Anleihe: First Swiss Mobility holt sich mit ABC-Papieren 201,2 Mio Fr.

Tranche "Class A" Betrag: 183 Mio Fr. Zinssatz: 0,0% Emissionspreis: 100,058% Laufzeit: 9 Jahre, bis 15.02.2029 Liberierung: 27.02.2020 Valor: 52'066'363 (1) Rating: AAA/AAA (S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 25.02.2020 Tranche "Class B" Betrag: 12,1 Mio Fr. Zinssatz: 0,50% Emissionspreis: 100,0% Laufzeit: 9 Jahre, bis 15.02.2029 Liberierung: 27.02.2020 Valor: 52'066'364 (9) Rating: AA-/AA (S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 25.02.2020 Tranche "Class C" Betrag: 6,1 Mio Fr. Zinssatz: 1,50% Emissionspreis: 100,0% Laufzeit: 9 Jahre, bis 15.02.2029 Liberierung: 27.02.2020 Valor: 52'066'365 (6) Rating: A-/AA- (S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 25.02.2020

cf/pre

(AWP)