Anleihe: Baloise Holding nimmt in drei Tranchen insgesamt 425 Mio Fr. auf

Betrag: 200 Mio Fr. Zinssatz: 0% Emissionspreis: 101,512% Laufzeit: 3,0 Jahre, bis 23.09.2022 Liberierung: 25.09.2019 Yield To Maturity: -0,50% Swap Spread: 47 BP Valor: 49'669'296 (0) Emittentenrating: A- (S&P) Kotierung: SIX Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0% Emissionspreis: 101,376% Laufzeit: 7,0 Jahre, bis 25.09.2026 Liberierung: 25.09.2019 Yield To Maturity: -0,195% Swap Spread: 58 BP Valor: 49'669'297 (8) Emittentenrating: A- (S&P) Kotierung: SIX Betrag: 125 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 10,0 Jahre, bis 25.09.2029 Liberierung: 25.09.2019 Yield To Maturity: 0,00% Swap Spread: 58 BP Valor: 49'669'298 (6) Emittentenrating: A- (S&P) Kotierung: SIX, provisor. Handel ab XX.09.2019

yr/uh

(AWP)