIX, per 23.09.2019

rw/

(AWP)