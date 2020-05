Anleihe: Kanton Genf nimmt mit 3 Tranchen 725 Mio Franken auf

1. Tranche Reopening Betrag: 300 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 400 Mio Fr. Zinssatz: 0,02% Emissionspreis: 101,059% Laufzeit: 4 Jahre 162 Tage bis 27.11.2024 Liberierung: 15.06.2020 Yield to Mat.: -0,217% Swapspread: +43 BP Valor: 30'279'013 Valor prov.: 54'382'721(3) Rating: AA- (S&P) Kotierung: SIX, ab 11.06.2020 2. Tranche neu Betrag: 150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,05% Emissionspreis: 100,036% Laufzeit: 9 Jahre 150 Tage bis 15.11.2029 Liberierung: 15.06.2020 Yield to Mat.: 0,046% Swapspread: +47 BP Valor: 54'724'323(5) Rating: AA- (S&P) Kotierung: SIX, ab 11.06.2020 3. Tranche neu Betrag: 275 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,25% Emissionspreis: 100,293% Laufzeit: 20 Jahre bis 15.06.2040 Liberierung: 15.06.2020 Yield to Mat.: 0,235% Swapspread: +47 BP Valor: 54'724'324(3) Rating: AA- (S&P) Kotierung: SIX, ab 11.06.2020

pre/

(AWP)