Anleihe: Kantonsspital St. Gallen nimmt mit 2 Tranchen 275 Mio Franken auf

1. Tranche Betrag: 150 Mio Fr. Coupon: 0,30% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 15 Jahre, bis 30.09.2036 Liberierung: 30.09.2021 Yield to Mat.: 0,30% Swapspread: +29 BP Valor: 111'822'349(9) Rating: AA-stb/Aa stb (ZKB/Fedafin) Kotierung: SIX, ab 29.09.2021 2. Tranche Betrag: 125 Mio Fr. Coupon: 0,05% Emissionspreis: 100,025% Laufzeit: 10 Jahre, bis 30.09.2031 Liberierung: 30.09.2021 Yield to Mat.: 0,0475% Swapspread: +22 BP Valor: 111'822'348(1) Rating: AA-stb/Aa stb (ZKB/Fedafin) Kotierung: SIX, ab 29.09.2021

rw/

(AWP)