Anleihe: Kanton Zürich nimmt in zwei Tranchen 660 Mio CHF auf

Betrag: 360 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,00% Emissionspreis: 101,799% Spread vs Swap Mid: 19,0 BP Liberierung: 25.06.2020 Laufzeit: bis 23.06.2028 Valor: 53'689'273 (7) Kotierung: SIX; prov. Handel ab 24.06.2020 Rating: AAA/AAA (S&P/Fitch) Betrag: 300 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,1% Emissionspreis: 100,805% Spread vs Swap Mid: 22.0 BP Liberierung: 25.06.2020 Laufzeit: bis 23.06.2045 Valor: 53'689'274 (5) Kotierung: SIX; prov. Handel ab 24.06.2020 Rating: AAA/AAA (S&P/Fitch)

sta/cf

(AWP)