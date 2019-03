Anleihe: Geberit nimmt mit zwei Anleihen insgesamt 250 Mio Fr. bis 2024/28 auf

1. Anleihe: Betrag: 125 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,10% Emissionspreis: 100,069% Laufzeit: 5,5 Jahre, 17.10.2024 Yield to Mat.: 0,087% Liberierung: 17.04.2019 Valor: 41'904'105 (5) Rating: A+/LowA/A+ (S&P/CS/ZKB) Kotierung: SIX, Handel ab 16.04.2019 2. Anleihe: Betrag: 125 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,60% Emissionspreis: 100,093% Laufzeit: 9,5 Jahre, 17.10.2028 Yield to Mat.: 0,59% Liberierung: 17.04.2019 Valor: 46'904'106 (3) Rating: A+/LowA/A+ (S&P/CS/ZKB) Kotierung: SIX, Handel ab 16.04.2019

uh/rw

(AWP)