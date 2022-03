Anleihe: Bank of Nova Scotia nimmt 235 Mio Fr. in zwei Tranchen auf

Tranche 1 Betrag: 135 Mio Fr. Coupon: 0,295% Emissionspreis: 100,000% Laufzeit: 3 Jahre, bis 25.04.2025 Liberierung: 25.04.2022 Yield to Mat.: 0,295% Swapspread: +15 BP Valor: 117'779'186 (5) Rating: Aaa/AAA (Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 21.04.2022 Tranche 2 Betrag: 100 Mio Fr. Coupon: 0,7325% Emissionspreis: 100,000% Laufzeit: 7 Jahre, bis 25.04.2029 Liberierung: 25.04.2022 Yield to Mat.: 0,7325% Swapspread: +15 BP Valor: 117'779'187 (3) Rating: Aaa/AAA (Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 21.04.2022

(AWP)