Anleihe: Credit Agricole next Bank nimmt total 200 Mio Fr. auf

1. Tranche Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,6075% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 5 Jahre, bis 23.09.2027 Liberierung: 23.09.2022 Yield to Mat.: 1,6075% Valor: 121'171'315 (6) Rating: AAA (Fitch) Kotierung: SIX, ab 21.09.2022 2. Tranche Greenbond Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,970% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 10 Jahre, bis 23.09.2032 Liberierung: 23.09.2022 Yield to Mat.: 1,970% Valor: 121'171'316 (4) Rating: AAA (Fitch) Kotierung: SIX, ab 21.09.2022

(AWP)