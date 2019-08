Anleihe: BEKB nimmt mit Zweiertransaktion total 170 Mio Fr. auf

Neue Anleihe: Betrag: 100 Mio Fr. Coupon: 0,1% Emissionspreis: 100,745% Laufzeit: 20 Jahre, bis 30.09.2039 Liberierung: 30.09.2019 Yield to Mat.: 0,063% Swap Spread: + 35 BP Valor: 41'904'148 (5) Rating: A1/AA- (Moody's/ZKB) Kotierung: SIX, erster Handelstag 27.09.2019 Aufstockung: Betrag: 70 Mio Fr. (auf neu 220 Mio Fr.) Coupon: 0,4% Emissionspreis: 106,524% Laufzeit: 7,59 Jahre, bis 03.05.2027 Liberierung: 30.09.2019 Yield to Mat.: -0,443% Swap Spread: + 30 BP Orignial-Valor: 41'147'809 Neuer Valor: 41'904'147 (7) Rating: A1/AA- (Moody's/ZKB) Kotierung: SIX, erster Handelstag 27.09.2019.

