Anleihe: Glarner KB nimmt 100 Mio CHF zu 2,000% auf - kündigt Alt-Anleihe

Betrag: 100 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 2,000% Ausgabepreis: 100,000% Liberierung: 19.03.2018 Call Option: 15.05.2024 Laufzeit: ewig Valor: 37'347'651 (1) Kotierung: SIX Swiss Exchange

Gleichzeitig kündigte die GLKB die 3,5% Additional Tier 1-Anleihe aus dem Jahr 2012 über 70 Mio CHF, wie die Bank am Abend mitteilte. Diese soll per erstem Kündigungsdatum am 19. März 2018 zurückbezahlt werden. Das um 30 Mio CHF erhöhte Volumen stärke die Eigenkapitalbasis und sorge für zusätzliche Flexibilität für weiteres organisches Wachstum.

cf/

(AWP)